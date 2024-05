Altasciences décroche le prix CRO Leadership 2024 dans la catégorie Capacités





Altasciences annonce aujourd'hui avoir été récompensé pour son excellence dans la recherche contractuelle par un prix CRO Leadership 2024 dans la catégorie Capacités. Cette distinction marque la neuvième année qu'Altasciences, une société de solutions de développement de médicaments entièrement intégrées, est reconnu comme une entreprise ayant généré les meilleures performances.

Clinical Leader et Life Science Leader se sont associés à ISR Reports pour évaluer 42 ORC à l'aune de plus de 20 indicateurs de performance dans le cadre de l'enquête annuelle CRO Quality Benchmarking d'ISR. Les personnes interrogées sont qualifiées et n'évaluent que les entreprises avec lesquelles elles ont travaillé sur un projet externalisé au cours des 18 derniers mois.

« Depuis 12 ans, Life Science Connect travaille au côté d'ISR Research à l'élaboration de nos prix CRO Leadership annuels. Recevoir l'un de ces prix témoigne de la volonté inébranlable d'une entreprise de fournir le plus haut niveau de service à l'industrie de la recherche clinique, et nous félicitons les lauréats pour tout leur travail », déclare Dan Schell, rédacteur en chef, Clinical Leader.

La catégorie Capacités évalue la capacité d'un ORC à fournir un large éventail de services, d'expertise et de ressources dans de multiples domaines thérapeutiques. Altasciences a transformé le paradigme traditionnel de l'externalisation en construisant une solution d'externalisation unique avec des services de bout en bout qui simplifient et accélèrent en toute sécurité le processus de développement de médicaments en phase initiale pour ses clients.

« C'est pour nous un honneur d'être reconnus comme un chef de file dans le secteur des ORC. Notre mission a toujours été de fournir des solutions de développement de médicaments à un stade précoce de la plus haute qualité, avec des services personnalisés et un accent sur l'efficacité. Ces prix reconnaissent et valident les efforts quotidiens de nos employés pour atteindre notre objectif. Je suis extrêmement fier de notre équipe », déclare Chris Perkin, chef de la direction, Altasciences.

Avec neuf installations de recherche et de fabrication stratégiquement placées en Amérique du Nord, Altasciences contribue à accélérer en toute sécurité les traitements qui changent la vie de ses clients, de la sélection du candidat principal à la démonstration de faisabilité clinique.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société proposant des solutions intégrées de développement de médicaments et offrant aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche souple et éprouvée des études de pharmacologie préclinique et clinique, notamment en matière de formulation, fabrication et services analytiques. Depuis plus de 25 ans, Altasciences travaille en partenariat avec des sponsors pour les aider à prendre des décisions éclairées, plus rapides et plus globales dans le domaine du développement des médicaments en phase précoce. Les solutions intégrées et complètes d'Altasciences comprennent des tests d'innocuité préclinique, la pharmacologie et la démonstration de faisabilité, la bioanalyse, la gestion de programmes, la rédaction médicale, les biostatistiques, le suivi clinique et la gestion des données, tous personnalisables en fonction des exigences spécifiques des sponsors. Altasciences aide ses sponsors à proposer de meilleurs médicaments plus rapidement aux personnes qui en ont besoin.

29 mai 2024 à 12:35

