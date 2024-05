AVIS AU PUBLIC - Mise à jour sur la fermeture du pont-jetée LaSalle : pont à bascule





KINGSTON, ON, le 29 mai 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire le point sur la fermeture du pont-jetée LaSalle, à la suite des avis publics publiés les 2, 4, 12 et 22 avril, ainsi que les 3, 10 et 15 mai.

Les résultats du relevé laser de confirmation indiqué dans l'avis public du 10 mai ont révélé un déplacement et un désalignement supplémentaires et importants de certains éléments principaux de la structure du pont. Par conséquent, le calendrier initialement estimé pour terminer les réparations sur le pont à bascule n'est plus envisageable.

L'analyse indique également que la durée de vie restante du pont à bascule est considérablement réduite. Compte tenu de ces retards, du risque exceptionnel lié à la reprise des activités et de la durée de vie réduite du pont à bascule, et après avoir consulté la Ville de Kingston, SPAC a décidé de lancer de toute urgence un processus d'appel d'offres limité pour la démolition et l'enlèvement de la structure entière. Nous devrions être en mesure d'attribuer un contrat pour ces travaux dès la semaine prochaine.

Les travaux de démolition débuteront peu après l'attribution du contrat. Ces travaux devraient commencer au début de la semaine prochaine. Une fois les soumissions reçues, SPAC sera plus à même de préciser le calendrier des travaux de démolition et communiquera les échéanciers au public. Entretemps, à des fins de planification, les piétons pourraient perdre l'accès au pont la semaine prochaine. Nous prévoyons de rouvrir le chenal à la navigation maritime au début de juillet.

Parallèlement, SPAC élabore un plan visant à rétablir l'accès des véhicules, des cyclistes et des piétons grâce à une solution de pont modulaire temporaire, tout en se préparant à commencer les travaux de conception préliminaires pour la construction d'un nouveau pont de remplacement. Les délais, une fois connus, seront communiqués dans un prochain avis public.

La santé et la sécurité des usagers qui empruntent le pont-jetée LaSalle sont de la plus haute importance pour le gouvernement du Canada.

De plus amples renseignements seront communiqués dans la semaine à venir dès qu'ils seront disponibles. SPAC invite les usagers à consulter ses avis publics et ses comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

29 mai 2024 à 12:22

