Les responsables de service de garde en milieu familial manifestent devant le ministère de la Famille





MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - En pleine négociation avec le gouvernement, les responsables de service de garde éducatif en milieu familial (RSGE) affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) dénoncent les reculs importants proposés par Québec. Ceux-ci fragiliseront davantage ce maillon important des services éducatifs à l'enfance.

«?Les offres du ministère de la Famille (MFA) visent essentiellement à "faire plus avec moins" et à "maximiser les services de garde déjà existants"?en remettant cette responsabilité sur les épaules des RSGE. Le gouvernement devrait plutôt mettre en place les moyens nécessaires pour parvenir à "optimiser" le réseau?», affirme la représentante du secteur des RSGE à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Chantal Racicot.

Le gouvernement propose des augmentations en dessous de la hausse de l'indice des prix à la consommation (IPC). De plus, ces augmentations ne s'appliquent que sur 80 % de la rémunération des RSGE.

Le MFA ne semble pas vouloir combler l'écart salarial entre les RSGE et l'emploi équivalent en centre de la petite enfance (CPE). Toujours dans l'optique de «?maximiser les services de garde déjà existants?», le gouvernement souhaite un gel des congés octroyés aux responsables.

Il faut rappeler que le ministère s'est fixé des cibles ambitieuses en matière de création de places afin d'accroître l'accessibilité des services de garde comme le souligne la Vérificatrice générale du Québec dans son plus récent rapport à l'Assemblée nationale.

«?Les offres du gouvernement ne lui permettront pas d'atteindre ses cibles. En fait, elles auront l'effet contraire, estime la vice-présidente responsable des secteurs privés à la FSSS-CSN, Lucie Longchamp. De notre côté, nous sommes convaincues qu'il faut bonifier les conditions de travail pour favoriser la rétention des RSGE et rendre ce métier attrayant pour la relève. À l'inverse, le ministère souhaite exploiter au maximum les RSGE en place, autant financièrement que dans leurs conditions de travail?», ajoute la dirigeante syndicale.

Mécontentement

Le 29 mai dernier, des RSGE de partout en province, des représentantes et représentants de la CSN et du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN ont profité de la tenue d'une séance de négociation pour manifester leur mécontentement devant les bureaux du MFA.

Pour l'instant, les négociations avancent à pas de tortue, avec comme seul gain notable l'ajout du terme «?éducatif?» dans l'appellation RSGE. «?Le gouvernement devra faire plus que ça pour valoriser cette profession essentielle et honorer ses promesses de créations de places pour les familles du Québec?», termine la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) constitue l'organisation syndicale la plus importante dans le secteur de la petite enfance. En milieu familial, la fédération représente environ 3?000 responsables en service de garde éducatif (RSGE). Dans les centres de la petite enfance (CPE), elle regroupe 12?500 travailleuses.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

29 mai 2024 à 12:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :