La Journée du Chili ouvre les marchés





TORONTO, le 29 mai 2024 /CNW/ - Mario Marcel Cullell, ministre des Finances du Chili, accompagné de Cristobal Torres, membre du conseil d'administration d'InBest, ainsi que de représentants et de parrains de l'organisme Chile Day/La Journée du Chili, se sont joints à Rob Peterman, chef des affaires commerciales, Bourse de Toronto et Bourse de croissance TSX, pour ouvrir les marchés et souligner la Journée du Chili, qui se tient à Toronto les 28 et 29 mai 2024.

La Journée du Chili, fruit d'une collaboration entre les secteurs public et privé, est parrainée par le ministère des Finances du Chili. Elle a pour objectif de faire la promotion du Chili, sur les marchés internationaux, à titre de pays très attrayant pour l'investissement financier et de carrefour de services financiers pour l'Amérique latine et les marchés émergents.

Publicité commanditée par CNW. Pour plus d'informations, visitez www.newswire.ca.

SOURCE Toronto Stock Exchange

29 mai 2024 à 12:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :