Cboe Canada accueille Global X avec un 3e lancement en 3 semaines





Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada ») se félicite du retour de l'émetteur Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») pour le lancement de deux nouveaux FNB indiciels. Les nouveaux fonds offrent un accès aux marchés développés et émergents du monde entier et comportent des stratégies simultanées d'options d'achat couvertes et utilisant un effet de levier.

« Nous sommes fiers d'élargir notre gamme d'essentiels en actions et d'offrir aux Canadiens deux nouvelles façons stimulantes d'accéder à un monde de possibilités de placement grâce à EACL et à EMCL », a déclaré Rohit Mehta, président et directeur général de Global X. « L'exposition aux marchés développés et émergents peut offrir des avantages en matière de diversification qui sont impossibles avec un portefeuille axé uniquement sur le marché intérieur. Grâce à un léger effet de levier renforcé et à leur superposition d'options d'achat couvertes, ces FNB offrent la possibilité d'obtenir une croissance supérieure, plus de revenus, ou même les deux à la fois. Nous sommes très heureux de consolider notre partenariat avec Cboe Canada et MSCI portant sur notre engagement commun à l'égard de l'innovation sur le marché canadien des FNB.

Les nouveaux fonds Global X, désormais cotés et négociés sur Cboe Canada, sont les suivants :

Global X Enhanced MSCI EAFE Covered Call ETF ( EACL )

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF ( EMCL )

« Trois lancements de Global X en quelques semaines ! C'est un honneur d'avoir été choisi comme bourse de choix pour ces nouveaux fonds. Global X met à profit sa vaste expertise pour combiner la demande de fonds de suivi d'indices boursiers avec des stratégies de pointe utilisant des produits dérivés », a commenté Rob Marrocco, responsable mondial de la cotation des FNB chez Cboe Global Markets. « Nous sommes très heureux de voir un élargissement constant des FNB de Global X, cotés sur les bourses de Cboe dans le monde entier.

Les deux nouveaux fonds se négocient maintenant aux côtés de six FNB de Global X déjà inscrits à la cote de Cboe Canada. Les investisseurs peuvent négocier les parts de tous les FNB de Global X par l'entremise de leurs canaux de placement habituels, notamment les plateformes de courtage à escompte et les courtiers de plein exercice.

Cboe Canada accueille plus de 290 inscriptions uniques, notamment des FNB provenant des plus grands émetteurs de FNB du Canada, des certificats de dépôt canadiens (CDR) et de certaines des sociétés en croissance canadiennes et internationales les plus novatrices. Au Canada, Cboe traite constamment plus de 20 % de tous les volumes échangés dans les FNB canadiens et plus de 15 % de tous les volumes échangés dans les sociétés cotées au Canada. Veuillez cliquer ici pour afficher la totalité des titres cotés sur Cboe.

À propos de Cboe Canada

Cboe Canada est la bourse canadienne de référence pour l'économie de l'innovation, offrant une expérience de cotation de premier ordre aux émetteurs qui façonnent les économies de demain. Opérationnelle depuis 2015, Cboe Canada répertorie des produits d'investissement et des entreprises recherchant une bourse reconnue internationalement qui suscite la confiance des investisseurs, une liquidité de qualité et une sensibilisation de grande envergure, y compris un accès sans restriction aux données de marché.

Cboe Canada fait partie du réseau Cboe Global Markets, profitant d'une expertise internationale approfondie, d'une intelligence de marché de haut niveau, de technologies de pointe, ainsi que d'un service inégalé pour offrir ce dont les parties prenantes et le monde ont et auront besoin.

Cboe exploite ETF Market Canada, une plateforme conviviale offrant aux investisseurs et aux conseillers un accès unique à la recherche et à l'analyse des FNB. Des données institutionnelles en temps réel permettent aux utilisateurs de comparer et d'explorer l'univers complet de plus de 1 200 FNB canadiens, et ce, sans frais.

Rejoignez Cboe Canada sur : site Web | LinkedIn | X | Instagram | Facebook

À propos de Global X Investments Canada

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre l'une des plus grandes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La famille de produits Global X comprend une gamme largement diversifiée de solutions permettant aux investisseurs ayant n'importe quel type d'expérience d'atteindre leurs objectifs d'investissement dans plusieurs conditions de marché. Global X gère plus de 30 milliards de dollars d'actifs et 125 FNB sont cotés sur les principales places boursières canadiennes. Global X est une filiale à part entière du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur les marchés mondiaux.

Pour suivre Global X Canada : site Web | LinkedIn | X | Instagram | Facebook

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 mai 2024 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :