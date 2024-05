Soirée d'information - Le Plan d'apaisement de la circulation du secteur est vous sera présenté





MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - Une première mouture du Plan d'apaisement de la circulation du secteur est de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension vient tout juste d'être finalisée et est dorénavant prête à être dévoilée à la communauté. L'Arrondissement convie donc les résidentes et les résidents des districts de Saint-Michel et de François-Perrault à une soirée d'information le mercredi 12 juin, dès 19 h, à la Maison du citoyen (7501, rue François-Perrault, salle 202).

Le plan d'apaisement de la circulation a été élaboré à partir des propos et idées recueillis lors d'une démarche de consultation de la population résidente à l'automne 2023 et à partir des observations d'une dense étude de circulation réalisée en 2023 et 2024. Des mesures concrètes, ambitieuses et éprouvées ont été sélectionnées afin d'accroître la tranquillité et la qualité de vie des quartiers, d'améliorer la sécurité de tous les usagers, de diminuer la circulation de transit et de limiter la vitesse des automobiles.

« On veut que les citoyennes et les citoyens se sentent en sécurité lors de leurs déplacements, peu importe le moyen choisi : c'est une priorité pour nous. La consultation donne un espace à toutes et à tous pour s'exprimer et proposer des solutions à l'aide d'observations et d'exemple concrets, en complément de nos observations terrain. Je pense particulièrement aux résidentes et aux résidents qui sont préoccupés par l'apaisement de la circulation aux abords de l'école primaire que fréquentent leurs enfants ou encore, leur parc préféré », a expliqué Mme Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Parmi les nombreux changements à venir, on comptera des transformations physiques du domaine public tel que le réaménagement géométrique de certaines rues et la construction de saillies de trottoir, de dos d'âne, de traverses et d'intersections surélevées. De plus, on prévoit modifier le sens de circulation sur plusieurs rues et réévaluer la programmation de feux de circulation et réduire la vitesse sur différentes artères.

Le plan d'apaisement de la circulation sera disponible en intégralité sur realisonsmtl.ca à la suite de la soirée d'information du 12 juin. Il sera ajusté en fonction des commentaires récoltés lors de la soirée.

