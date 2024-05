SkyAlyne remporte un contrat pour le programme de formation du personnel navigant de l'avenir du Canada





Le gouvernement du Canada termine le processus d'approvisionnement

OTTAWA, ON, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a accordé à SkyAlyne un contrat historique pour le programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FAcT). Cette initiative transformatrice, devant durer 25 ans et représenter une valeur de 11.2$ milliards, consolide et réorganise les trois opérations d'entraînement des équipages de l'Aviation royale canadienne (ARC) sous la gestion conjointe de SkyAlyne et du Canada.

SkyAlyne, un partenariat entre les chefs de file canadiens de l'aéronautique CAE et KF Aerospace, a été choisi pour être le sous-traitant FAcT après un processus de sélection rigoureux. CAE et KF Aerospace, les titulaires actuels des programmes d'entraînement des pilotes de l'ARC au Canada, se sont associés pour former SkyAlyne afin de fournir une solution canadienne pour le programme FAcT.

Ce programme constitue une avancée significative dans la préparation des pilotes militaires canadiens, des officiers des systèmes de combat aérien et des opérateurs de détecteurs électroniques aéroportés aux défis de demain. Dans le cadre du programme FAcT, SkyAlyne, en collaboration avec l'ARC, concevra, développera et fournira un système complet d'entraînement et de soutien comprenant des vols réels, des simulations, un entraînement au sol et une série de fonctions de soutien en service. Coïncidant avec le 100eanniversaire de l'ARC, le programme FAcT est le prochain symbole de la fière histoire d'excellence du Canada en matière d'entraînement des équipages d'aéronefs militaires.

« C'est un privilège de se voir confier par le Canada la direction du programme FAcT, un rôle qui en dit long sur les efforts incessants et l'expertise de notre équipe, » a déclaré France Hébert, présidente de SkyAlyne et vice-présidente, Défense et Sécurité à CAE Canada. « Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de fournir des solutions d'entraînement de premier ordre qui répondent aux besoins dynamiques des Forces armées canadiennes. Il s'agit d'un moment important pour nous et pour toutes les entreprises au sein de l'équipe SkyAlyne, qui souligne notre engagement inébranlable en faveur de l'excellence et de l'innovation. »

Tracy Medve, présidente du conseil d'administration de SkyAlyne et présidente et chef de la direction de KF Aerospace, ajoute : « La vision de FAcT représente un effort unifié de la part des plus grands esprits et plus grandes organisations du Canada. Nous sommes prêts à concrétiser cette vision grâce à notre expertise entièrement canadienne, en travaillant en étroite collaboration avec le Canada et l'ARC pour inaugurer une nouvelle ère en matière d'entraînement d'équipages. Nous ne nous contentons pas de répondre aux normes actuelles, nous façonnons l'avenir de la préparation d'équipages en créant de nouveaux emplois et de nouvelles occasions d'affaires dans les collectivités partout au Canada. »

Géré de façon centralisée à partir d'Ottawa, le programme FAcT réorganisera et élargira les services d'entraînement actuellement fournis par KF Aerospace et CAE. Les opérations se poursuivront à la 15e Escadre Moose Jaw, à Southport (Portage la Prairie) et à la 17e Escadre Winnipeg. Le programme comprend la mise en place d'une entreprise d'entraînement complète sur les trois sites d'exploitation, ce qui permettra à l'ARC de maintenir les normes les plus élevées en matière d'excellence et d'innovation.

Ce contrat entre dans les lignes directrices de la politique des retombées industrielles et technologiques du Canada et la proposition de valeur, exigeant des investissements au Canada égaux à la valeur du contrat. SkyAlyne s'est engagée à investir dans l'industrie canadienne et à mettre en place un vaste plan de participation des Autochtones.

« En mettant l'accent sur l'innovation et l'excellence, nous sommes prêts à transformer l'entraînement des équipages, non seulement au Canada, mais aussi à l'échelle mondiale », a déclaré Kevin Lemke, directeur général de SkyAlyne. « Ce programme est notre promesse de contribuer à porter la préparation militaire du Canada à des niveaux sans précédent »

.Une photo est disponible au Centre multimédia de CAE.

Personne-ressource de SkyAlyne :

Matt Stone

E: [email protected]

À propos de SkyAlyne

Un entraînement véritablement canadien | SkyAlyne réunit deux entreprises canadiennes cumulant une expérience et des capacités inégalées dans l'entraînement des pilotes et des équipages aériens au Canada. CAE et KF Aerospace assurent actuellement toutes les phases de l'entraînement des pilotes de l'Aviation royale canadienne (ARC) dans le cadre du programme Entraînement en vol de l'OTAN au Canada (NFTC) de CAE et du programme de Formation en vol et services de soutien (FEVS) géré par KF Aerospace. Site Web.

À propos du Programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FAcT)

Le programme de formation du personnel navigant de l'avenir (FacT) combine l'Aviation royale canadienne (ARC) et l'entraînement des équipages. Site Web

SOURCE SkyAlyne

29 mai 2024 à 11:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :