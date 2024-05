Le transport collectif au Québec : un investissement





SAGUENAY, QC, le 29 mai 2024 /CNW/ - La cinquantaine de représentantes et représentants des sections locales membres du Conseil provincial du secteur transport terrestre (CPSTT) du SCFP étaient réunis en conseil provincial à Saguenay les 27 et 28 mai derniers.

« Les services de transport collectifs sont des services publics au même titre que les services de santé et d'éducation. Leur financement n'est pas une dépense, mais bien un investissement dans l'avenir économique et environnemental du Québec. Un autobus plein, c'est un nombre important d'autos causant de la congestion routière que l'on retire de l'équation, ce qui contribue à faire diminuer les gaz à effet de serre. Il est grand temps que la ministre Guilbault reconnaisse le consensus de l'ensemble des acteurs qui se prononce sur le sujet et cesse de rester campée sur ses positions », a déclaré Simon Mathura, président du CPSTT, en marge de la rencontre.

L'organisation demande au gouvernement du Québec d'assumer ses responsabilités et d'assurer une source de revenus stable et pérenne pour les services de transport collectifs au Québec. Il lui demande également de réaliser qu'à l'instar de tous les autres services publics, la facture ne peut être refilée uniquement à la clientèle. N'oublions pas que l'utilisation de ces services profite à l'ensemble de la population.

En plus de l'enjeu majeur du financement des transports collectifs, les membres du conseil ont abordé plusieurs sujets, dont l'automatisation, la mutualisation des services et des trajets, les nombreux projets pilotes en cours présentement dans les sociétés de transport au Québec, les projets de loi 61 et 62, les impacts de l'intelligence artificielle dans le domaine du transport terrestre et plusieurs questions portant sur la santé et la sécurité au travail.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8400 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

29 mai 2024 à 11:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :