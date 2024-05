Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants





MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - L'Association des pédiatres du Québec salue l'adoption du projet de loi 37, Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants.

Quotidiennement, les pédiatres sont à même de constater que la défense des droits et des besoins des enfants les plus vulnérables, tant sur le plan social que médical, doit être portée avec conviction. L'univers adulte dans lequel les enfants grandissent doit prendre pleinement conscience de l'importance des enjeux propres à l'enfance, pour notre bénéfice à tous.

« Nous souhaitons que ce pas important vers la promotion et le respect du bien-être et des droits des enfants donne au nouveau commissaire la latitude et les moyens nécessaires pour influencer positivement et durablement l'avenir des enfants, qui est aussi le nôtre » mentionne la Dre Marie-Claude Roy, présidente de l'Association.

L'Association des pédiatres du Québec est un organisme sans but lucratif dont la mission vise à promouvoir et optimiser la pratique des médecins spécialistes en pédiatrie pour leur permettre d'offrir des soins d'excellence aux enfants du Québec

