« Fragments », la nouvelle fonctionnalité RWA d'Artrade : lancement avec un Picasso





Investissez dans l'art de classe mondiale en achetant des jetons sur Solana

PARIS, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- Artrade est heureux d'annoncer le lancement de sa nouvelle fonctionnalité « Fragments » : avec un chef-d'oeuvre physique Real World Asset (RWA) lié à un token sur Solana.

Après la prévente, cette fonctionnalité sera accessible en un clic comme tous les autres tokens sur un DEX.

Il n'a jamais été aussi facile d'investir dans des chefs d'oeuvre historiques.

Les oeuvres d'art

Pour notre nouvelle fonctionnalité « Fragments », nous ne prenons en considération que les artistes importants. L'augmentation rapide du marché et la fiabilité des évaluations nous ont convaincus que c'était la bonne direction à suivre. Nous avons recherché et analysé des offres sérieuses sur Monet, Picasso, Warhol et Banksy, entre autres.

Cette opportunité d'investissement généralement coûteuse et élitiste vous est désormais accessible en achetant des fractions d'oeuvre avec Artrade.

La première oeuvre fragmentée :

Un dessin de Pablo Picasso.

Artrade est fier de présenter cette oeuvre d'art intime signée par l'artiste le plus célèbre au monde, d'une valeur de 200 000 $.

L'oeuvre d'art sera dévoilée lors de la conférence NFC à Lisbonne, et la prévente a été ouverte à cette occasion.

Après des mois de recherche et d'étude du marché de l'art, nous sommes fiers de proposer au public une oeuvre d'un artiste aussi emblématique.

Le jeton $PABLO sera disponible en presale durant un mois via notre site.

Notre vision

Notre objectif ultime n'est pas de revendre nos oeuvres d'art sur le marché traditionnel dans un but lucratif, mais plutôt de créer des cotations en temps réel des jetons de nos oeuvres d'art. Améliorer la valeur des jetons pour les détenteurs au fil du temps.

Toutefois, si l'oeuvre est revendue, les détenteurs auront la possibilité de racheter leurs jetons (en les convertissant en dollars américains).

Selon le fondateur d'Artrade, Paul Weibel : « Les actifs réels sur la blockchain démocratiseront enfin l'investissement dans les chefs-d'oeuvre historiques de l'art. »

Ce que vous obtenez en tant qu'investisseur de Fragment :

Airdrop de jetons $ATR

Priorité à la liste blanche pour la prochaine offre de jetons

Vous faites partie de la communauté exclusive des collectionneurs de fragment

Accès à des événements networking exclusifs et à des expositions IRL des oeuvres d'art

Pourquoi investir dans un jeton Art Real World Asset ?

Liquidité : contrairement à un NFT ou à une oeuvre d'art physique, un jeton est totalement liquide et peut être échangé à tout moment.

Valeur : la valeur de votre jeton est réellement associée à la valeur de l'oeuvre d'art sur le marché. Il s'agit d'un jeton ayant une utilité et une valeur réelles dans le monde.

Investissement : l'évaluation des chefs-d'oeuvre est fiable, solide et cohérente depuis des centaines d'années. Le marché le sait.

Avec le jeton RWA d'Artrade, cette valeur sera affichée en temps réel et ouverte à un marché secondaire dynamique natif Web3.

À propos d'Artrade

Artrade est une JEI (jeune entreprise innovante de R&D) française créée et financée en 2021 par une ICO (initial coin offering). Depuis lors, le jeton $ATR a atteint un ATH de 140 millions de dollars avec un pool de milliers de détenteurs.

Le marché principal, déjà en activité, est construit autour d'objets d'art du monde réel créés par des artistes contemporains. Avec environ 4000 utilisateurs mensuels, Artrade gagne de plus en plus en crédibilité et en traction dans le domaine.

Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour et préparez-vous à investir dans des oeuvres d'art de classe mondiale grâce à « Fragments », la fonctionnalité innovante d'Artrade !

