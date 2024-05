Le Camping Trans-Canadien doit verser 23 550 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement





LONGUEUIL, QC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le 26 avril 2024, l'entreprise 9033-8021 Québec inc. de Rigaud, en Montérégie, aussi connue sous le nom de «?Camping Trans-Canadien?», a été déclarée coupable de deux infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).

Le 1er novembre 2017 et le 1er octobre 2019, l'entreprise a exécuté des travaux de remblai dans le littoral d'un cours d'eau, soit la rivière des Outaouais, sans avoir obtenu une autorisation du Ministère. En procédant ainsi, l'entreprise a contrevenu à l'article 22 de la LQE.

Le Camping a été condamné à verser deux amendes au montant total de 16 800 $ et doit, en plus, rembourser les frais et la contribution applicables, soit un montant total de 6 750 $.

Rappelons que le Contrôle environnemental veille au respect de la législation environnementale pour le bien-être des citoyens en vérifiant la conformité des activités pouvant causer un dommage à l'environnement. En cas de manquement, il prend tous les recours nécessaires pour faire respecter la loi.

Liens connexes :

Les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l'environnement au moyen du formulaire de plainte à caractère environnemental disponible sur le Web : www.environnement.gouv.qc.ca/formulaires/plainte/form.asp.

Il est aussi possible de rapporter tout évènement requérant une intervention rapide ou immédiate au service d'Urgence-Environnement en composant le 1 866 694-5454.

On peut consulter le registre des déclarations de culpabilité à des infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement, à la Loi sur les pesticides, à la Loi sur la sécurité des barrages, à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou à leurs règlements à l'adresse suivante : www.registres.environnement.gouv.qc.ca/condamnations/recherche.asp.

Pour consulter la LQE : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/Q-2/.

Source et information :

Ghizlane Behdaoui

Conseillère en communication

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs

Courriel : [email protected]

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

29 mai 2024 à 11:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :