Près de 21,1 millions de dollars versés en 2023 aux producteurs d'agneaux grâce au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles

LÉVIS, QC, le 29 mai 2024 /CNW/ - La Financière agricole du Québec (FADQ) a versé un montant net de près de 2,5 millions de dollars aux producteurs et aux productrices d'agneaux dans le cadre du paiement final de l'année d'assurance 2023 au Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA). Les compensations de l'année s'élèvent à 68,98 $/agneau et à 1,6302 $/kg d'agneau. En considérant les montants déjà versés lors des avances, le paiement final représente 6,82 $/agneau et 0,1556 $/kg d'agneau.

En 2023, le programme ASRA a versé un total de près de 21,1 millions de dollars en compensation au secteur ovin.

« Le programme ASRA vise à protéger les entreprises contre les fluctuations des prix du marché et des coûts de production. En poursuivant son engagement, la FADQ a versé un montant total de près de 21,1 millions de dollars pour sécuriser les revenus des éleveurs d'agneaux, leur permettant ainsi de poursuivre leurs activités. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

Programme de type collectif qui protège contre la fluctuation des prix et des coûts de production.

Montants versés lorsque le prix de vente moyen d'un produit est inférieur au revenu stabilisé ajusté, lequel est basé sur le coût moyen de production des entreprises spécialisées.

Programme financé aux deux tiers par la FADQ et au tiers par les adhérents.

Productions couvertes : agneaux, bouvillons et bovins d'abattage, céréales (avoine, blé, orge) et canola, porcelets, porcs, veaux d'embouche, veaux de grain.

Les producteurs ayant obtenu une subvention du Programme d'appui financier à la relève agricole peuvent bénéficier d'un rabais sur leur contribution annuelle à l'ASRA.

peuvent bénéficier d'un rabais sur leur contribution annuelle à l'ASRA. Lors de situations exceptionnelles, la FADQ peut décider d'ajouter ou de devancer des avances de compensation au cours de la période d'assurance.

Pour les entreprises qui éprouvent des difficultés financières, des mesures concrètes peuvent être offertes :

une entente pour revoir les modalités de remboursement d'un prêt; une entente sur les versements des prêts; une offre de garantie de prêt pour renflouer le fonds de roulement.



La FADQ appuie les producteurs agricoles en proposant des programmes et produits financiers diversifiés et adaptés à leur situation.

