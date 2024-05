GLOBAL X ÉLARGIT SES GAMMES DE FNB D'ACTIONS ESSENTIELS ET D'ALLOCATIONS D'ACTIFS AVEC UN LÉGER EFFET DE LEVIER ET DES STRATÉGIES D'OPTIONS D'ACHAT COUVERTES





TORONTO, le 29 mai 2024 /CNW/ - Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est heureuse d'annoncer le lancement de trois nouveaux FNB : le FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE à rendement amélioré (« EACL »), le FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI Marchés émergents à rendement amélioré (« EMCL ») et le Portefeuille croissance Global X FNB à indice de rendement total (« EQCC » et, ensemble, les « FNB »). Les parts des FNB commencent à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à Cboe Canada, le cas échéant.

EACL et EMCL sont des fonds d'options d'achat couvertes à faible effet de levier à vocation internationale et les derniers ajouts à la gamme de FNB d'actions essentiels de Global X, qui comprend des fonds offrant une exposition canadienne, américaine et mondiale aux principaux indices gérés par les plus grands fournisseurs d'indices au monde, y compris MSCI, Nasdaq et S&P. Chaque unité de la gamme de FNB d'actions essentiels utilise jusqu'à trois superpositions de stratégies pour aider les investisseurs à optimiser leur exposition au risque et leur potentiel de rendement, grâce à un suivi de l'indice de référence à faible coût, à un effet de levier 1,25 fois pour potentiellement amplifier les rendements, et à la vente d'options pour potentiellement améliorer le revenu.

« Dans notre monde connecté à l'échelle mondiale, d'importantes occasions d'investissement peuvent se produire n'importe où, que ce soit dans les économies matures ou dans les marchés émergents; il s'agit simplement de se préparer à les saisir », a déclaré Rohit Mehta, président et chef de la direction de Global X. « Nos nouveaux FNB, EACL et EMCL, permettent aux Canadiens d'exploiter les avantages de l'exposition internationale au sein de leur portefeuille, tout en réalisant le potentiel d'une croissance et d'un revenu plus importants grâce à leurs options d'achat couvertes et à leur faible effet de levier. »

EQCC est une nouvelle stratégie d'options d'achat couvertes à indice de rendement total de la gamme de FNB d'allocations d'actifs de Global X, qui comprend des fonds offrant une exposition aux actions et aux titres à revenu fixe sur les marchés mondiaux au moyen d'un seul FNB. En plus d'une exposition différenciée fondée sur des stratégies prudentes, équilibrées, axées sur la croissance et les actions, la gamme de FNB d'allocations d'actifs de Global X offre également aux Canadiens la possibilité d'accéder à ces portefeuilles avec un effet de levier de 1,25 et des superpositions d'options d'achat couvertes.

« Aujourd'hui, Global X dispose de l'une des plus importantes gammes d'allocations d'actifs au Canada, allant des allocations prudentes aux solutions adaptées à la croissance, chacune d'entre elles étant en mesure d'offrir une diversification mondiale grâce à une seule opération », a déclaré M. Mehta. « Avec EQCC, les investisseurs peuvent adopter une approche de placement entièrement en actions et tirer parti des revenus supplémentaires générés par sa stratégie d'options d'achat couvertes. »

Les nouveaux FNB sont décrits plus en détail dans le tableau ci-dessous :

Nom et

symbole du FNB Objectif de placement Bourse Frais de gestion* FNB d'actions essentiels FNB Global X

Options d'achat

couvertes

MSCI EAFE à

rendement

amélioré

(« EACL ») EACL cherche à fournir, dans la mesure du raisonnable et après déduction des dépenses : a) une exposition au rendement d'un indice de titres à grande et moyenne capitalisation dans les marchés développés, y compris les pays d'Europe, d'Australasie et d'Extrême-Orient, à l'exclusion des États-Unis et du Canada (actuellement l'indice MSCI EAFE); b) des distributions mensuelles élevées des revenus de dividendes et des primes d'options d'achat. Pour générer des primes, EACL sera exposé à un programme dynamique de vente d'options d'achat couvertes. EACL utilisera également l'effet de levier (sans dépasser les limites d'utilisation de l'effet de levier décrites à la rubrique Stratégies d'investissement) au moyen d'emprunts en espèces et s'efforcera généralement de maintenir un ratio de levier d'environ 125 %. Cboe Canada 0,75 % Global X à

rendement amélioré FNB Global X

Options d'achat couvertes

MSCI Marchés

émergents

(« EMCL ») EMCL cherche à fournir, dans la mesure du raisonnable et après déduction des dépenses : a) une exposition au rendement d'un indice de titres à grande et moyenne capitalisation dans les marchés émergents (actuellement, l'indice MSCI Marchés émergents); et b) des distributions mensuelles élevées des revenus de dividendes et des primes d'options d'achat. Pour générer des primes, EMCL sera exposé à un programme dynamique de vente d'options d'achat couvertes. EMCL utilisera également l'effet de levier (sans dépasser les limites d'utilisation de l'effet de levier décrites à la rubrique Stratégies d'investissement) au moyen d'emprunts en espèces et s'efforcera généralement de maintenir un ratio de levier d'environ 125 %. Cboe Canada 0,85 % Allocations d'actifs Portefeuille croissance

Global X FNB à indice

de rendement total

(« EQCC ») EQCC cherche à combiner un niveau élevé de revenu et une croissance du capital à long terme, principalement en investissant dans des fonds négociés en bourse qui offrent une exposition à un portefeuille de titres de participation diversifié à l'échelle mondiale. Pour générer des primes, EQCC sera exposé à un programme dynamique d'options d'achat couvertes. TSX 0,49 %

* Plus les taxes de vente applicables

Deux des trois FNB lancés aujourd'hui - EACL et EMCL (les « FNB améliorés ») - utilisent l'effet de levier, une stratégie qui peut potentiellement accroître à la fois les gains et les pertes. Ces FNB améliorés visent à générer environ 1,25 fois le rendement de leur indice sous-jacent.

Pour ce faire, chacun des FNB améliorés crée un effet de levier en utilisant l'emprunt en espèces et investit, sur une base de levier, dans un FNB connexe géré par Global X. Pour s'assurer que le risque est limité au capital investi, chacun des FNB améliorés fait l'objet d'une surveillance régulière et vise à maintenir un ratio de levier d'environ 125 %, ou 1,25 fois, de sa valeur liquidative.

Le lancement des FNB fait suite à la refonte de la marque Global X Investments Canada Inc. d'Horizons ETFs Management (Canada) Inc., qui est entrée en vigueur le 1er mai 2024, et au lancement de 14 autres fonds tout au long du mois de mai 2024.

Les FNB ont conclu leur offre initiale de parts à leurs courtiers désignés à la clôture des marchés le 28 mai 2024, et commenceront à se négocier aujourd'hui à la TSX et à Cboe Canada, le cas échéant.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 30 milliards de dollars en actifs sous gestion et 125 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 800 milliards de dollars d'actifs dans 19 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Les fonds Global X ne sont pas parrainés, approuvés, vendus ou recommandés par S&P, TSX, Nasdaq, MSCI, MX Group ou Morningstar et leurs sociétés affiliées et aucune de ces parties ne fait de déclaration, ne donne de garantie ni ne pose de condition quant à la pertinence d'acheter, de vendre ou de détenir des parts/actions des fonds Global X. Toutes les marques de commerce et de service sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Aucun des propriétaires de ces fonds ou de leurs sociétés affiliées ne parraine, approuve, vend, assure la promotion ou émet de déclaration quant à la pertinence d'un placement dans les fonds Global X. Des renseignements complets sur la marque de commerce et la marque de service sont disponibles à l'adresse http://www.GlobalX.ca/legal/Trademarks.

Les fonds ou les titres mentionnés aux présentes ne sont pas commandités, endossés ou promus par MSCI, et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces fonds ou titres ou indice sur lequel ces fonds ou titres sont fondés. Le prospectus contient une description plus détaillée de la relation limitée que MSCI entretient avec Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») et tout fonds connexe.

Certains énoncés peuvent constituer des déclarations prospectives, notamment lorsque l'expression « s'attendre à » et des expressions semblables sont utilisées (y compris des variations grammaticales de celles-ci). Les déclarations prospectives ne constituent pas des faits historiques, mais correspondent plutôt aux attentes actuelles de l'auteur en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres devraient être pris attentivement en considération et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment à de telles déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les auteurs ne s'engagent pas à mettre à jour toute déclaration prospective contenue aux présentes, que ce soit en raison de renseignements nouveaux, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

© 2024 Global X Investments Canada Inc. Tous droits réservés.

29 mai 2024 à 10:57

