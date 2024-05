Porter lance le service entre Montréal et Calgary





Porter Airlines inaugure son deuxième itinéraire entre l'Alberta et Montréal, avec un service quotidien aller-retour entre l'aéroport international de Calgary (YYC) et l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL).

Reliant les plus grandes villes de l'Alberta et du Québec, le nouvel itinéraire est offert à bord de l'aéronef Embraer E195-E2 qui compte 132 places. Tous les passagers profiteront de l'hospitalité généreuse et de l'expérience économique exceptionnelle de Porter. Porter est la seule compagnie aérienne desservant cet itinéraire qui promet un accès Wi-Fi gratuit et rapide, l'absence de siège du milieu ainsi que de la bière et du vin gratuits servis dans des verres.

L'horaire des vols est le suivant :

Itinéraire Départ Arrivée Montréal-Trudeau ? Calgary Calgary ? Montréal-Trudeau 18 h 20 9 h 30 21 h 05 15 h 32

Toutes les heures sont locales.

L'enregistrement prioritaire, des billets flexibles, des sièges avec plus d'espace pour les jambes, des repas frais et sains ainsi que des cocktails prémélangés de qualité supérieure font partie du tarif tout compris PorterReserve, et sont offerts à la carte avec le tarif PorterClassic.

Grâce au partenariat de Porter avec Air Transat, les passagers peuvent accéder facilement à son vaste réseau transatlantique à partir de Montréal-Trudeau, y compris Amsterdam, Barcelone, Paris et Rome.

Le nouveau service Montréal-Calgary s'ajoute aux vols quotidiens de Porter reliant Calgary à Toronto-Pearson et à Ottawa.

Les horaires détaillés se trouvent sur flyporter.com/fr-ca/.

Citations

« À mesure que nous élargissons notre flotte et notre réseau transcontinental, les passagers ont davantage l'occasion de profiter de l'expérience économique supérieure de Porter. Nous continuons d'offrir davantage de vols vers Montréal, ce qui renforce le statut de la ville comme plaque tournante émergente pour Porter et point de correspondance important pour les vols avec notre partenaire Air Transat. »

- Kevin Jackson, président de Porter Airlines

« L'expansion continue de Porter en Alberta témoigne de la demande croissante de voyages dans notre région et améliore la connectivité entre deux villes canadiennes dynamiques. Nous nous réjouissons à l'idée de renforcer notre partenariat alors que nous continuons d'accueillir les voyageurs et de leur faire profiter de toutes les attractions et expériences que Calgary et les environs ont à offrir. »

- Chris Dinsdale, président et chef de la direction de l'Autorité aéroportuaire de Calgary

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

29 mai 2024 à 10:35

