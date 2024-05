Le premier ministre se rendra en Europe pour participer au Sommet du G7 et au Sommet sur la paix en Ukraine





OTTAWA, ON, le 29 mai 2024 /CNW/ - Lorsque nous travaillons de concert avec des partenaires aux vues similaires, nous pouvons bâtir un monde plus juste et plus prospère. Le Canada est confronté à de véritables défis qui évoluent rapidement, mais il n'est pas seul. Pour relever nos défis communs, nous devons trouver des solutions communes. C'est en collaborant avec des partenaires internationaux, au sein du G7 et bien au-delà, que nous pourrons bâtir un avenir meilleur, offrant sécurité, possibilités et d'importants progrès.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra dans les Pouilles, en Italie, du 13 au 15 juin 2024, pour participer au Sommet du G7, et ensuite à Lucerne, en Suisse, les 15 et 16 juin 2024, pour participer au Sommet sur la paix en Ukraine.

Lors du Sommet du G7, le premier ministre renforcera la collaboration afin de relever les défis mondiaux les plus urgents. Il soulignera l'importance de défendre la démocratie et les valeurs démocratiques, notamment en luttant contre l'ingérence étrangère, la mésinformation et la désinformation. Il préconisera une croissance équitable, inclusive et dynamique, ancrée dans les transitions énergétique et numérique mondiales. Cela comprend la transition vers l'énergie propre, pour créer des emplois, faire croître l'économie et garder notre air pur, en plus d'assurer l'application de normes de travail rigoureuses et le respect des droits des peuples autochtones. Nous nous emploierons également à promouvoir le développement et le déploiement responsables de l'intelligence artificielle.

Le premier ministre discutera des efforts en cours au sein du G7 pour relever les défis géopolitiques actuels, notamment la crise au Moyen-Orient et le soutien à l'Ukraine face à la guerre menée par la Russie, en vue d'instaurer une paix juste et durable. Il participera à des rencontres bilatérales avec des dirigeants d'autres pays et approfondira les partenariats sur des priorités communes. En prévision de la tenue du Sommet du G7 au Canada en 2025, le premier ministre informera les autres dirigeants du travail effectué par notre gouvernement pour créer des emplois bien rémunérés, favoriser la croissance d'une économie inclusive et dynamique et donner une chance équitable à chaque génération.

En Suisse, lors du Sommet sur la paix en Ukraine, le premier ministre réaffirmera le soutien du Canada aux efforts constants déployés par le président Volodymyr Zelenskyy pour parvenir à une paix juste et durable. À cet égard, le Canada codirige la Coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens et copréside le quatrième groupe de travail sur le retour des prisonniers de guerre, des civils illégalement détenus et des enfants illégalement déportés prévu dans le plan de paix de l'Ukraine. Ce sommet sera une occasion pour les nations de différentes régions du monde de discuter des moyens d'instaurer une paix globale, juste et durable en Ukraine.

Citation

« Le monde est confronté à des défis de taille, mais, ensemble, nous pouvons les relever et bâtir un monde meilleur, plus juste et plus inclusif pour tous. Je suis impatient de rencontrer des dirigeants du monde entier lors du Sommet du G7 et du Sommet sur la paix en Ukraine afin de défendre la démocratie, d'approfondir les partenariats internationaux et de permettre aux Canadiens de saisir les occasions qui s'offrent à eux. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le G7 comprend le Canada, la France , l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne.

, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Union européenne. Le Canada accueillera le G7 en 2025. Il a assumé la présidence du G7 pour la dernière fois en 2018.

accueillera le G7 en 2025. Il a assumé la présidence du G7 pour la dernière fois en 2018. Au Canada, plus de 1,5 million de personnes se disaient d'origine italienne en 2021, alors il s'agit de l'une des plus grandes diasporas italiennes dans le monde. Que ce soit dans le milieu des affaires, du sport, de la cuisine, de la politique ou dans d'autres secteurs, la communauté italo-canadienne enrichit toutes les sphères de la société canadienne.

En 2023, le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et l'Italie s'élevait à 15,6 milliards de dollars, ce qui fait de l'Italie le huitième partenaire commercial mondial du Canada pour les marchandises et le deuxième plus important partenaire du Canada au sein de l'Union européenne.

Le Canada a apporté un soutien essentiel à l'élaboration d'un plan de paix par l' Ukraine et au Sommet sur la paix en Ukraine .

a apporté un soutien essentiel à l'élaboration d'un plan de paix par l' Le Canada et l' Ukraine codirigent la Coalition internationale pour le retour des enfants ukrainiens, qui est un élément important du plan de paix de l' Ukraine .

et l' codirigent l' La Coalition assure la coordination des efforts conjoints et de la coopération entre l' Ukraine et les États partenaires pour résoudre le problème de la déportation illégale et du transfert forcé d'enfants ukrainiens par la Fédération de Russie. Elle vise à réunir les enfants ukrainiens avec leurs familles et à les réintégrer dans leurs communautés. Elle a été officiellement lancée à Kyiv , en Ukraine , le 2 février 2024.

Le Canada et la Suisse entretiennent des relations bilatérales étroites et diversifiées, fondées sur des valeurs communes, des intérêts commerciaux, des liens interpersonnels et un engagement envers la démocratie et les droits de la personne. Nos deux pays coopèrent étroitement au sein de forums multilatéraux et entretiennent des relations commerciales solides.

Liens connexes

