FourKites s'engage à collaborer avec un consortium de leaders de la chaîne d'approvisionnement oeuvrant à la rationalisation des méthodes de planification dans l'ensemble du secteur de la logistique





Le principal fournisseur de visibilité en temps réel de la chaîne d'approvisionnement, FourKites ®, a annoncé aujourd'hui être devenu collaborateur du Scheduling Standards Consortium (SSC). La Société devient ainsi la première plateforme de visibilité en temps réel à adhérer au SSC. FourKites rejoint les entreprises participant au SSC ? notamment Arrive Logistics, BlueYonder, Coyote Logistics, DHL, e2open, Echo, J.B. Hunt Transport, Lineage, Mastery, One Network Enterprises, Oracle, Ryder, TI NTG, Uber Freight, Werner et Worldwide Express ? afin de favoriser une plus grande efficacité dans le paysage technologique de la chaîne d'approvisionnement.

Pour les chaînes d'approvisionnement, la planification du fret est un problème omniprésent, encore aggravé par la croissance et la diversification exponentielles des solutions de planification constatée ces dix dernières années. Les expéditeurs et les transporteurs doivent maintenant jongler entre les dizaines de méthodes de planification du fret avec les expéditeurs, chaque méthode ayant sa propre interface et sa propre API, ce qui crée des frictions et des inefficacités tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Pour répondre à ce défi, J.B. Hunt et Uber Freight ont uni leurs forces en 2022 pour créer le SSC et établir la première norme universelle de prise de rendez-vous sous la forme d'une API. De nombreuses organisations de premier plan y sont désormais impliquées pour faire progresser la norme. Le SSC a pour but de simplifier l'intégration des différents systèmes dans l'écosystème fragmenté des expéditeurs, transporteurs et intermédiaires et créer ainsi un processus de prise de rendez-vous plus efficace. Le SSC a approuvé une norme universelle pour l'API, publiée le 2 octobre 2023, qui élimine la nécessité de multiples interfaces et permet aux opérateurs d'interagir via une seule interface.

« L'adoption d'une API de planification universelle fluidifie la coordination entre les chaînes d'approvisionnement », explique Viral Parekh, responsable des opérations logistiques chez The Kraft Heinz Company. « De plus en plus d'entreprises adoptent cette approche unifiée, ouvrant ainsi la voie à une efficacité inégalée du système grâce à la rationalisation des opérations qui favorise une croissance transformatrice dans l'ensemble du secteur. »

FourKites a décidé de collaborer avec le SSC en raison de son engagement avéré à optimiser les performances de l'écosystème, à favoriser le succès des transporteurs et à créer un environnement opérationnel plus convivial. De plus, la solide base de clients de FourKites et son leadership reconnu dans le secteur lui permettent de jouer un rôle dans le développement de l'API et d'accélérer son adoption au sein de son réseau de clients et de partenaires. La plateforme Slot Manager , qui accueille chaque mois plus de 100 000 rendez-vous programmés, est l'un des produits FourKites qui croît le plus rapidement, car il élimine considérablement les frictions liées à la réservation manuelle des créneaux horaires.

« Nous sommes ravis de participer à ce consortium de poids lourds du secteur », a déclaré Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. « L'établissement d'une API unique entre notre solution Slot Manager et les réseaux de transporteurs de nos expéditeurs créera un environnement opérationnel parfaitement fluide pour tous les intervenants impliqués et fera des clients de FourKites des expéditeurs de choix, avec un coût de service réduit et une intégration fiable et réputée. »

Les principaux objectifs du SSC consistent à définir la norme API pour le partage des informations de planification, à éliminer les processus manuels en automatisant les interactions partout où cela est possible, à mettre en oeuvre des interfaces et des intégrations standardisées sur les plateformes principales et à promouvoir la norme dans l'ensemble du secteur.

À propos du Scheduling Standards Consortium (SSC)

Fondé en 2022 par Convoy, J.B. Hunt et Uber Freight, le Scheduling Standards Consortium (SSC) a été créé pour définir des normes de planification des rendez-vous pour le fret permettant d'avoir une visibilité continue sur la chaîne d'approvisionnement. En collaboration avec les expéditeurs, les transporteurs et les intermédiaires, le SSC a pour but de simplifier l'intégration des systèmes de gestion dans un écosystème fragmenté et d'améliorer l'efficacité dans l'ensemble du secteur du fret. Pour plus d'informations, visiter le site Web www.FreightAPIs.org.

À propos de FourKites

La plateforme phare de visibilité de la chaîne d'approvisionnement FourKites ® offre aux dirigeants d'entreprise une visibilité exhaustive sur le transport, les chantiers, les entrepôts et les magasins, entre autres. Elle assure le suivi de plus de 3,2 millions d'expéditions par jour sur les voies routières, ferroviaires, maritimes, aériennes, ainsi que le suivi des colis et du dernier kilomètre, dans plus de 200 pays et territoires. FourKites combine des données en temps réel et un puissant système d'apprentissage automatique pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement de bout en bout. Quelque 1 500 marques parmi les plus connues au monde, dont 9 des 10 premières sociétés de biens de consommation emballés et 18 des 20 premières entreprises agroalimentaires et de boissons font confiance à FourKites pour transformer leurs activités et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, plus efficaces et plus durables. Pour plus d'informations, visiter le site Web https://www.fourkites.com/.

29 mai 2024 à 10:10

