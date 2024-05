Rapport de segment de marché Best : AM Best maintient des perspectives négatives pour le segment de l'assurance vie en France





AM Best maintient des perspectives de marché négatives pour le segment de l'assurance vie en France.

Dans le nouveau Rapport de segment de marché Best « Market Segment Outlook: France Life Insurance » (Perspectives de marché : France Vie), AM Best indique s'attendre à ce que la croissance des primes d'assurance vie reste limitée en 2024, le segment étant sensible à la conjoncture économique générale.

Bien que les produits d'assurance vie restent l'une des options d'investissement préférées en France, AM Best estime que les effets combinés d'une reprise économique lente et de la concurrence d'autres produits d'investissement offrant des taux plus élevés, pèsent sur les perspectives de croissance du segment pour les 12 prochains mois.

En parallèle, l'annonce par les assureurs-vie d'une hausse des taux servis sur les supports à capital garanti en 2024 (pour l'année 2023) est considérée comme un facteur positif pour le segment. À plus long terme, le segment devrait profiter de marges plus élevées, puisque les rendements des portefeuilles des assureurs devraient bénéficier progressivement de la hausse des rendements des investissements récents.

