Nordic Group B.V., par l'intermédiaire de sa filiale Nordic Pharma, Inc. (U.S.), annonce le lancement du gel canaliculaire LACRIFILL®, un nouveau traitement contre la sécheresse oculaire

Nordic Pharma, Inc., une filiale de Nordic Group B.V., a lancé le gel canaliculaire LACRIFILL, un nouveau traitement pour la sécheresse oculaire aux États-Unis. Le gel canaliculaire LACRIFILL est un dérivé réticulé de l'acide hyaluronique et est autorisé par la FDA à bloquer temporairement le drainage lacrymal par l'occlusion du système canaliculaire.

Le gel canaliculaire LACRIFILL permet aux yeux du patient de baigner dans leurs propres larmes naturelles. Il est personnalisé pour chaque patient et fournit un remplissage complet du système canaliculaire. Le gel canaliculaire LACRIFILL est administré par une procédure simple en cabinet, qui est remboursée par le code CPT existant (68761), et les résultats durent six mois.

« C'était une expérience fabuleuse de participer au lancement du gel canaliculaire LACRIFILL, un traitement interventionnel contre la sécheresse oculaire qui aide les ophtalmologistes lors de chirurgie de la cataracte, de glaucome et réfractive et qui répond à tous leurs besoins en matière de sécheresse oculaire. Ce traitement contre la sécheresse oculaire change véritablement la pratique et change des vies », déclare Jai Parekh, MD, MBA, Chief Commercial Officer, Eye Care U.S.

Nordic Pharma participe au Kiawah Eye 2024 à Kiawah Island, en Caroline du Sud, du 30 mai au 1er juin pour partager des informations sur le gel canaliculaire LACRIFILL et prendre des commandes. « Le gel canaliculaire LACRIFILL est une technologie disruptive qui changera la façon de travailler des ophtalmologistes », déclare Eric D. Donnenfeld, MD, directeur du programme pour Kiawah Eye et président du conseil consultatif médical de LACRIFILL U.S. « Pouvoir compter sur la présence de Nordic Pharma pour discuter de la manière dont le gel canaliculaire LACRIFILL obstruera de manière optimale le système canaliculaire afin de maximiser la conservation du film lacrymal chez les patients présentant des symptômes de sécheresse oculaire sera incroyablement bénéfique pour les participants du Kiawah Eye. »

Pour de plus amples renseignements à propos du gel canaliculaire LACRIFILL et pour des informations détaillées relatives à la commande du produit, rendez-vous sur lacrifill.com.

À propos de Nordic Group B.V.

Nordic Group B.V. est une société pharmaceutique privée et de taille moyenne qui se concentre sur le développement et la mise sur le marché de produits spécialisés. L'optimisation du portefeuille a été réalisée grâce à des développements et à des acquisitions ciblées afin de jeter des bases dans les domaines des soins oculaires, de la rhumatologie et de la santé des femmes. Solidement implanté dans toute l'Europe, Nordic Group s'est récemment développé en dehors de l'Europe en procédant à de nouvelles acquisitions dans le monde entier.

Nordic Group fait partie de SEVER Life Sciences, une holding créée en 2019 qui regroupe trois sociétés diverses mais complémentaires offrant une large gamme de produits, de services de développement pharmaceutique et de technologies d'administration.

À propos de Nordic Pharma, Inc.

Nordic Pharma, Inc., filiale de Nordic Group B.V., associée à des sociétés biopharmaceutiques mondiales bien établies, est particulièrement bien positionné pour tirer parti de son expertise de la mise sur le marché de médicaments dérivés de la biotechnologie, de la fabrication stérile et d'autres technologies de pointe.

