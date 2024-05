Campagne de sensibilisation au passage de migrants clandestins





TORONTO, le 29 mai 2024 /CNW/ - À la fin de 2022, plus de 300 migrants tamouls ont été abandonnés dans la mer de Chine méridionale. Des contrebandiers corrompus leur avaient promis un passage vers le Canada, mais ils se sont retrouvés entassés sur un navire en panne avec très peu de nourriture ou d'eau, et sans endroit où dormir. Finalement, ils ont eu la chance d'être secourus par un navire de charge japonais. Mais, de nombreux autres migrants désespérés n'ont pas eu cette chance.

De nombreux migrants tentent d'entrer illégalement au Canada. Certains sont introduits clandestinement par des criminels connus sous le nom de « coyotes », dans des bateaux non sécuritaires ou de minuscules conteneurs. Parfois, ces bateaux coulent et les migrants se noient. Certains de ces conteneurs ne contiennent pas suffisamment d'air, ce qui fait en sorte que les migrants suffoquent.

Et même ceux qui déjouent les probabilités et arrivent en toute sécurité au Canada sont parfois victimes d'autres crimes une fois au pays. Par exemple, ils peuvent être forcés de s'adonner au trafic de drogue ou être victimes de trafic sexuel, afin de rembourser des dettes à des coyotes qui font souvent partie de groupes associés au crime organisé. Ces coyotes prennent l'argent et le passeport de leurs clients sans se soucier de leur santé ou de leur bien-être. Pour eux, c'est une entreprise et le profit l'emporte toujours sur la sécurité des gens.

Qu'est-ce que le passage de migrants? Le passage de migrants consiste à faciliter l'entrée illégale au Canada d'une personne qui n'a pas la citoyenneté canadienne ou n'est pas résidente du Canada en échange d'argent. Rien ne garantit que les migrants illégaux seront autorisés à rester au Canada. Ces derniers risquent d'être renvoyés dans leur pays d'origine, perdant ainsi tout l'argent qu'ils ont dépensé pour y arriver.

Le Groupe de l'engagement et de la sensibilisation stratégiques de la Police fédérale a créé une campagne d'éducation axée sur la migration clandestine, en particulier dans la région du Grand Toronto. Il est important d'expliquer aux familles canadiennes les risques associés à aider un membre de la famille qui entre au pays par l'entremise de ces groupes illégaux, ou coyotes. Notre objectif est de mettre fin au passage illégal de clandestins par la voie maritime et, au bout du compte, de sauver des vies. Nous demandons à la population de faire preuve de vigilance, et de communiquer avec la police afin de signaler ces crimes. Nous invitons les migrants à migrer légalement.

La GRC et les services de police locaux communiqueront avec nos collectivités et fourniront des fiches d'information expliquant ce qu'il faut faire et comment demander de l'aide si un membre de votre famille est en danger.

« Les organismes canadiens d'application de la loi travaillent en collaboration avec des partenaires internationaux pour prévenir les opérations criminelles de passage de migrants, en particulier les activités de migration massive par voie maritime, qui représentent un risque énorme pour la sécurité de toutes les personnes concernées » Liam Price, directeur général, Services spéciaux internationaux, GRC.

Quelques faits :

Traverser la frontière canadienne sans se présenter à un point d'entrée est illégal et constitue une infraction à la Loi sur les douanes . Quiconque commet cette infraction peut être arrêté par les forces de l'ordre.

. Quiconque commet cette infraction peut être arrêté par les forces de l'ordre. Le passage de migrants clandestins est passible d'accusations en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés .

. En cas de condamnation, la peine maximale est l'emprisonnement à vie.

Les valeurs fondamentales de la GRC guident nos activités quotidiennes. On s'attend à ce que tous les membres de notre personnel incarnent nos valeurs dans leur travail. Cette campagne démontre notre compassion envers les personnes qui cherchent à trouver de meilleures occasions dans notre pays. La plupart des Canadiens sont des immigrants ou des descendants d'immigrants qui sont venus ici à la recherche d'une vie meilleure pour leur famille. La protection de nos frontières est essentielle à l'intégrité de notre système d'immigration, qui offre aux réfugiés inscrits et aux immigrants légaux la possibilité de venir au Canada en toute sécurité et de devenir des membres productifs de notre société et de notre économie.

29 mai 2024 à 10:00

