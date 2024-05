Les escapades d'été vous attendent : FLO lance la planification personnalisée des trajets en VE dans l'application FLO





La nouvelle mise à jour de l'application permet aux électromobilistes de personnaliser leur voyage en VE.

QUÉBEC et AUBURN HILLS, Mich., le 29 mai 2024 /CNW/ - Les propriétaires de VE peuvent plus facilement planifier leur recharge pour les escapades estivales grâce à la nouvelle fonction de planification de trajets de l'application FLO. La nouvelle fonction de planification de trajets de FLO simplifie les déplacements en VE, en permettant de planifier des trajets avec efficacité et précision, en tenant compte de la marque et de l'autonomie du véhicule, du nombre de passagers, des bagages et des arrêts personnalisés, tout en localisant les bornes de recharge essentielles en cours de route. Une fois le trajet planifié, les électromobilistes peuvent utiliser leur application cartographique préférée pour naviguer via Apple CarPlay ou Android Auto.

« Cette année, il y a plus de 1,5 million de nouveaux VE sur les routes aux États-Unis et au Canada par rapport à l'année dernière », a déclaré Nathan Yang, Vice-président et chef de la direction des produits chez FLO. « Alors que les électromobilistes commencent à planifier leurs escapades estivales et les endroits où ils se rechargeront sur la route, FLO propose une planification personnalisée des trajets et une intégration transparente à l'application FLO et à notre vaste réseau de recharge. »

La nouvelle fonction de planification des trajets de l'application FLO est désormais disponible pour iOS et bientôt pour Android. La très appréciée application mobile de FLO peut être téléchargée gratuitement dans les boutiques en ligne Apple et Android.

« En ouvrant leur application FLO, les conducteurs et conductrices peuvent accéder à la fonction de planification et personnaliser leur trajet, notamment en sélectionnant la marque et le modèle de leur VE, en définissant des niveaux de charge précis pour le départ et l'arrivée, et en tenant compte des occupants, de la climatisation, du poids supplémentaire et des conditions météorologiques », a déclaré Nathan Yang. « Les électromobilistes peuvent alors débuter leur trajet en ayant une idée plus précise de l'évolution de leur autonomie entre les points de départ et d'arrivée et des endroits où ils pourront se recharger en cours de route, en tenant compte des données et des estimations fournies.

Une fois toutes les informations saisies, le planificateur de trajets calcule le meilleur itinéraire en utilisant plus de 100 000 bornes de recharge réparties sur plus de 30 réseaux de recharge. Le planificateur suggère des arrêts et des lieux de recharge lorsque nécessaires, en plus d'estimer le coût et le temps de recharge requis pour le trajet. Les propriétaires de VE peuvent ensuite envoyer l'itinéraire vers Apple Maps ou Google Maps pour faciliter la navigation.

Cette nouvelle mise à jour est la dernière fonction proposée par FLO pour offrir aux conducteurs de VE la meilleure expérience de recharge. L'été dernier, FLO a annoncé une nouvelle fonction pratique unique qui permet aux utilisateurs de visualiser leur session de recharge sur l'écran de verrouillage de leur téléphone sans avoir à le déverrouiller ou à ouvrir l'application.

Pour plus d'informations, visitez le Le réseau FLO. Réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques.

À propos de FLO

FLO est un opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier?plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. L'entreprise contribue?à?vaincre les changements climatiques et?à?accélérer l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains à la campagne. Chaque mois, elle permet plus de 1,5?million de sessions de recharge grâce?à?plus de 100?000?bornes de recharge rapide et de niveau?2 déployées dans des lieux publics, privés et résidentiels. FLO exerce ses activités dans toute l'Amérique du Nord et possède des usines d'assemblage au Québec et au Michigan.?Pour?en?savoir plus,?visitez?flo.com.?

