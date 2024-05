Mieux couvrir les catastrophes et les traumatismes: lancement d'une série de vidéos à l'intention des journalistes





LONDON, ON, le 29 mai 2024 /CNW/ - Des chefs de file en matière de sécurité psychologique des journalistes lancent aujourd'hui une série innovatrice, comprenant des vidéos informatives et des ressources en ligne, conçue pour les professionnels de l'information, les salles de nouvelles et les écoles de journalisme.

Cette série de vidéos vise à mieux préparer les journalistes à couvrir des histoires impliquant des traumatismes, de la violence ou encore des catastrophes.

«Un journalisme sensible aux traumatismes: Boîte à outils pour les professionnels de l'information» propose des vidéos de microapprentissage gratuites en ligne et des études de cas afin d'aider les journalistes à mieux couvrir les personnes et les communautés vulnérables, tout en préservant leur propre santé mentale.

Le projet a été développé par le Dart Center for Journalism and Trauma, la Société Radio-Canada et le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme.

«Chaque jour, des journalistes couvrent des sujets impliquant des personnes extrêmement vulnérables, tout en étant eux-mêmes exposés au stress et aux traumatismes», dit Bruce Shapiro, directeur exécutif du Dart Center for Journalism and Trauma de l'école de journalisme de l'Université Columbia. «Cette nouvelle boîte à outils gratuite a été développée après des années de réflexion sur le journalisme et les traumatismes, afin d'apporter aux professionnels de l'information et aux étudiants les compétences nécessaires pour devenir meilleurs, tout en améliorant leur résilience.»

La série de vidéos «Un journalisme sensible aux traumatismes» présente des experts et des journalistes de renom, qui partagent des conseils pratiques et des astuces, notamment sur les techniques d'entrevue, les questions d'éthique et l'importance de prendre soin de soi, explique Dave Seglins, journaliste à CBC et membre du Dart Center.

«Nous devons constamment couvrir des événements traumatisants et des tragédies, bien souvent sans aucune formation ni préparation psychologique», ajoute-t-il. «Nous espérons que ces outils contribueront à changer cette réalité.»

Jane Hawkes, cofondatrice et productrice exécutive du Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme, croit que cette série de vidéos saura combler une lacune de longue date en matière de formation et d'éducation.

«Nous croyons que ces outils seront particulièrement utiles dans les écoles de journalisme, afin d'aider la prochaine génération à démarrer sa carrière du bon pied», dit Jane Hawkes. «Ces vidéos sont une occasion unique d'entendre certains des meilleurs journalistes de la profession partager leur façon de faire face aux effets des traumatismes, tant sur eux que sur les personnes qu'ils interviewent.»

Cette première série de vidéos «Un journalisme sensible aux traumatismes» proposée aujourd'hui est disponible en anglais, et en version sous-titrée en français. Elle aborde huit thématiques: comment interviewer des survivants de traumatismes, comment se préparer pour couvrir des histoires difficiles, comment approcher les populations vulnérables, comment interviewer des enfants, comment gérer les images traumatisantes, comment établir des relations éthiques avec ses sources, comment développer un leadership qui tienne compte des traumatismes, et enfin, comment prendre soin de soi.

Les partenaires de la série espèrent pouvoir en élargir la bibliothèque dans les années à venir, pour inclure des sujets comme le soutien par les pairs, les recherches émergentes, les protocoles dans les salles de rédaction ou encore la formation continue des journalistes.

