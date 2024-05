Rapport de segment de marché Best : AM Best maintient des perspectives négatives pour le segment de l'assurance non-vie en France





AM Best maintient des perspectives négatives pour le segment de l'assurance non-vie en France.

Dans le nouveau Rapport de segment de marché Best « Market Segment Outlook: France Non-Life Insurance » (Perspectives de marché : France Non-Vie), AM Best anticipe que le revenu global des primes non-vie en France va continuer de croître en 2024, bien que modestement une fois ajusté de l'inflation. Alors qu'historiquement, la croissance du chiffre d'affaires du secteur est étroitement liée à la croissance du produit intérieur brut, la Banque de France s'attend à une croissance réelle du PIB de seulement 0,8 % en 2024.

Le rapport souligne également que les pressions inflationnistes resteront un défi pour les assureurs non-vie en 2024, puisqu'elles causeront vraisemblablement une augmentation du coût des sinistres. Les assureurs devraient de ce fait ajuster leurs primes pour compenser la dégradation des résultats techniques liée à l'inflation. Toutefois, AM Best estime qu'il est peu probable que ces augmentations soient suffisantes pour restaurer complètement la rentabilité du segment à cause de fortes pressions concurrentielles.

Pour accéder gratuitement à ce rapport de marché, veuillez-cliquer sur le lien suivant : http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=343048.

AM Best est une agence mondiale de notation de crédit, un éditeur de presse et un prestataire d'analyses de données spécialisé dans le secteur de l'assurance. Cette société, dont le siège social est situé aux États-Unis, est implantée dans plus de 100 pays et possède des bureaux régionaux à Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Mexico. Pour en savoir plus, consultez www.ambest.com.

Copyright © 2024 par A.M. Best Rating Services, Inc. et/ou ses filiales. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

29 mai 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :