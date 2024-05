Ostéopathie Québec demande des orientations claires au gouvernement pour la création d'un ordre professionnel





Un avis favorable pour la création d'un ordre professionnel, mais toujours pas d'avancée en deux ans

MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - Deux ans se sont écoulés depuis que l'Office des professions du Québec (OPQ) a déposé à la ministre responsable de l'application des lois professionnelles un avis favorable à la création d'un ordre professionnel pour encadrer la pratique de l'ostéopathie au Québec. Malgré ce signal clair de l'OPQ qui recommande la création d'un ordre professionnel distinct pour les ostéopathes, peu de choses ont avancé à ce jour et les orientations du gouvernement du Québec demeurent inconnues. Ostéopathie Québec, la plus grande association d'ostéopathes au Québec, presse le gouvernement de lui donner l'heure juste pour concrétiser la création d'un ordre professionnel afin d'assurer la protection du public.

« Cela fait plus de 700 jours que l'Office des professions a rendu son avis en faveur de la création d'un ordre professionnel pour les ostéopathes. Nous avons été proactifs, nous nous sommes montrés collaboratifs, mais nous sommes toujours face à un flou. Il y a un manque de leadership dans ce dossier et nous n'avons pas d'indications claires sur les orientations du gouvernement », souligne Karine Devantéry, présidente d'Ostéopathie Québec.

Ostéopathie Québec demande une réponse rapide, claire et coordonnée du gouvernement

Le 23 avril, à l'étude des crédits budgétaires, la ministre responsable des lois professionnelles, Sonia LeBel, a confirmé son intention de voir les ostéopathes être légalement encadrés par un ordre, d'ici la fin de son mandat. Néanmoins, malgré la multiplication des démarches, le Secrétariat du Conseil du Trésor et le ministère de l'Enseignement supérieur continuent de se lancer la balle sur les prochaines étapes à réaliser. Ostéopathie Québec attend un plan de match clair et coordonné de la part des autorités gouvernementales concernées. Il en va de la protection du public.

« Il faut que les personnes qui consultent en ostéopathie aient l'assurance d'être suivies par des gens compétents, qui ont reçu la formation appropriée et cela passe par un ordre professionnel. Plus de 2 millions de séances d'ostéopathie sont pratiquées annuellement au Québec et 29% des Québécois ont déjà consulté en ostéopathie. La création d'un ordre professionnel est nécessaire pour définir le champ d'exercice de la profession et réserver certaines activités aux ostéopathes, au bénéfice de la population », ajoute Karine Devantéry.

Un ordre pour favoriser la contribution des ostéopathes au réseau de la santé

L'ostéopathie est un service de première ligne et la douleur est le principal motif de consultation. Plus vite il y aura un ordre professionnel, plus vite les ostéopathes pourront jouer un plus grand rôle au sein du réseau de la santé.

À propos d'Ostéopathie Québec

Forte de ses 1700 membres, Ostéopathie Québec est la plus grande association d'ostéopathes au Québec, mais aussi au Canada. Elle a pour mission d'attester de la formation des ostéopathes, d'offrir des services à ses membres, d'informer le public et, en l'absence d'un ordre professionnel, de protéger au mieux la population québécoise. Créée en 2012 dans l'objectif de promouvoir l'ostéopathie tout en oeuvrant à l'encadrement de la profession, l'association est pleinement investie dans la protection du public.

29 mai 2024 à 09:55

