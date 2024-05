Milliken & Company reconnu comme l'un des 100 lieux de travail les plus appréciés au monde en 2024





SPARTANBURG, Caroline du Sud, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- Milliken & Company, fabricant mondial diversifié, a été reconnu comme l'un des 100 lieux de travail les plus appréciés au monde en 2024, une liste annuelle établie par Newsweek en collaboration avec le Best Practice Institute (BPI). Cette certification est déterminée sur la base des réponses de milliers d'employés à travers le monde qui évaluent la culture de leur lieu de travail, et prend en compte des facteurs tels que l'engagement des employés, le leadership, les valeurs de l'entreprise et l'environnement général.

« Nous sommes très honorés d'être reconnus comme l'un des lieux de travail les plus appréciés au monde pour la deuxième année consécutive, a déclaré Halsey Cook, PDG de Milliken. Cette reconnaissance reflète les efforts continus de Milliken pour s'assurer que les associés du monde entier se sentent valorisés, respectés et responsabilisés. »

Avec un effectif de 8 000 personnes réparties sur 78 sites dans 16 pays, Milliken s'appuie sur les valeurs fondamentales que sont l'excellence, l'intégrité, l'innovation, le développement durable et l'attention portée aux personnes. L'entreprise vise à recruter et à retenir les meilleurs talents qui peuvent contribuer à l'objectif de Milliken d'influencer un changement positif pour les générations futures. Milliken cultive un environnement stimulant par le biais de divers programmes et initiatives, encourageant les associés à s'épanouir sur leur lieu de travail.

« Cette reconnaissance témoigne du travail acharné, du dévouement et de la passion de notre équipe mondiale, a commenté Bethany Smith, vice-présidente principale et directrice des ressources humaines chez Milliken. Nous nous réjouissons de continuer à favoriser une culture d'entreprise qui n'est pas seulement inclusive et accueillante, mais aussi responsabilisante et inspirante. »

Les Most Loved Workplaces® certifient les entreprises dont les employés sont les plus heureux et les plus satisfaits au travail. Milliken a obtenu la certification de lieu de travail le plus apprécié sur la base de ses scores sur le Love of Workplace Indextm, qui a évalué la satisfaction des employeurs et les ressentis, y compris le niveau de respect, de collaboration, de soutien et de sentiment d'appartenance qu'ils ressentent à l'intérieur de l'entreprise. Une liste complète des lauréats 2024 est disponible ici .

Pour en savoir plus sur les carrières chez Milliken, veuillez consulter le site careers.milliken.com .

À propos de Milliken

Milliken & Company est un leader mondial dans le domaine de la fabrication, qui se concentre sur la science des matériaux pour réaliser aujourd'hui les percées de demain. Des molécules de pointe aux innovations durables, Milliken crée des produits qui améliorent la vie des gens et apportent des solutions à ses clients et aux communautés. S'appuyant sur des milliers de brevets et un portefeuille d'applications dans les domaines du textile, des revêtements de sol, des produits chimiques et de la santé, l'entreprise exploite un sens commun de l'intégrité et de l'excellence pour avoir un impact positif sur le monde pour les générations à venir. Apprenez-en davantage sur les esprits curieux de Milliken et ses solutions inspirées sur milliken.com et sur Facebook , Instagram , LinkedIn et Twitter .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2420605/Milliken_Newsweek_Most_Loved_Workplaces_2024_Graphics_Open_Graph_1200x630.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2254813/Milliken_and_Company_Logo.jpg

29 mai 2024 à 09:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :