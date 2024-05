Services financiers Innovation CIBC offre du financement à Shorelight





Le groupe Services financiers Innovation CIBC a annoncé aujourd'hui avoir fourni un financement prolongé à Shorelight, une plateforme de gestion des inscriptions et du rendement de Boston qui favorise la réussite d'étudiants étrangers dans les grandes universités. Shorelight utilisera le financement prolongé pour continuer d'améliorer son offre de produits et de services aux étudiants étrangers et aux partenaires universitaires.

Soutenue par sa technologie exclusive, Shorelight offre aux étudiants étrangers un accès aux meilleurs établissements d'enseignement aux États-Unis et à l'étranger et les appuie tout au long de leurs études. Qu'il s'agisse du choix d'université, de leur arrivée sur le campus, de la participation en ligne à partir de leur pays d'origine, ou encore de leur cheminement vers leur diplôme et enfin du début de leur carrière, la plateforme de gestion des inscriptions et du rendement de Shorelight favorise la réussite des étudiants à grande échelle.

« Nous sommes ravis d'améliorer notre relation avec Services financiers Innovation CIBC en concluant avec succès notre nouvelle facilité de crédit renouvelable de 30 millions de dollars, a déclaré Adam Packer, chef des services financiers, Shorelight. La nouvelle facilité témoigne de la santé financière de l'entreprise et donne à Shorelight les outils appropriés pour accélérer sa croissance rentable. »

« La Banque CIBC est heureuse de continuer à soutenir Shorelight alors que la société accroît son incidence auprès des universités en favorisant de bons résultats scolaires grâce à l'innovation, a déclaré Andy Schwartz, directeur général au bureau de Chicago de Services financiers Innovation CIBC. L'équipe de Shorelight a démontré une stratégie et une mise en oeuvre réfléchies pour répondre aux besoins en constante évolution des étudiants et des universités. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises du secteur de l'innovation en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et dans certains pays européens, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l'épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Boston, à Chicago, à Denver, à Durham, à Londres, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Seattle, à Toronto et à Vancouver, l'équipe est riche d'une vaste expérience et adopte une approche solide axée sur la collaboration qui s'étend aux activités à l'échelle de Groupe Entreprises, de Privabanque, de Gestion de patrimoine et de Marchés des capitaux de la Banque CIBC.

À propos de Shorelight

Shorelight réinvente l'expérience des études à l'étranger pour les étudiants comme pour les universités. En partenariat avec des établissements scolaires américains de premier plan, nous créons des programmes universitaires novateurs ? offerts sur les campus ou en ligne, et aux États-Unis ou dans les pays d'origine des étudiants ? qui aident les étudiants à réussir et qui créent une nouvelle génération de diplômés prospères et axés sur le monde.

