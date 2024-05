Lenovo anime des avatars IA afin d'explorer le rôle de la technologie dans la santé mentale





Lenovotm a publié aujourd'hui la dernière version de son projet Work For Humankind, intitulée ?Meet Your Digital Self'. Le projet met en avant le rôle que peuvent jouer une technologie plus intelligente et l'IA pour contribuer à promouvoir le changement et soutenir les professionnels de la santé mentale dans le règlement de la crise mondiale liée à la santé mentale des jeunes. Ce travail vise à relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes lorsqu'ils vivent des vies différents dans le monde réel et en ligne, deux tiers (67 %) des membres de la génération Z ressentant un décalage entre leurs personnalités en ligne et hors ligne, nourrissant des sentiments d'isolement et d'anxiété. Alors que près de la moitié (49 %) des jeunes de la génération Z affirment qu'il leur est plus facile de s'exprimer en ligne que hors ligne, 60 % aimeraient avoir des conversations difficiles avec leur famille et leurs proches dans la vraie vie.

Sarah Kendrick, directrice clinique chez Mental Health Innovations, l'organisme de bienfaisance qui anime Shout, le service de soutien par messages écrits du Royaume-Uni fonctionnant 24h/24 et 7j/7, a déclaré : « Une personne sur huit dans le monde est confrontée à un trouble de santé mentale, la génération Z étant la plus touchée avec une proportion qui passe à une personne sur cinq. Le type d'innovation IA utilisé dans l'expérimentation sociale ?Meet Your Digital Self' de Lenovo semble être un moyen prometteur pour permettre à des générations avec des compréhensions différentes des personnalités en ligne de se rencontrer et de se comprendre. »

Dans cette expérimentation sociale unique en son genre, Lenovo a été pionnière dans l'utilisation de l'IA, rendue possible par son vaste portefeuille de technologies, des téléphones mobiles aux PC en passant par les infrastructures, les logiciels, les services, les solutions et le Cloud. La technologie combinée a donné vie aux personnalités en ligne complètes de deux participants au projet de la génération Z sous forme d'avatars réalistes, capables d'avoir une conversation naturelle improvisée.

L'expérimentation a facilité des conversations impactantes et sincères entre les participants, les membres de leur famille et les avatars ? des conversations qui, sans cela, n'auraient certainement pas eu lieu dans la vraie vie. Les membres de la famille soit n'avaient pas connaissance du monde en ligne de leur participant de la génération Z, soit ils ne le comprenaient et ne l'acceptaient pas : qu'il s'agisse de leurs choix de carrière ou de leur identité de genre. En posant aux avatars numériques des questions et en ayant des conversations en temps réel, chaque membre de la famille a acquis des connaissances inestimables sur la vraie personnalité de leur proche faisant partie de la génération Z, telle qu'exprimée dans le monde en ligne, et ils ont réussi à mieux se comprendre et se reconnecter dans la vie réelle. Le projet constitue une preuve de concept pionnière démontrant l'impact positif que peut avoir la technologie pour créer un changement positif dans l'épidémie touchant la santé mentale des jeunes, qui s'est aggravée en raison de leurs difficultés à concilier deux identités distinctes, en ligne et hors ligne.

Non seulement les avatars 3D ressemblaient à chaque participant, ils étaient aussi conçus pour répondre dans le cadre d'une conversation en temps réel ? ajustant leurs tonalités, mouvements et expressions faciales en fonction de la discussion. Pour y parvenir, les avatars ont été formés avec des données venant directement de la personnalité en ligne de chaque participant.

D'après une nouvelle étude de Lenovo, près de la moitié (48 %) des jeunes de la génération Z affirment que parler à un professionnel qualifié leur donnerait confiance pour parler plus ouvertement avec les personnes qu'elles aiment dans le monde réel.

Dans le but d'élargir le soutien et les ressources en santé mentale pour les personnes dans le besoin, Lenovo s'est associée avec plusieurs organisations telles que Shout, un service de messagerie texte gratuit, confidentiel, fonctionnant 24h/24 et 7j/7 et basé au Royaume-Uni ; Crisis Text Line, une organisation à but non lucratif qui fournit un soutien en santé mentale gratuit, confidentiel, basé sur des messages écrits et fonctionnant 24h/24 et 7j/7, en anglais et en espagnol, pour n'importe qui aux États-Unis et à Porto Rico ; et Anata no Ibasho au Japon. Ces organisations forment de vraies personnes, qui sont alors supervisées par des professionnels de la santé mentale, apportant un soutien à des millions de personnes dans le besoin.

Les versions numériques des deux participants de la génération Z ont été créées en entrecroisant des données provenant de leurs réseaux sociaux, blogues et pseudonymes de forum, de manière sécurisée et avec leur consentement. Les données ont été formées et testées, et le projet a été conçu et a vu le jour grâce à des appareils, services, logiciels, serveurs et solutions infonuagiques Lenovo. C'est la toute première fois que des solutions Lenovo sont réunies pour développer un avatar de ce genre. Parmi les appareils et solutions figuraient des stations de travail Lenovo ThinkStationtm ; des ordinateurs de bureau ThinkCentretm ; des ordinateurs portables Lenovo Legiontm, ThinkBooktm et Yogatm ; des tablettes Lenovo ; des moniteurs et accessoires ThinkVisiontm ; des smartphones motorola razr ; un serveur Edge ThinkEdgetm SE450 ; des services professionnels d'IA et Lenovo | Dropbox Cloud Storage.

« La technologie peut devenir le pont qui raccourcit les distances, rendant de puissants rapports humains encore plus rapides et plus accessibles pour les individus lorsqu'ils en ont besoin », a déclaré le Dr Shairi Turner, médecin hygiéniste en chef chez Crisis Text Line. « Qu'une personne soit dans une salle de classe, à un événement familial ou passe des nuits blanches, la puissance de la conversation textuelle avec un autre être humain offre réconfort dans l'anonymat, avec compassion et sans jugement. C'est vraiment courageux de demander de l'aide. »

Crisis Text Line rapporte que plus de 70 % des personnes qui la contactent par écrit ont moins de 25 ans. Son service textuel aide des personnes de tous âges mais a été spécialement créé pour les jeunes, permettant un soutien à la demande via une messagerie texte.

Quiconque se reconnaissant dans ces films, peinant à réconcilier ses identités en ligne et hors ligne et à nouer des liens plus profonds avec ses amis et sa famille, ou ayant simplement besoin de conseils sur la manière de se rapprocher d'une personne qui lui est proche, peut demander de l'aide en envoyant un message à Shout (Royaume-Uni), Crisis Text Line (États-Unis) ou Anata no Ibasho (Japon).

« Nous reconnaissons l'importance de parvenir à un bon équilibre vis-à-vis du numérique pour notre bien-être mental général », a affirmé Emily Ketchen, vice-présidente mondiale et responsable marketing chez Lenovo pour les appareils intelligents et les marchés internationaux. « Grâce aux avancées spectaculaires de l'IA et des technologies plus intelligentes, le temps est venu, pour le bien commun, d'explorer et de piloter de nouveaux moyens créatifs d'utiliser des technologies comme l'IA de manière réfléchie et responsable. Lenovo est particulièrement bien placée pour prendre la tête dans ce domaine, elle dispose en effet de l'un des plus importants portefeuilles de technologies plus intelligentes du secteur ? des appareils IA aux solutions informatiques ? pouvant fonctionner ensemble de manière harmonieuse pour le bénéfice de notre société et de la prochaine génération. Au final, nous espérons, grâce à notre expérimentation sociale ?Meet Your Digital Self', susciter des conversations fécondes qui contribuent au bien-être mental des individus et des communautés dans le monde entier. »

Chinatsu Hoashi, un participant de la génération Z habitant au Japon, a affirmé : « Prendre part à l'expérimentation sociale ?Meet Your Digital Self' a assurément contribué à renforcer les relations avec ma famille. En utilisant la technologie et l'IA, j'ai été en mesure de m'ouvrir davantage et d'exprimer ce que j'ai toujours voulu qu'elle sache. Cela a eu des répercussions positives sur ma santé mentale, car je peux enfin exprimer des sentiments que j'évitais de partager avec les autres car j'étais trop gêné. »

Oscar Jackson-Walsh, un participant de la génération Z habitant au Royaume-Uni, a déclaré : « Prendre part à cette expérimentation sociale m'a aidé à gagner en assurance et à combler l'écart entre moi-même et ma personnalité en ligne. Cela m'a également permis d'avoir des conversations plus ouvertes avec ma famille concernant mon identité, ce qui a conduit d'une part à ce que je me sente aimé et accepté plus que jamais auparavant, et d'autre part moins seul et anxieux dans l'espace familial. »

À propos de Work For Humankind

?Meet Your Digital Self' est la dernière évolution de la plateforme Work For Humankind de Lenovo, illustrant comment la technologie rassemble les gens pour le bien commun. Ce qui avait commencé en 2020 comme un moyen pour entrer dans la vie quotidienne de 10 jeunes femmes inspirant un changement dans leurs communautés a évolué pour devenir un mouvement pluriannuel novateur qui présente la technologie comme un catalyseur d'impact, de l'île Robinson Crusoé à des villes et pays à travers le monde. Work For Humankind réalise la vision de Lenovo de créer une technologie plus intelligente pour tous grâce à des innovations révolutionnaires.

Avec ?Meet Your Digital Self,' Lenovo donne vie au prochain chapitre de sa campagne passionnante et vise à créer des conversations fécondes au sujet de l'impact positif que peut avoir la technologie sur le bien-être de la société, y compris en aidant les professionnels de la santé mentale.

À propos de Lenovo

Lenovo est un géant mondial des technologies dont le chiffre d'affaires s'élève à 57 milliards USD. Classée au 217e rang du palmarès Fortune Global 500, l'entreprise sert chaque jour des millions de clients sur 180 marchés. Axée sur une vision audacieuse visant à offrir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo a tiré parti de sa réussite en tant que plus important fabricant de PC au monde grâce à une gamme « de la poche jusqu'au Cloud » composée d'appareils compatibles avec l'IA, prêts pour l'IA et optimisés par l'IA (PC, stations de travail, smartphones, tablettes), d'infrastructures (serveurs, stockage, edge, informatique haute performance et infrastructures définies par logiciel), de logiciels, de solutions et de services. Les investissements continus de Lenovo dans l'innovation révolutionnaire permettent de bâtir un avenir plus équitable, digne de confiance et plus intelligent, pour tous et partout. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur https://www.lenovo.com et découvrez nos dernières actualités sur notre StoryHub.

