Saviez-vous qu'en 2023, 34 437 enfants ont été portés disparus au Canada?





OTTAWA, ON, le 29 mai 2024 /CNW/ - Avant la Journée internationale des enfants disparus, le Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés (CNPDRN) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) publie sa vidéo Les faits, qui met en lumière la question des enfants disparus au Canada.

La Journée des enfants disparus est un évènement international souligné le 25 mai de chaque année. Cette année, en publiant sa vidéo, le CNPDRN entend sensibiliser le public aux cas d'enfants disparus au Canada, célébrer le retour des enfants disparus qui ont été retrouvés, se souvenir de ceux qui sont toujours disparus et expliquer ce qu'il fait pour poursuivre les efforts en vue de les retrouver.

Vous voulez aider? Veuillez consulter le site Disparus-Canada pour jeter un oeil aux cas d'enfants disparus et savoir comment communiquer de l'information sur ceux-ci. Un petit détail pourrait être l'élément clé permettant de retrouver un autre enfant. Les enquêteurs examinent toute l'information reçue.

Disparus, mais pas oubliés.

Faits en bref

Si votre enfant disparaît ou est enlevé, COMPOSEZ LE 9-1-1 immédiatement . Il n'y a aucune période d'attente minimale avant de signaler la disparition d'un enfant.

. Il n'y a aucune période d'attente minimale avant de signaler la disparition d'un enfant. Disparus-canada.ca est le premier site Web national canadien conçu pour permettre au public de fournir des indices et de l'information sur des enquêtes sur des personnes et des enfants disparus et des restes non identifiés.

Le CNPDRN de la GRC offre un soutien aux organismes d'application de la loi, aux médecins légistes et aux coroners principaux dans les enquêtes sur les personnes disparues et les restes non identifiés partout au pays.

Près de 26 000 des cas d'enfants disparus en 2023 étaient des fugues.

56 % des dossiers d'enfants disparus en 2023 ont été clos en moins de 24 h.

90 % des dossiers d'enfants disparus en 2023 ont été clos en moins d'une semaine.

Citations

Un seul enfant porté disparu, c'est déjà trop. La disparition d'un enfant est terrible pour les parents et les proches, et peut avoir des répercussions profondes et durables sur les communautés. Dans ces cas, la collaboration est déterminante. C'est pourquoi le Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés de la GRC collabore étroitement avec les organismes d'application de la loi municipaux, régionaux, provinciaux, territoriaux et nationaux, ainsi qu'avec ses partenaires gouvernementaux. Il travaille aussi activement avec des organisations et des partenaires internationaux, car lorsqu'il s'agit de chercher un enfant disparu, les frontières importent peu.

Bryan Larkin

Sous-commissaire, Services de police spécialisés de la GRC

Le CNPDRN est fier de travailler quotidiennement avec ses partenaires au Canada et à l'étranger pour retrouver les enfants portés disparus et les réunir avec leurs familles et leurs proches. En cette Journée internationale des enfants disparus, nous sommes reconnaissants à nos partenaires - Nos enfants disparus, Missing Children Society of Canada et Global Missing Children's Network - de leur soutien en vue d'attirer l'attention sur les cas d'enfants canadiens portés disparus mais pas oubliés. Consultez le site Web Disparus-Canada pour savoir comment vous pouvez nous aider. C'est par nos efforts concertés que nous veillerons à retrouver ces enfants.

Sergente Lana Prosper

Off. resp. par intérim du Centre national pour les personnes disparues et les restes non identifiés de la GRC

Liens connexes

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

29 mai 2024 à 09:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :