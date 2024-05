Harnois Énergies et Michaud Petroleum unissent leurs forces au Nouveau-Brunswick





SAINT-THOMAS, NB, le 29 mai 2024 /CNW/ - Harnois Énergies (HÉ) et Michaud Petroleum annoncent qu'elles ont conclu une entente qui conduira à la création d'une nouvelle entité corporative. Celle-ci vise la poursuite du développement de leur marché commun et lie désormais les activités des deux entreprises du Nouveau-Brunswick (N-B).

La nouvelle entreprise formera une entité d'environ 100 employés et opérera principalement dans la distribution de carburant, de lubrifiants et de produits spéciaux. Celle-ci sera également responsable de la gestion des opérations de trois stations-service et de six dépôts pétroliers.

Cette transaction solidifiera la position commune de Michaud Petroleum et de HÉ dans la distribution d'énergies au Nouveau-Brunswick. La création de la nouvelle entité permettra d'offrir à la clientèle, entre autres, une complémentarité des territoires desservis, une meilleure efficacité, une offre de produits et de services plus complète grâce à l'éventail des produits distribués par les deux entreprises.

« Pour notre organisation, cette entente stratégique était la plus naturelle qui soit. Elle nous permettra, entre autres, de diversifier nos marchés géographiques et d'accroître notre présence au Nouveau-Brunswick. Avec des marchés complémentaires, des clientèles comparables et nos deux équipes expérimentées, nous sommes convaincus que les clients continueront d'être bien desservis », a déclaré Serge Harnois, président-directeur général de Harnois Énergies.

De son côté, Hermel Michaud, président-directeur général de Michaud Petroleum se réjouit de l'entente. « L'entreprise familiale Michaud Petroleum qui existe depuis 65 ans est fière d'annoncer le partenariat avec Harnois Énergies. Je veux prendre un moment pour exprimer ma plus sincère reconnaissance d'avoir l'opportunité de fusionner avec cette entreprise estimée et nous sommes ravis de cette nouvelle. Ce nouveau chapitre sera très bénéfique pour notre entreprise, plusieurs possibilités nous attendent et il y a un réel potentiel de croissance et de succès avec ce partenariat. La combinaison de deux entreprises fortes nous positionnera toutes les deux stratégiquement pour un succès continu.

La décision de cette union n'a pas été prise à la légère et nous pensons qu'ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup plus que ce que nous pourrions faire individuellement. Collaborer avec une entreprise nationale tout en gardant la même qualité de service pour laquelle nous sommes connus continuera certainement d'être notre objectif louable. Étant moi-même né et élevé au Nouveau-Brunswick, il est primordial que l'on maintienne un service de premier ordre et que nous allions toujours au-delà pour notre client. Par conséquent, un engagement immuable à anticiper et à dépasser les attentes de nos clients. Nous sommes fiers de représenter le Nouveau-Brunswick, et nos collègues des Maritimes. Nous voulons reconnaître le travail acharné et le dévouement de toutes les personnes impliquées dans la réalisation de cette fusion possible. Nous sommes enthousiasmés de combiner nos forces, nos connaissances et nos ressources pour créer un avenir vraiment remarquable. »

La transaction nécessite une approbation préalable du Bureau de la concurrence du Canada et a été soumise le 10 mai dernier. Le processus d'analyse de dossier peut prendre quelques semaines. D'ici là, chacune des entités poursuivra ses opérations de façon distincte.

À propos de Harnois Énergies (https://harnoisenergies.com)

La société, fondée en 1958, a comme mission de fournir efficacement des sources d'énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience d'achat conviviale. Elle distribue partout au Canada des produits pétroliers, du propane, des lubrifiants et des produits spéciaux, mais elle est également tournée vers l'avenir avec son réseau de bornes électriques et sa station-service où l'hydrogène est disponible.

HÉ compte sur des entreprises associées ainsi que sur un vaste réseau de sous distributeurs pour répondre aux besoins des clientèles réparties dans six segments de marché : détail, commercial/services, industriel, résidentiel, agricole et aviation. Harnois Énergies fournit des produits et services sous les marques Esso et Mobil ainsi que sous ses marques privées Harnois, Pétro-T, H-Go, Énergies Express, AFS Exécutif, Proxi et Proxi Extra.

Harnois Énergies s'appuie sur une équipe de plus de 1 700 personnes pour remplir sa mission.

Sociétés les mieux gérées

En mars 2018, Harnois Énergies se distingue pour son rendement global et sa croissance soutenue et reçoit le prestigieux titre de lauréate des Sociétés les mieux gérées au Canada. En 2024, l'entreprise devient membre du Club Platine. Au fil des ans, Harnois Énergies est devenue un guichet unique pour sa clientèle. De plus, bien que l'entreprise ait connu une croissance continue au cours des dernières années, elle a la volonté de demeurer une organisation agile à l'affût d'opportunités et d'occasions offertes sur le marché.

À propos de Michaud Petroleum

Basée au Nouveau-Brunswick et opérant depuis plus de 60 ans, Michaud Petroleum offre une gamme complète de lubrifiants et produits spéciaux en plus du carburant. L'entreprise se démarque par son engagement à offrir un service traditionnel tout en n s'appuyant sur les nouvelles technologies et les innovations.

SOURCE Harnois Énergies

29 mai 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :