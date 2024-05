Converge Technology Solutions de nouveau présente dans le palmarès 2024 des 500 meilleurs fournisseurs de solutions de CRN





TORONTO et GATINEAU, QC, le 29 mai 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. («?Converge?» ou «?la Société?») (TSX: CTS) est heureuse d'annoncer que CRN®, une marque de The Channel Company, a inclus Converge dans son palmarès 2024 des 500 meilleurs fournisseurs de solutions. Pour une quatrième année d'affilée, Converge figure sur cette liste prestigieuse, se classant cette fois au 28e rang - soit un bond de 22 places par rapport à sa première présence dans la liste en 2020.

Le palmarès annuel de CRN contribue à la reconnaissance des plus grands fournisseurs de solutions en Amérique du Nord et est établi en fonction de leurs revenus; il constitue un sceau de référence pour plusieurs des entreprises les plus compétentes du secteur. Les revenus combinés de l'ensemble des entreprises répertoriées dans la liste cette année représentent un chiffre d'affaires total de plus de 501,2 milliards de dollars. Les lauréats figurent parmi les principaux influenceurs de l'industrie des TI et de la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale.

« Le fait d'être classé au sein du palmarès de CRN vient souligner l'innovation en matière de service et la réactivité commerciale des intégrateurs-clés de technologies, des fournisseurs de services gérés et des sociétés de services-conseils en TI primés, a déclaré Jennifer Follett, vice-présidente, Contenu américain et rédactrice en chef, CRN, The Channel Company. Ces entreprises ont démontré un engagement indéfectible à l'égard de l'agilité entrepreneuriale, de la croissance continue et du succès futur, au fil d'une période de transformation rapide des canaux de TI, mais aussi de l'expansion du « tout à la demande » et de l'avènement perturbateur de l'IA générative. Nous félicitons chacune des entreprises s'étant taillé une place dans notre palmarès 2024 des 500 meilleurs fournisseurs de solutions?! »

« Converge est honorée d'avoir été nommée dans le palmarès des 500 meilleurs fournisseurs de solutions de CRN pour une quatrième année consécutive, a déclaré Greg Berard, directeur général de Converge. Notre présence répétée sur cette liste témoigne du dévouement et du travail acharné des équipes de services et de solutions de Converge et de la façon dont elles offrent constamment la meilleure valeur à nos clients. Alors que nous entamons le deuxième semestre de cette année, nous sommes ravis de poursuivre notre croissance et de faire croître cette valeur pour chaque client avec lequel nous collaborons. »

Vous trouverez la liste 2024 des 500 meilleurs fournisseurs de solutions de CRN au www.CRN.com/SP500. Un échantillonnage des lauréats sera également publié dans le numéro de juin du magazine CRN.

À propos de The Channel Company

The Channel Company favorise l'atteinte d'un rendement optimisé au sein du canal des TI, grâce à ses médias dominants, ses événements engageants, ses conseils d'experts et ses formations ainsi que ses services et plateformes de marketing novateurs. En tant que catalyseur du domaine, CRN établit des liens avec les fournisseurs de technologie, les fournisseurs de solutions et les utilisateurs finaux et leur donne les moyens d'agir. Avec plus de 40 ans d'expertise inégalée, nous tirons profit de nos connaissances approfondies pour concevoir des solutions novatrices visant à relever les défis les plus variés au sein d'un marché des technologies en constante évolution. www.thechannelcompany.com

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en oeuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

