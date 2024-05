Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale des Casques bleus de l'Organisation des Nations Unies





OTTAWA, ON, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale des Casques bleus de l'Organisation des Nations Unies :

« Depuis plus de sept décennies, des Casques bleus militaires, policiers et civils du monde entier participent aux opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies (ONU). En cette Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies, nous rendons hommage à leur service et nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie alors qu'ils servaient sous le drapeau de l'ONU, dont plus de 120 Canadiens.

« À la fin des années 1940, le Canada est devenu l'un des premiers pays à participer aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Depuis, plus de 125 000 Canadiens ont participé à ces opérations dans le monde entier, y compris des membres des Forces armées canadiennes, de services de police et de services de police autochtones. Ils ont contribué à prévenir l'escalade de conflits, à fournir une aide humanitaire, à protéger les droits de la personne et à faire respecter la justice dans le monde entier.

« Face aux menaces croissantes qui pèsent sur la paix et la sécurité, les Casques bleus de l'ONU continuent de jouer un rôle essentiel. Le thème de cette année, "Prêts pour l'avenir, mieux construire ensemble", consiste à s'assurer que les Casques bleus disposent des outils dont ils ont besoin pour relever les défis les plus pressants. L'année dernière, nous avons annoncé l'octroi d'une formation spécialisée et d'un financement supplémentaire à l'appui des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Cela comprend les efforts soutenus déployés dans le cadre de l'Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix, qui est dirigée par le Canada, afin de promouvoir la participation significative des femmes en uniforme aux opérations de paix. Nous améliorons également la protection des civils grâce au Programme sur les femmes, la paix et la sécurité et aux Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants-soldats.

« Dans le Budget 2024, nous avons annoncé un nouveau soutien pour commémorer d'importants jalons militaires canadiens, y compris le 60e anniversaire du début du déploiement canadien dans la mission de maintien de la paix de l'ONU à Chypre, où le Canada assure encore une présence pour le maintien de la paix.

« Aujourd'hui, j'invite les Canadiens à se joindre à moi pour remercier les Casques bleus du Canada et du monde entier pour leur courage, leur leadership et leur dévouement à l'égard de la paix. »

29 mai 2024 à 09:00

