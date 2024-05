La Soirée Grand Prix Maxim de Montréal 2024 Présentée par Michelob Ultra avec French Montana, NERVO et Sommer Ray





MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - La très attendue Soirée Grand Prix Maxim, présentée par Michelob Ultra en collaboration avec 888casino.net, revient le samedi 8 juin 2024. De 22h à 3h HNE, la Gare Windsor (1160 Avenue des Canadiens-de-Montréal) accueillera cet événement extraordinaire, promettant une nuit de luxe, d'excitation et de divertissement, faisant de cette soirée le point culminant des festivités du week-end du Grand Prix.

French Montana en Tête d'Affiche

Le point culminant de la soirée sera une performance captivante du sensation hip-hop French Montana, garantissant que la Soirée Grand Prix Maxim continue sa tradition de présenter des spectacles inoubliables avec des artistes de renom. Le duo électrisant NERVO, connu pour leurs rythmes entraînants et leurs performances dynamiques, assurera l'ambiance musicale de la soirée en tant que DJ. De plus, l'icône renommée du fitness et sensation des médias sociaux, Sommer Ray, apportera son énergie unique sur scène.

L'événement a une riche histoire de présentation de performances par des icônes de la musique telles que Diplo, Wyclef Jean, T-Pain, Francis Mercier avec Kiesza, DJ Ruckus, Diamond Cafe, et bien d'autres. Avec des performances supplémentaires étoilées encore à annoncer, la programmation de cette année est sur le point de dépasser toutes les attentes.

Un Tourbillon de Luxe et de Divertissement

Les convives pourront profiter d'activations de marque captivantes, de performances acrobatiques époustouflantes, d'innombrables opportunités de photos, d'expériences de course palpitantes et de danser sur les rythmes envoûtants des artistes de renom. L'événement accueille fièrement de nouveau les partenaires Jack Daniel's et Dilawri, le plus grand groupe automobile du Canada, et présente Pur Sang Vodka, offrant des cocktails exquis élaborés à partir du meilleur vodka premium co-détenu par Georges St-Pierre. L'ORÉAL Azzaro est également de retour, garantissant que les invités restent frais avec leurs parfums captivants.

Une soirée entouré de célébrités

S'appuyant sur le succès des années précédentes, la Soirée Grand Prix Maxim a régulièrement attiré une prestigieuse liste de célébrités, incluant Minka Kelly, Eugenie Bouchard, les stars de la NBA Danny Green et Chris Boucher, les joueurs de la LNH P.K. Subban et Cole Caufield, l'actrice Sophie Nélisse, le musicien Tyler Shaw, et l'ancien pilote de F1 Nicholas Latifi. Avec une liste d'invités encore plus impressionnante prévue cette année, l'événement promet une vitrine somptueuse de célébrités, de performances et d'expériences luxueuses, renforçant ainsi son statut de point culminant incontournable du week-end du Grand Prix.

Saisissez le Prestige : Rejoignez la Célébration Ultime

Ne manquez pas votre chance de faire partie de cet événement exclusif, où les mondes de la course, du luxe et du divertissement convergent en un spectacle de prestige et de glamour. Avec un nombre limité de salons VIP et une sélection d'expériences haut de gamme, assurez-vous d'obtenir votre place au coeur de la célébration. La Soirée Grand Prix Maxim est bien plus qu'une simple fête ; c'est un moment décisif du week-end de course qui définit la norme du luxe et de l'excitation à Montréal.

Détails de l'événement :

Quoi : La Soirée Grand Prix Maxim Présentée par Michelob Ultra

Quand : Samedi 8 juin 2024

Heure : De 22h à 3h HNE

Où : Gare Windsor, 1160 Avenue des Canadiens-de-Montréal, QC

Billets : Assurez-vous de sécuriser vos billets et vos salons VIP avant qu'ils ne soient tous vendus. lien vers le site , www.maximgrandprixparty.com

Avec une soirée de divertissement sans pareil en perspective, la Soirée Grand Prix Maxim présentée par Michelob Ultra invite les fans de sports automobiles et les fêtards à vivre l'ultime célébration du week-end de course. Restez à l'affût des prochaines annonces et préparez-vous à vous plonger dans un monde de glamour, de luxe et d'excitation comme jamais auparavant.

Consultez le site Web pour en savoir plus:

https://maximgrandprixparty.com

Pour plus d'informations sur la Soirée Grand Prix Maxim présentée par Michelob Ultra et la liste des invités de talent, contactez:

Agence Karyzma:

Karine Delage [email protected]

