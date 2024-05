/R E P R I S E --Avis aux médias - Le ministre Boissonnault assistera aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies à Québec/





GATINEAU, QC, le 28 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, prononcera une allocution lors des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, à Québec. Cette compétition visant plusieurs métiers et technologies pour les étudiants et les apprentis est financée en partie par la Stratégie canadienne de formation en apprentissage.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 29 mai 2024



Heure : 17 h 45 (HAE)



Lieu : Centre de foires de Québec Pavillon de la Jeunesse 250-A, boulevard Wilfrid-Hamel Québec (Québec)

Pour une demande d'entrevue, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 16 h (HAE) le mercredi 29 mai 2024. Veuillez noter que les médias doivent être accrédités par les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies pour assister à l'événement.

