BrainBox AI acquiert la division Automatisation de Turntide Technologies

MONTRÉAL, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI, une entreprise pionnière en technologies d'IA autonome et générative pour les bâtiments commerciaux, annonce aujourd'hui sa récente acquisition de la division Automatisation de Turntide Technologies (Turntide). Cette transaction renforce sa position de leader du secteur des solutions d'optimisation basées sur les capacités de calcul infonuagiques et pilotées par l'IA pour l'environnement bâti. Cette acquisition permet à BrainBox AI de créer encore plus de valeur aux portefeuilles immobiliers et commerciaux à travers le monde et ce, en complémentant l'offre actuelle de l'entreprise avec une gamme plus complète de fonctions de gestion des bâtiments.



L'accord de coopération pour l'acquisition de l'unité d'automatisation de Turntide jette les bases d'une future collaboration entre les deux entreprises spécialisées dans le domaine de la lutte au changement climatique. « À la suite de cette transaction, la division Automation se positionne pour avoir une portée encore plus importante sur le marché en s'ajoutant à la gamme croissante de solutions de BrainBox AI pour l'environnement bâti », a déclaré Mark Cox, PDG par intérim de Turntide Technologies.

L'unité commerciale Automation a connu une forte croissance sous la direction de Turntide. Elle compte actuellement plus de 1 900 bâtiments connectés en Amérique du Nord et en Europe, compris principalement dans des entreprises bancaires et de vente au détail figurant au classement Fortune 500. Sa talentueuse équipe apporte plus d'une décennie d'expérience dans la conception de systèmes d'intégration et d'automatisation basés sur les capacités de calcul infonuagique au bénéfice de l'environnement bâti. En fusionnant cette précieuse gamme de produits à sa plateforme de bâtiment autonome, BrainBox AI ouvre une nouvelle fois la voie à l'extension de sa portée sur le marché de l'environnement bâti.

L'engagement de BrainBox AI à décarboniser le marché de l'immobilier commercial se confirme par le renforcement de son rôle d'innovateur dans le secteur. Les deux entreprises se félicitent de ce nouveau chapitre dans leur relation. « Notre dernière acquisition donne un ton important à l'industrie. Il s'agit d'un significatif point d'inflexion où deux innovateurs en technologie climatique s'alignent sur leur mission commune de lutte contre le changement climatique mondial », a déclaré Sam Ramadori, président-directeur général de BrainBox AI. « La croissance est un moteur essentiel de la réussite. Alors que Turntide Technologies atteint ses objectifs commerciaux, nous reconnaissons la synergie que cette occasion crée pour répondre à leur vision et à la nôtre. Nous espérons pouvoir soutenir leur mission, qui consiste à révolutionner le secteur des moteurs intelligents grâce à leur technologie de pointe, et de continuer à les soutenir dans leurs travaux futurs, alors que nous poursuivons tous deux cette importante mission. »

Fondée en 2017, BrainBox AI a été créée pour répondre au dilemme auquel est actuellement confronté l'environnement bâti, sa consommation d'énergie et son importante contribution au changement climatique. En tant qu'innovateur de la transition énergétique mondiale, BrainBox AI propose une technologie de CVC révolutionnaire qui s'appuie sur l'IA autonome pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces. En collaboration avec nos partenaires mondiaux de confiance, BrainBox AI soutient les clients du secteur immobilier dans divers secteurs, notamment les immeubles de bureaux, les hôtels, les commerces de détail, les épiceries, les aéroports, etc.

Notre siège social se trouve à Montréal, au Canada, une plaque tournante mondiale de l'intelligence artificielle. Nos plus de 190 employés apportent avec eux des talents de tous les secteurs, avec pour désir commun de guérir notre planète. BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche tels que le Mila ? Institut québécois d'intelligence artificielle, l'Institut de valorisation des données (IVADO) ainsi que des établissements d'enseignement dont l'Université McGill et l'Université de Montréal. Pour plus de renseignements, visitez le site : brainboxai.com.

Liz Culley-Sullo

Directrice, Relations publiques

[email protected]

Turntide Technologies Inc. décarbonise les industries mondiales en catalysant le changement par l'innovation. Turntide est un leader dans le domaine des technologies d'électrification, au service de divers secteurs, notamment les secteurs hors route, sur route, de l'électromobilité, des machines industrielles, de la marine, du rail et de l'automobile haut de gamme. Avec plus de 60 ans d'expérience et plus de 300 000 véhicules déployés, nous sommes spécialisés dans la conception, le développement et la fabrication de solutions d'électrification sur mesure. Notre modèle de service de bout en bout, de la conception à la validation, minimise les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et accélère l'entrée sur le marché, en offrant aux clients un soutien complet et une collaboration rationalisée avec un fournisseur expérimenté. Pour en savoir plus sur Turntide, veuillez consulter le site www.turntide.com .

Jillian Childs

Vice-président du marketing

[email protected]

