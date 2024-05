Lancement exclusif de la tondeuse robotisée T1200 Pro aux États-Unis : Révolutionner l'entretien des pelouses grâce à la gestion multizone et à un fonctionnement silencieux





SHENZHEN, Chine, 29 mai 2024 /CNW/ - RoboUP, un pionnier des solutions robotisées d'entretien des pelouses, est fier d'annoncer le lancement officiel de la tondeuse robotisée T1200 Pro aux États-Unis. Elle sera d'abord disponible sur le site Web officiel de RoboUP avec une offre privilégiée de 19,99 $ pour économiser 400 $ et obtenir un gicleur gratuit en cadeau de RoboUP. Cette étape importante marque le lancement d'un produit révolutionnaire conçu pour transformer l'entretien des pelouses avec une précision et une adaptabilité inégalées.

Voici la tondeuse RoboUP T1200 Pro : Entretien intelligent des pelouses, zone par zone

La tondeuse T1200 Pro est la dernière avancée de la gamme RoboUP, à la suite du succès de la série TM01. Cette tondeuse robotisée de deuxième génération est conçue pour offrir une précision et une adaptabilité inégalées pour la gestion multizones, tout en maintenant un fonctionnement exceptionnellement silencieux.

Tracez plusieurs zones et regardez la tondeuse tondre automatiquement

La tondeuse T1200 Pro est parfaite pour les maisons avec plusieurs cours ou jardins. Vous pouvez planifier jusqu'à 10 zones distinctes dans votre jardin et programmer des séances de tonte sur l'application RoboUP pour un entretien personnalisé des pelouses. Personnalisez les calendriers de tonte pour répondre aux besoins particuliers des différentes zones, qu'il s'agisse de la cour avant, de la cour arrière ou de plusieurs zones de jardin. La tondeuse RoboUP T1200 Pro vous permet également de régler les hauteurs et les angles de tonte pour chaque zone directement sur l'application. Que vous préfériez 4 cm pour la cour avant ou 6 cm pour la cour arrière, la tondeuse T1200 Pro répond parfaitement à toutes vos exigences.

Plus aucun travail, tondez votre pelouse en silence

Éliminez les tracas liés à l'entretien des pelouses avec la tondeuse T1200 Pro alors pendant que vous vous réappropriez votre temps pour un splendide équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La tondeuse est entièrement automatique et assure un entretien adéquat de votre pelouse. Profitez d'une configuration rapide sans fil, d'une planification de la trajectoire et d'une tonte parallèle, ainsi que de fonctions de recharge automatique, assurant un fonctionnement et un entretien sans effort. La conception avancée du modèle T1200 Pro garantit un bruit minimal, vous permettant de vous détendre sans interruption.

Amélioration de la sécurité et de la résilience météorologique

Après des millions de tests et une vaste collecte de données, la base de données d'IA de RoboUP a maintenant une capacité de 400 000, ce qui permet à la tondeuse T1200 Pro d'identifier efficacement les personnes et les animaux tout en maintenant une distance sécuritaire. Le modèle T1200 Pro est également conçu pour faire face à diverses situations, y compris la nuit et les jours de pluie, assurant ainsi la continuité des soins de votre pelouse.

Explorez le nouveau site Web RoboUP et découvrez l'offre privilégiée de la tondeuse T1200 Pro

Visitez www.iroboup.com, votre destination par excellence pour les robots d'entretien. Sur le site Web officiel de RoboUP, vous pouvez découvrir du contenu complet, interagir avec une communauté de personnes aux vues similaires et profiter d'un magasinage harmonieux avec le meilleur service à la clientèle. Les utilisateurs peuvent se joindre à la communauté RoboUP et participer à des activités attrayantes, comme des concours de photos de jardin et de produits, des événements de cadeaux, et plus encore.

Il y a maintenant deux activités sur le site Web RoboUP :

Offre privilégiée T1200 Pro : Pour 19,99 $, les clients recevront un bon d'échange de 400 $ pour la tondeuse T1200 Pro et un gicleur gratuit. Programme des co-créateurs de RoboUP : Communiquez avec des ingénieurs de RoboUP et d'autres passionnés pour le développement futur de tondeuses robotisées et gagnez des prix emballants en cours de route.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la tondeuse T1200 Pro, veuillez consulter le site : www.iroboup.com

À propos de RoboUP

RoboUP est née de la vision de créer un environnement de vie idéal, en s'harmonisant avec la nature et les propriétaires. Le parcours a commencé en 1996, passant des pionniers des systèmes de contrôle intelligents aux innovateurs des robots de service. La mission de RoboUP est d'aider nos clients à créer l'espace de vie qu'ils méritent.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2423352/T1200_Pro_____1920x1080_facebook_1.jpg

SOURCE RoboUP

29 mai 2024 à 08:46

Communiqué envoyé leet diffusé par :