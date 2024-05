Avis aux médias - Découvrez le site enchanteur de la chute des Chaudières





OTTAWA, ON, le 29 mai 2024 /CNW/ - À l'occasion de Portes ouvertes Ottawa 2024, les médias sont invités à une visite guidée exclusive du magnifique site de la chute des Chaudières. Laissez-vous imprégner du passé des Premières nations algonquines du Canada et de l'ère industrielle de la ville d'Ottawa, et apprenez comment on produit de l'énergie propre et renouvelable.

Quoi : Au cours de la visite, il y aura de nombreuses occasions de prendre des photos



Quand : Le samedi 1er juin 2024 à 8 h 15



Où : Chutes de la Chaudière, 4, rue Booth, Ottawa, ON (sur l'île des Chaudières, au nord du Musée canadien de la guerre). Un stationnement payant est disponible à proximité.



Qui : Des représentants d'Hydro Ottawa dirigeront la visite

Les visites seront ouvertes au public à 10 h le samedi 1er juin et le dimanche 2 juin. Les visites sont prévues toutes les 15 minutes et le dernier départ aura lieu à 15 heures.

Veuillez noter : L'événement se déroule en plein air, prévoyez de vous habiller selon les conditions météorologiques. Veuillez confirmer votre présence avant le 31 mai à [email protected].

www.hydroottawa.com

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

À propos de Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est une société privée détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Nos principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable, les services énergétiques, les télécommunications et les solutions adaptées aux services publics.

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

29 mai 2024 à 08:42

Communiqué envoyé leet diffusé par :