Corporater nommé leader du marché de la gestion intégrée des risques (IRM)

STAVANGER, Norvège, 29 mai 2024 /PRNewswire/ -- Corporater, leader mondial des solutions logicielles destinées à la gestion intégrée de la gouvernance, de la performance, des risques et de la conformité ( GPRC ), est fier d'annoncer que l'entreprise a été reconnue en tant que leader du marché dans le rapport 2024 Integrated Risk Management (IRM) Navigatortm Annual Viewpoint Report de Wheelhouse Advisors et dans la liste connexe des fournisseurs IRM40.

La série de rapports IRM Navigatortm offre des informations et une analyse approfondie sur le paysage du secteur. Corporater a été récompensé pour ses contributions exceptionnelles au marché de l' IRM , démontrant des forces importantes dans plusieurs segments.

Nommé « leader du marché », Corporater est reconnu comme l'un des 10 premiers fournisseurs de l'IRM40. Cette liste présente une gamme diversifiée de fournisseurs qui excellent dans quatre segments critiques du marché de l'IRM : Gouvernance, risque et conformité (GRC), gestion des risques d'entreprise (ERM), gestion des risques technologiques (TRM) et gestion des risques opérationnels (ORM). Ces fournisseurs ont été sélectionnés sur la base d'une analyse approfondie de 220 candidats, de leurs principaux points forts et des approches innovantes qu'ils utilisent pour gérer des environnements de risque complexes.

Selon Wheelhouse Advisors , le groupe d'élite de l'IRM40 illustre de la meilleure façon l'intégration de la prospective stratégique aux solutions technologiques avancées, soutenant l'importance de cadres de gestion des risques robustes dans le paysage interconnecté d'aujourd'hui.

« Je suis fier et honoré que Corporater ait été nommé leader du marché de l'IRM. Chez Corporater, cela fait près d'une décennie que nous considérons l'approche intégrée du risque comme une capacité de base de notre plateforme de gouvernance, de performance, de risque et de conformité . Notre classement parmi les 10 premiers fournisseurs au monde témoigne de la puissance de la plateforme Corporater, de la contribution de Corporater au marché et de notre alignement sur la tendance actuelle des solutions IRM adaptables et axées sur l'avenir », a déclaré Owe Lie-Bjelland, directeur GPRC chez Corporater.

John A. Wheeler, fondateur et PDG de Wheelhouse Advisors, a déclaré ceci au sujet de la sélection de Corporater : « La reconnaissance de Corporater en tant que leader du marché IRM témoigne de son approche innovante et de ses solutions complètes dans le domaine. Son engagement à intégrer des technologies de pointe tout en répondant aux divers besoins en matière de gestion des risques dans plusieurs segments souligne son rôle central dans l'industrie. »

À propos de Corporater :

Corporater est un fournisseur mondial de premier plan de solutions logicielles d'entreprise pour la gestion de la gouvernance, de la performance, du risque et de la conformité (GPRC). Qu'il s'agisse de défis traditionnels tels que la gestion des risques d'entreprise , le risque opérationnel, le système de contrôle interne, le risque lié à l'informatique, à la cybersécurité et à la technologie, la gestion des incidents et l'assurance, ou de défis émergents tels que l'ESG ou la résilience opérationnelle, Corporater peut fournir un système intégré sur une seule plateforme. Consultez le site corporater.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

