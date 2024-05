Vatech, le leader coréen de l'imagerie s'associe avec Weclever Dental, logiciel de gestion cloud pour les professionnels dentaires avec une offre inédite, agile et 100% intégrée





A l'heure où les professionnels dentaires cherchent à optimiser le parcours de soins de leurs patients tout en améliorant la qualité et le suivi, Vatech et Weclever Dental, allient leurs forces pour délivrer des équipements et services de haute technologie, fiables, abordables et totalement intégrés afin de faciliter le quotidien des praticiens.

Présent depuis une quinzaine d'années sur le territoire français, Vatech a bouleversé le marché de l'imagerie numérique dentaire en proposant des équipements de très haute qualité, avec un rapport qualité-prix imbattable. De la conception à la construction de ses panoramiques, le leader coréen a su s'imposer comme la référence de confiance, avec notamment des garanties jusqu'à 10 ans sur ses cone beams et un service clients ultra-réactif.

Sa large gamme 2D, 3D, mais également ses équipements périphériques et logiciels associés, reconnus pour leur efficacité (capteurs, générateurs, caméra d'empreinte,...) lui permettent de répondre aux besoins de toutes les spécialités dentaires en ce qui concerne l'imagerie.

"Nous sommes particulièrement fiers du partenariat Vatech et Weclever Dental : il incarne parfaitement l'esprit des deux marques qui consiste à fournir les meilleurs services possibles, avec les technologies les plus avancées aux professionnels dentaires tout en participant, à notre manière, à une meilleure santé bucco-dentaire des patients" Martin Kwak, PDG Vatech France.

Weclever Dental a quant à lui dépoussiéré le logiciel de gestion de cabinet dentaire avec une interface simplifiée, fluide et efficace. Muni de toutes les fonctionnalités nécessaires pour accompagner le cabinet au quotidien et compatible avec tous les logiciels de radiologie couramment utilisés par les praticiens, il rend caduques les installations traditionnelles : des fiches patients ergonomiques sur une seule page, l'automatisation des tâches courantes et répétitives, une communication avec le patient et avec les praticiens correspondants simplifiée, la possibilité d'accéder aux informations du cabinet partout et tout le temps grâce à la formule SaaS sécurisée; c'est la promesse d'un cabinet plus connecté (cloud), plus agile et mieux organisé. Le confort de travail et la sérénité en plus !

En s'unissant, les deux marques aident l'équipe clinique à gagner en efficacité : l'ensemble de l'imagerie Vatech est stockée et accessible dans chaque fiche patient de Weclever Dental, chacun des actes correspondant à un patient est rigoureusement enregistré pour garantir un suivi optimal en termes de soins et bien sûr d'un point de vue administratif.

"Le logiciel de gestion des patients est le coeur du cabinet dentaire; il bat au rythme de l'équipe clinique et des patients, il doit s'adapter à une pratique en pleine mutation, transparente et réactive. L'intégrer avec l'équipement de radiologie est le moyen le plus stratégique d'optimiser la gestion quotidienne du cabinet, de rentabiliser le temps dédié à l'administratif et de consacrer davantage de temps clinique aux patients." Thierry Kochersperger, Directeur Général Weclever Dental.

Pour en savoir plus et découvrir les offres en cours : LIEN -> https://contenus.weclever-dental.com/weclever-dental-vatech-1

29 mai 2024 à 08:30

