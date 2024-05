Cogeco annonce une nouvelle structure organisationnelle regroupant ses équipes américaine et canadienne du secteur des télécommunications





MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - Cogeco inc. (TSX: CGO) et Cogeco Communications inc. (TSX: CCA) (collectivement « Cogeco » ou la « Société ») annonce aujourd'hui un nouveau modèle d'exploitation qui permettra d'optimiser les efforts de la Société en matière d'expérience client et d'excellence opérationnelle, et de dynamiser la croissance future. La Société regroupe en une seule organisation nord-américaine simplifiée les fonctions commerciales, opérationnelles et techniques de ses unités d'affaires canadienne et américaine du secteur des télécommunications.

Ces changements permettront la création de solides centres d'expertise transfrontaliers dans des domaines stratégiques clés comme le numérique, les analyses avancées et la technologie. Ils accélèreront également le déploiement des meilleures pratiques et la mise à profit de ses talents au sein de l'organisation, et faciliteront l'harmonisation des systèmes et des plateformes dans l'ensemble de l'entreprise.

« Nous voyons dans ces changements une excellente occasion d'accroître notre rapidité d'exécution, de favoriser l'innovation et d'exercer plus efficacement nos activités », mentionne Frédéric Perron, président et chef de la direction de Cogeco. « Compte tenu de l'évolution rapide de notre secteur, cette structure simplifiée accroîtra notre agilité et rapprochera nos dirigeants des clients et des équipes de première ligne. »

Les changements suivants à l'équipe de direction relevant de Frédéric Perron, président et chef de la direction, entreront en vigueur le 1er septembre prochain :

Sean Brushett - deviendra chef de l'exploitation et sera responsable de la performance des centres d'appels, des opérations sur le terrain, des installations et de la chaîne d'approvisionnement de la Société au Canada et aux États-Unis. M. Brushett assumait précédemment un rôle semblable chez Breezeline (l'unité d'affaires américaine du secteur des télécommunications de Cogeco) et a également occupé divers postes de direction chez Comcast, Time Warner et US West Communications.

- deviendra chef de l'exploitation et sera responsable de la performance des centres d'appels, des opérations sur le terrain, des installations et de la chaîne d'approvisionnement de la Société au et aux États-Unis. M. Brushett assumait précédemment un rôle semblable chez Breezeline (l'unité d'affaires américaine du secteur des télécommunications de Cogeco) et a également occupé divers postes de direction chez Comcast, Time Warner et US West Communications. Nancy Audette - deviendra première vice-présidente, Initiatives de croissance et sera responsable du développement des marques numériques et des services sans fil de la Société au Canada et aux États-Unis. Mme Audette occupait auparavant le poste de première vice-présidente et directrice générale, Consommateur, chez Cogeco Connexion (l'unité d'affaires canadienne du secteur des télécommunications de Cogeco). Elle a également passé cinq ans à la direction de Fido, l'entreprise de services sans fil de Rogers.

- deviendra première vice-présidente, Initiatives de croissance et sera responsable du développement des marques numériques et des services sans fil de la Société au et aux États-Unis. occupait auparavant le poste de première vice-présidente et directrice générale, Consommateur, chez Cogeco Connexion (l'unité d'affaires canadienne du secteur des télécommunications de Cogeco). Elle a également passé cinq ans à la direction de Fido, l'entreprise de services sans fil de Rogers. Marie Ginette Lepage - deviendra première vice-présidente, Transformation et s'occupera de l'orchestration d'initiatives clés en matière de revenus et de coûts dans l'ensemble de la Société. Mme Lepage occupait précédemment le poste de première vice-présidente, Stratégie mobile et innovation, chez Cogeco et mettra à profit sa vaste expérience acquise dans des entreprises telles que Vidéotron et Bell.

- deviendra première vice-présidente, Transformation et s'occupera de l'orchestration d'initiatives clés en matière de revenus et de coûts dans l'ensemble de la Société. occupait précédemment le poste de première vice-présidente, Stratégie mobile et innovation, chez Cogeco et mettra à profit sa vaste expérience acquise dans des entreprises telles que Vidéotron et Bell. Paul Cowling - se joindra à Cogeco le 2 juillet en tant que chef des affaires corporatives et juridiques. M. Cowling apporte à ce poste une grande expérience fonctionnelle et industrielle, ainsi qu'une connaissance approfondie du secteur des télécommunications, ayant passé 12 ans dans des fonctions similaires chez Shaw et, plus récemment, chez Xplore.

- se joindra à Cogeco le 2 juillet en tant que chef des affaires corporatives et juridiques. M. Cowling apporte à ce poste une grande expérience fonctionnelle et industrielle, ainsi qu'une connaissance approfondie du secteur des télécommunications, ayant passé 12 ans dans des fonctions similaires chez Shaw et, plus récemment, chez Xplore. Enfin, un processus de recherche est en cours pour pourvoir le poste de chef des affaires commerciales, responsable des fonctions comme les ventes, le marketing, les produits et le numérique au Canada et aux États-Unis. Des informations supplémentaires concernant cette nomination seront communiquées ultérieurement.

Patrice Ouimet (chef de la direction financière), Tim Dinesen (chef de la direction technologique et responsable de la sécurité de l'information), Linda Gillespie (chef des ressources humaines) et Caroline Paquet (présidente, Cogeco Média) continueront de diriger leur fonction respective. Dans le cadre de ces changements, Frank van der Post (président, Breezeline) et Valéry Zamuner (première vice-présidente et cheffe des affaires corporatives et juridiques) ont décidé de quitter la Société pour relever de nouveaux défis.

« Félicitations aux nouveaux membres de notre équipe de direction. Leurs solides antécédents seront des atouts indispensables pour la réalisation de la prochaine phase de notre stratégie. Je tiens aussi à remercier les membres de la direction qui nous quittent, Valéry Zamuner et Frank van der Post pour leurs contributions. Monsieur van der Post a joué un rôle essentiel à la tête de nos activités américaines au cours des cinq dernières années », conclut M. Perron.

Ce nouveau modèle d'exploitation n'aura aucune incidence sur les segments visés par nos rapports financiers ni sur la structure juridique de Cogeco et de ses filiales.

Énoncés de nature prospective

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait aux perspectives et aux événements, aux affaires, aux activités, à la performance financière, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco inc. (« Cogeco » ou la « Société ») et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « s'attendre », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « prévoir », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les projections financières, les résultats d'exploitation et la performance économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies, représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, à la répartition du prix d'achat, aux taux d'imposition, au coût moyen pondéré du capital, au rendement ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires que Cogeco juge raisonnables au moment de les formuler. Se reporter plus particulièrement à la rubrique « Objectifs et stratégies de la Société » du rapport de gestion annuel 2023 et du rapport de gestion du deuxième trimestre de l'exercice 2024 de la Société, ainsi qu'à la rubrique « Projections financières pour l'exercice 2024 » du rapport de gestion annuel 2023 de la Société pour prendre connaissance de certaines hypothèses clés relatives à l'économie, au marché et aux opérations que nous avons formulées dans le cadre de la préparation des énoncés prospectifs. Bien que la direction les considère comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de Cogeco. Ces facteurs comprennent certains risques, comme ceux liés aux marchés en général, à la concurrence (y compris les écosystèmes concurrentiels changeants et les stratégies concurrentielles perturbatrices adoptées par nos concurrents), au commerce, à la réglementation, à la technologie (y compris le risque lié à la cybersécurité), aux finances (y compris les variations des taux de change et des taux d'intérêt), à la conjoncture économique (y compris l'inflation qui exerce des pressions sur les produits, la baisse des dépenses des consommateurs et l'augmentation des coûts), à la gestion des talents (y compris le marché hautement concurrentiel pour le bassin limité d'employés dotés de compétences numériques), aux menaces humaines ou naturelles qui pèsent sur le réseau de la Société (y compris la fréquence accrue des phénomènes météorologiques extrêmes qui pourraient perturber les activités), sur ses infrastructures et sur ses systèmes, à l'acceptation sociale, au comportement éthique, à la propriété, aux litiges et à la santé et sécurité publiques, et bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société. De plus, les activités radiophoniques de la Société sont exposées de façon importante au risque lié aux budgets publicitaires du secteur du commerce de détail, lesquels peuvent fluctuer en raison de l'évolution de la conjoncture économique. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, la Société invite le lecteur à se reporter à la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de gestion annuel 2023 et du rapport de gestion du deuxième trimestre de l'exercice 2024 de la Société. Ces facteurs n'ont pas pour objet de représenter une liste complète des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur Cogeco, et les événements et résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective figurant dans le présent communiqué de presse; les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse représentent les attentes de Cogeco à la date du présent communiqué de presse (ou à la date à laquelle elles sont censées avoir été formulées), lesquels pourraient changer après cette date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n'oblige la Société (et elle rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature prospective à tout moment, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Cogeco inc.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert, Cogeco inc. est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications et des médias en Amérique du Nord, desservant 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires. Sa filiale Cogeco Communications inc. fournit des services Internet, de vidéo et de téléphonie au Canada ainsi que dans treize États des États-Unis, sous les marques Cogeco Connexion et Breezeline. Par l'entremise de Cogeco Média, Cogeco possède et exploite, principalement au Québec, 21 stations de radio ainsi qu'une agence de presse. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CGO). Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Communications inc. sont également inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).

