We Are Innovation et l'Université anglo-américaine ont accueilli l'avant-première exclusive de « How Sweden Quit Smoking »

We Are Innovation et l'Université anglo-américaine ont organisé la projection exclusive du documentaire « How Sweden Quit Smoking ». Cet événement, qui s'est déroulé au coeur de Prague, a couvert le remarquable parcours de la Suède vers le statut de pays sans tabagisme. Le documentaire met en lumière l'impact de la créativité humaine, de l'innovation et de la responsabilité personnelle qui peuvent conduire à des sociétés plus saines dans le monde entier. Cette avant-première a été suivie d'une table ronde réunissant des experts internationaux de la santé et des défenseurs de l'innovation.

« How Sweden Quit Smoking » est un documentaire réalisé par le cinéaste polonais primé Tomasz Agencki, qui raconte comment la Suède a atteint le taux de tabagisme le plus bas d'Europe. Grâce à des entretiens avec des experts de la santé, des universitaires, des activistes et d'autres parties prenantes, le film offre un aperçu approfondi des produits innovants et des changements sociétaux qui ont contribué à cette réussite en matière de santé publique.

Anders Milton, ancien président de l'Association Médicale Mondiale, déclare : « La sensibilisation à la réduction des méfaits du tabac et son adoption devraient être accrues. Le principe du "No smoke, less harm" devrait être appliqué en faisant une distinction fondamentale entre les produits combustibles et les produits sans fumée. Les décideurs politiques devraient en outre adopter un cadre réglementaire proportionnel aux risques pour tous les produits à base de nicotine, en se basant sur le continuum des risques. »

Federico N. Fernández, directeur général de We Are Innovation et producteur du film, ajoute : « Le modèle suédois démontre que lorsque les fumeurs ont accès à des produits alternatifs à la nicotine (ANP) variés, abordables et attrayants, ils sont plus susceptibles d'abandonner les cigarettes combustibles et de bénéficier des avantages qui en découlent pour leur santé. Cependant, la désinformation sur les risques relatifs des ANP par rapport au tabagisme est largement répandue dans le monde entier, ce qui entrave l'adoption de ces alternatives qui pourraient sauver des vies. »

À propos de We Are Innovation

We Are Innovation est un réseau dynamique d'individus et d'institutions qui croient profondément au pouvoir de l'innovation pour stimuler le progrès et résoudre les problèmes les plus urgents du monde. Avec plus de 40 groupes de réflexion, fondations et ONG dans le monde, We Are Innovation représente les diverses voix d'une société civile mondiale qui s'engage à faire progresser la créativité humaine, à adopter les nouvelles technologies et à promouvoir des solutions innovantes. Grâce à notre approche collaborative et à notre expertise de pointe, nous sommes à l'origine d'un changement transformateur à l'échelle mondiale.

29 mai 2024 à 08:15

