LA CAMPAGNE VEDETTE DE COLLECTE DE FONDS ET DE SENSIBILISATION AU CANCER DU POUMON AU CANADA REVIENT LE 1er JUIN : GIVE A BREATH 5K





TORONTO, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le cancer du poumon demeure l'un des cancers les moins bien financés et les plus négligés au Canada, bien qu'il soit la principale cause de décès par cancer dans le pays. Cancer pulmonaire Canada invite tous les Canadiens à se joindre au mouvement pour le changement en prenant part au 5K Give a Breath, la campagne vedette de collecte de fonds et de sensibilisation visant à venir en aide à la communauté de personnes affectées par le cancer du poumon.

Fondé par Tim Monds et sa famille en 2019, Give a Breath a commencé par une marche/course de 5 km à Edmonton avant de devenir un événement d'envergure nationale. Cette année, l'événement aura lieu le 1er juin à Edmonton, Halifax, Toronto, Vancouver et en virtuel, permettant aux participants de tout le Canada de se joindre au mouvement.

« Cancer pulmonaire Canada est ravi de s'associer à la famille Monds et à nos hôtes de partout au pays pour organiser un événement aussi important, a déclaré Shem Singh, directeur général de Cancer pulmonaire Canada. Comme le cancer du poumon touche plus de Canadiens que tout autre type de cancer, nous devons mettre sur le devant de la scène le besoin crucial d'accroître le financement et la sensibilisation. C'est ce que nous faisons grâce à Give a Breath et à l'appui des donateurs, des commanditaires et des participants partout au Canada. »

Les fonds amassés par l'entremise de Give a Breath appuient le programme Voies de l'espoir de Cancer pulmonaire Canada, qui vise à aider les personnes atteintes d'un cancer du poumon à recevoir des soins complets tout au long de leur parcours. Ce programme comprend le cheminement dans les soins de santé, le soutien par les pairs et les groupes d'entraide, ainsi que le soutien individuel assuré par un travailleur social agréé.

De plus, Cancer pulmonaire Canada est heureux d'annoncer que, grâce à Give a Breath et à la famille Monds, il élargira son programme de recherche grâce à une nouvelle bourse de recherche s'adressant aux esprits les plus brillants de la recherche sur le cancer du poumon au Canada. Ce nouveau prix annuel sera lancé en novembre 2024 dans le cadre du Mois de sensibilisation au cancer du poumon. Cette année, deux prix de 25 000 $ chacun décerné à un projet axé sur les patients atteints d'un cancer du poumon avancé, étudiant plus particulièrement les options après un traitement de première intention. Les prochaines annonces coïncideront avec Give a Breath début juin.

Tim Monds, fondateur de Give a Breath, a fait part de son point de vue : « Notre famille a lancé cet événement pour sensibiliser le public et amasser des fonds pour une cause qui nous tient profondément à coeur. Je suis incroyablement gratifié de voir Give a Breath devenir un mouvement national. Nous sommes reconnaissants pour tout le soutien reçu et apportons notre appui aux efforts visant à changer la donne dans la vie des personnes affectées par le cancer du poumon. »

Pour participer et aider à créer un mouvement de sensibilisation et de soutien à l'égard du cancer du poumon, rendez-vous sur www.giveabreath.ca .

À propos de Cancer pulmonaire Canada

Cancer pulmonaire Canada est un organisme de bienfaisance national qui se voue à la sensibilisation, au soutien des patients et des proches aidants, à la promotion de changements dans les politiques et au financement de la recherche afin d'améliorer les issues cliniques pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon. Grâce à des événements, comme le 5K Give a Breath, Cancer pulmonaire Canada vise à rallier la population et à plaider en faveur de l'attention et du financement dont le cancer du poumon a désespérément besoin.

29 mai 2024 à 08:00

