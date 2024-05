Semaine québécoise des personnes handicapées - Une 28e édition sous le signe du dialogue!





DRUMMONDVILLE, QC, le 29 mai 2024 /CNW/ - L'Office des personnes handicapées du Québec est fier de lancer la 28e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ouvrons le dialogue ». Du 1er au 7 juin 2024, la porte-parole de la Semaine, madame Rosalie Taillefer-Simard, et l'ambassadeur, monsieur Luca « Lazylegz » Patuelli, invitent les Québécoises et les Québécois à passer à l'action pour accroître le pouvoir d'agir des personnes handicapées et les laisser contribuer à 100 % de leurs capacités.

Cette 28e édition met de l'avant les inconforts ou malaises vécus par les personnes sans incapacité, qui parfois ne savent pas trop comment agir auprès des personnes handicapées. Elle vise à mobiliser la population québécoise à prendre les devants pour ouvrir le dialogue avec les personnes handicapées.

Citations :

« En cette Semaine québécoise des personnes handicapées, rappelons-nous que l'inclusion ne se limite pas à ouvrir des portes, mais à ouvrir des dialogues. Le thème de cette année, Ouvrons le dialogue, nous invite à briser les tabous et à nous mobiliser afin d'accroître le pouvoir d'agir des personnes handicapées pour qu'elles puissent contribuer à 100 % de leurs capacités. Ensemble, cultivons un environnement où chacun se sent écouté, respecté et valorisé. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« Encore aujourd'hui, l'Office est fier d'ouvrir le dialogue au sein de la communauté pour souligner la Semaine québécoise des personnes handicapées. Il s'engage plus que jamais à répondre aux enjeux actuels et de demain concernant les personnes handicapées et leur famille et à faire du Québec une société plus inclusive. J'invite la population et l'ensemble de nos partenaires à prendre les devants pour améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées. »

Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec

« En tant que porte-parole de la Semaine pour une quatrième année, j'aimerais sensibiliser la population à la réalité des personnes handicapées. Les gens me demandent souvent comment ils peuvent aider. Il est toujours difficile de répondre à cette question, car des incapacités, il y en a de toutes sortes et le besoin est différent pour chaque personne. Le premier réflexe est d'être patient, à l'écoute et compréhensif.?»

Rosalie Taillefer-Simard, porte-parole de la Semaine

« Pour moi, il est important de sensibiliser la population québécoise au potentiel de chaque individu pour qu'il puisse contribuer de manière significative dans la société. Nos différences peuvent devenir nos plus grandes forces et si ensemble nous savons les utiliser, nous pouvons rendre le monde meilleur. Pas d'excuses, pas de limites! »

Luca « Lazylegz » Patuelli, ambassadeur de la Semaine

Faits saillants :

La Semaine québécoise des personnes handicapées a lieu chaque année du 1 er au 7 juin. Il s'agit de la 28 e édition en 2024.

au 7 juin. Il s'agit de la 28 édition en 2024. L'objectif de la Semaine est de sensibiliser et de mobiliser l'ensemble de la population québécoise à devenir des acteurs de changement dans leur milieu de vie. Cette mobilisation collective permettra de passer à l'action pour réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées et pour accroître leur pouvoir d'agir.

L'Office a produit une vidéo « Ouvrir le dialogue avec Rosalie et Luca », disponible sur sa chaîne YouTube. Cette vidéo met en scène la porte-parole Rosalie Taillefer-Simard et l'ambassadeur Luca « Lazylegz » Patuelli, pour discuter des défis de leur handicap à travers leur rôle parental, leur enfance, leur parcours scolaire et professionnel.

et l'ambassadeur Luca « Lazylegz » Patuelli, pour discuter des défis de leur handicap à travers leur rôle parental, leur enfance, leur parcours scolaire et professionnel. Une campagne publicitaire est en cours de diffusion à la radio, dans La Presse+ et les réseaux sociaux, depuis le 20 mai jusqu'au 9 juin prochain.

La porte-parole fait également partie des cinq personnalités qui publieront, avec une touche d'humour, de courtes capsules sur TikTok pour créer une conversation franche et dynamique avec des personnes sans incapacité.

Les médias peuvent saisir l'occasion, pendant la Semaine, de mettre en valeur les histoires inspirantes et positives de personnes handicapées dans leurs reportages. Ils participent ainsi à l'effort collectif pour rendre la société québécoise plus inclusive.

Rappelons qu'au Québec, plus d'un million et demi de personnes ont une incapacité, soit 21,0 % de la population québécoise âgée de 15 ans et plus, selon l' Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022.

de 2022. Hydro-Québec est fière partenaire de la 28e édition de la Semaine.

Liens connexes :

Pour connaître toutes les nouveautés de la présente édition, consultez la page Web de la Semaine québécoise des personnes handicapées préparée par l'Office.

Site Web de l'Office des personnes handicapées du Québec : www.ophq.gouv.qc.ca

Pour en savoir plus sur la Semaine québécoise des personnes handicapées, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn.

Ce communiqué est disponible en médias adaptés sur demande. Pour l'obtenir, composez le 1 800 567-1465 ou, si vous utilisez un téléscripteur, le 1 800 567-1477. Pour faire une demande par courriel, écrivez à [email protected].

