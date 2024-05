Étude annuelle d'IG Gestion de patrimoine sur la planification successorale : les Canadiens et Canadiennes manquent de connaissances essentielles





Moins de la moitié des gens ont une bonne connaissance de composantes de la planification

successorale telles que les procurations, les testaments, l'assurance et les incidences fiscales

WINNIPEG, MB, le 29 mai 2024 /CNW/ - Selon l'étude annuelle sur la planification successorale d'IG Gestion de patrimoine (IG), la majorité des Canadiens et Canadiennes connaissent mal bon nombre des éléments clés nécessaires à un plan successoral complet. Ces résultats sont préoccupants, étant donné l'importance accrue de la planification successorale dans le contexte du vieillissement de la population canadienne.

L'étude, réalisée en partenariat avec Pollara Strategic Insights, a révélé que seulement 46 pour cent des adultes du Canada déclarent avoir des connaissances générales en matière de plans successoraux. En approfondissant la question, on se rend compte que moins de la moitié de la population a une bonne compréhension de leurs principales composantes :

seulement 50 pour cent des gens connaissent le fonctionnement d'une procuration;

tout juste 47 pour cent comprennent le rôle du testament;

seulement 37 pour cent connaissent les effets de l'impôt sur les actifs après le décès;

enfin, 45 pour cent ont conscience du rôle important que l'assurance vie peut jouer dans la protection de la valeur de la succession.

De plus, l'étude a révélé que seulement le tiers des gens ont un plan successoral (comparativement à 25 pour cent il y a un an).

« Même s'il est encourageant de constater que le nombre de personnes qui déclarent avoir un plan successoral a augmenté, ce nombre demeure assez faible, a déclaré Christine Van Cauwenberghe, cheffe de la planification financière, IG Gestion de patrimoine. Il est également préoccupant que la majorité d'entre nous connaisse mal bon nombre des éléments essentiels qui composent un plan successoral. C'est important, parce que nous finirons tous et toutes par devoir nous occuper de notre propre planification successorale ou de celle d'un parent ou d'un proche âgé. »

Mme Van Cauwenberghe a souligné qu'un plan successoral bien conçu permet de répartir les actifs selon les volontés d'une personne, d'une manière avantageuse sur le plan fiscal.

« Prenons, par exemple, l'assurance vie. Non seulement elle joue un rôle important dans la sécurité financière de la famille en cas de décès, mais elle peut aussi aider à compenser les coûts associés à un transfert de patrimoine, y compris les frais d'homologation et l'impôt, pour faire en sorte que la prochaine génération reçoive le montant d'héritage prévu. En réalité, la transmission d'actifs, comme un chalet familial, peut souvent entraîner un fardeau fiscal important. Les primes d'assurance vie, qui sont exonérées d'impôt, peuvent aider à compenser ces coûts et permettre que la propriété reste dans la famille. »

Le rôle du conseiller financier ou de la conseillère financière

L'étude a également révélé que, parmi les personnes qui travaillent avec un conseiller financier ou une conseillère financière, seulement la moitié (52 pour cent) ont eu des conversations avec lui ou elle sur la nécessité d'un plan successoral.

« Vous devriez vous attendre à plus de votre conseiller ou conseillère et travailler uniquement avec une personne qui comprend non seulement comment un plan successoral complet peut protéger vos actifs à long terme, mais aussi qui a l'expérience et la clairvoyance nécessaires pour en construire un », a conclu Mme Van Cauwenberghe.

À propos de l'étude réalisée par Pollara

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon en ligne de 1?000 Canadiens et Canadiennes âgés de 18 ans et plus. Elle a été effectuée du 30 avril au 3 mai 2024. Un échantillon de cette taille comporte une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 %, 19 fois sur 20.

À propos d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers et conseillères partout au pays. IG Gestion de patrimoine gérait un actif sous services-conseils de 125,7 milliards de dollars au 30 avril 2024 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM Inc. est, avec ses filiales, l'une des principales sociétés diversifiées de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif sous gestion et de l'actif sous services-conseils était d'environ 247 milliards de dollars au 30 avril 2024.

