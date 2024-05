Gagnez 100?000 $ pour votre communauté : soyez actifs lors de la Journée nationale de la santé et de la condition physique avec ParticipACTION





ParticipACTION célèbre la Journée nationale de la santé et de la condition physique en lançant son défi pancanadien Ensemble, on bouge afin d'identifier la communauté la plus active au Canada.

TORONTO, le 29 mai 2024 /CNW/ - Le 1er juin, ParticipACTION célébrera la Journée nationale de la santé et de la condition physique du Canada et lancera le défi Ensemble, on bouge, présenté par Novo Nordisk, afin d'identifier la communauté la plus active au pays. ParticipACTION encourage tout le monde à être actif pendant le mois de juin afin d'aider leur communauté à remporter le titre et le grand prix de 100 000 $ destiné à soutenir des initiatives locales de sport et d'activité physique.

Pour aider les personnes à bouger pendant la Journée nationale de la santé et de la condition physique et tout au long du défi Ensemble, on bouge, ParticipACTION s'est associé à divers organismes à travers le Canada pour offrir des programmes gratuits ou à faible coût en juin. Le défi Ensemble, on bouge est ouvert à toutes les communautés et à tous les individus, et tous les événements communautaires enregistrés sur la page web du défi entre le 1er et le 30 juin seront ajoutés au résultat final d'une communauté.

« Bouger avec les autres peut être motivant et contribuer à créer un sentiment d'appartenance », déclare Elio Antunes, président et chef de la direction de ParticipACTION. « Grâce à ces initiatives axées sur les communautés, nous espérons faire participer le plus grand nombre de personnes et d'organisations possible afin de mobiliser les communautés et aider les gens à devenir actifs là où ils vivent, apprennent, travaillent et jouent. »

Tous les Canadiens devraient avoir accès à des activités sportives et physiques de qualité leur permettant de grandir et de s'épanouir sur le plan physique, émotionnel et social. ParticipACTION, avec le soutien de bailleurs de fonds publics et privés, distribue des fonds aux organisations communautaires pour qu'elles promeuvent ou offrent des occasions de sport et d'activité physique aux groupes privés d'équité tout au long du défi. Ce financement permet d'égaliser les chances et de réduire les obstacles à l'activité physique, contribuant ainsi à la création de communautés plus fortes et plus saines.

« En tant qu'entreprise engagée à soutenir la santé des Canadiens et à prévenir les maladies chroniques graves telles que l'obésité et le diabète, nous ne pourrions être plus fiers de participer au Défi Ensemble, On Bouge de ParticipACTION présenté par Novo Nordisk cette année », déclare Vince Lamanna, président de Novo Nordisk Canada. « L'activité physique est essentielle pour vivre une vie longue et saine et offre une gamme infinie de bienfaits. À travers le monde, Novo Nordisk travaille avec les communautés locales pour permettre aux gens de manger des aliments nutritifs, de faire de l'activité physique et d'atteindre le bien-être et la santé. En collaborant avec ParticipACTION au Canada, nous pouvons contribuer à apporter un changement positif et à bâtir des communautés plus saines pour les générations à venir - et c'est quelque chose dont nous pouvons tous être fiers. »

Il n'y a pas de paramètres établis quant à l'intensité ou à la durée de chaque activité physique. Qu'il s'agisse d'une pause santé au bureau ou d'un entraînement de hockey durant la fin de semaine, ParticipACTION veut que les organisations et les personnes participantes fassent le suivi de toutes les activités et profitent des nombreux bienfaits de l'activité physique, et ce, en commençant pendant la Journée nationale de la santé et de la condition physique.

Les gagnants des défis Ensemble, on bouge précédents incluent Enderby, C.-B. (2019), North Grenville, ON (2021), Red Deer, AB (2022), et Salisbury, NB (2023). Après avoir remporté son titre, Salisbury a utilisé le prix de 100 000 $ pour améliorer le réseau de sentiers locaux. S'appuyant sur l'élan donné par le défi Ensemble, on bouge, Salisbury a récemment mis en place un programme d'aide financière pour aider les familles à permettre à leurs jeunes de participer à des activités récréatives.

« Notre gouvernement est fier de soutenir le défi communautaire de ParticipACTION. Plus on bouge, mieux on se sent. L'activité physique est essentielle à notre santé physique et mentale globale, tout en aidant à prévenir les maladies chroniques. Bouger régulièrement notre corps nous aide à mener une vie plus longue, plus saine et plus heureuse. J'encourage les Canadiennes et les Canadiens d'un océan à l'autre à se joindre à nous et à explorer les activités physiques qui correspondent à leur mode de vie et à leurs intérêts. Ensemble, bougeons! » - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique

Pour en savoir plus sur la façon de participer à la Journée nationale de la santé et de la condition physique et s'inscrire au défi Ensemble, on bouge, visitez le site web de ParticipACTION.

À propos de ParticipACTION

ParticipACTION est un organisme national à but non lucratif qui inspire et appuie les Canadiens et les Canadiennes à faire de l'activité physique un élément essentiel de leur vie de tous les jours. En tant que principale organisation associée à l'activité physique au Canada, ParticipACTION travaille de concert avec ses partenaires qui sont, notamment, des organisations de sport, d'activité physique et de loisir, des gouvernements et des sociétés commanditaires pour aider la population à bouger davantage là où ils vivent, apprennent, travaillent et jouent. ParticipACTION est généreusement financé par le gouvernement du Canada. Découvrez comment ParticipACTION fait bouger les Canadiens et les Canadiennes depuis plus de 50 ans au ParticipACTION.com.

À propos du défi Ensemble, on bouge

Le défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION, présenté par Novo Nordisk, est une initiative nationale de sport et d'activité physique qui encourage la population canadienne à être active tout au long du mois de juin dans le but d'identifier la Communauté la plus active au Canada. Le défi Ensemble, on bouge est ouvert à toutes les communautés et à tous les individus. Au terme du défi, la Communauté la plus active au Canada remportera 100?000 $ pour soutenir des projets locaux de sport et d'activité physique. Le défi Ensemble, on bouge de ParticipACTION, présenté par Novo Nordisk, est fièrement financé par le gouvernement du Canada, Novo Nordisk et son partenaire Saputo.

SOURCE ParticipACTION

29 mai 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :