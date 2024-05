Action collective déposée contre Uber pour des préoccupations d'accessibilité au Québec

Le cabinet Slater Vecchio LLP a déposé une action collective alléguant qu'Uber enfreint la Charte des droits et libertés de la personne du Québec en ne fournissant pas de services adéquats accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans toute la...

CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, a présenté lundi dernier à ses membres et partenaires du secteur de la logistique et du transport de marchandises, son bilan 2023-2024 lors de son assemblée générale annuelle....