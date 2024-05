/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce des investissements en matière de formation dans les métiers spécialisés au Québec/





GATINEAU, QC, le 28 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, annoncera des investissements visant à inciter un plus grand nombre de personnes à faire carrière dans les métiers spécialisés au Québec grâce au Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical et à l'Initiative pour les femmes dans les métiers spécialisés.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 29 mai 2024 Heure : 10 h (HAE) Lieu : Centrale des syndicats démocratiques 990, avenue de Bourgogne Suite 600 Québec (Québec)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 9 h (HAE) le mercredi 29 mai 2024. Veuillez préciser si vous assisterez à l'événement en personne ou virtuellement. Des renseignements complémentaires seront fournis aux personnes inscrites.

29 mai 2024 à 07:00

