Favoriser le bien pour tous : GreenShield publie le Rapport 2023 sur les impacts sociaux

La communauté à coeur brosse un portrait de la mission profondément ancrée de GreenShield, qui est de faire avancer l'équité en matière de santé

TORONTO, le 29 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, GreenShield publie son Rapport 2023 sur les impacts sociaux : La communauté à coeur, qui souligne l'impact de ses investissements sur l'amélioration de la vie des Canadiens et des Canadiennes.

En tant que seule organisation sans but lucratif d'assurance et de soins de santé, GreenShield a pour mission d'améliorer les résultats de santé, d'opérer un changement systémique et de favoriser une société équitable et plus saine. En tant qu'organisation sans but lucratif, la réussite de l'entreprise se mesure au nombre de vies sur lesquelles elle a une incidence positive. Son approche à l'égard de l'impact social est durable : elle réinvestit ses bénéfices et redéploie ses services pour améliorer le bien-être des Canadiens et des Canadiennes, afin de faire progresser sa mission sociale, Une meilleure santé pour tous.

« L'équité en santé est le cheval de bataille de GreenShield depuis près de 70 ans. Nous remettons en question le statu quo en plaçant la raison d'être au coeur de toutes nos activités. » a déclaré Steve Laberge, vice-président principal, Affaires commerciales et leader, Région du Québec. « En tant qu'entreprise sociale sans but lucratif, notre approche à l'égard de l'impact social est unique - nous intégrons de manière transparente nos stratégies sociales et commerciales, afin d'accroître notre impact et de devenir une force encore plus importante en faveur du bien pour tous. »

Le Rapport 2023 sur les impacts sociaux témoigne des progrès que GreenShield a accomplis afin de façonner un avenir où chaque Canadien et Canadienne peut s'épanouir. Le rapport met en lumière les progrès réalisés pour atteindre son objectif d'investir 75 millions de dollars et d'améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et de Canadiennes d'ici 2025.

Notre bilan pour 2023 :

Augmentation des investissements à impact social à 11,3 millions de dollars afin d'améliorer la vie de 200 000 Canadiens et Canadiennes; ce qui porte les investissements réalisés à ce jour à 47 millions de dollars et le nombre de personnes touchées à 450 000.





Élargissement de l'accès au soutien culturellement adapté en santé mentale - à ce jour, les investissements dans les initiatives de santé mentale dépassent les 18,5 millions de dollars et ont eu une incidence positive sur 300 000 Canadiens et Canadiennes.





Mise en place du tout premier programme de médicaments essentiels - grâce auquel un million de Canadiens et de Canadiennes sans assurance médicaments pourra se procurer les médicaments dont ils ont besoin.





Établissement de trois nouveaux partenariats en santé buccodentaire - afin de prendre en charge les besoins des personnes en quête d'équité - à ce jour, les investissements dépassent les 20 millions de dollars, aidant près de 50 000 personnes vulnérables et en quête d'équité d'un océan à l'autre à accéder à des services et à des soins de santé buccodentaire.





Lancement de GreenShield+ , un écosystème numérique intégrant services d'assurance et de soins de santé en un seul et même endroit et permettant d'améliorer l'accès, la commodité, l'intégration et les résultats de santé pour les Canadiens et les Canadiennes.

Grâce à son esprit novateur, GreenShield met au point des produits et des services qui répondent aux besoins des groupes en quête d'équité. « En collaboration avec nos partenaires communautaires, nous nous engageons à créer des solutions culturellement appropriées pour répondre aux besoins des populations mal desservies et en quête d'équité, a ajouté Laberge. En bout de course, nous mettrons ces solutions à l'échelle et les intégrerons aux offres de GreenShield pour ouvrir la voie à des produits et services aussi diversifiés que les Canadiens et les Canadiennes que nous servons. Nous sommes fiers de nos réalisations et poursuivons notre quête d'Une meilleure santé pour tous ».

Pour consulter le Rapport 2023 sur les impacts sociaux de GreenShield, visitez https://grnshld.com/SI2024fr.

À propos de GreenShield :

GreenShield est une organisation de services de santé et d'assurance intégrés et la première organisation au Canada à exercer ses activités à titre de fournisseur - payeur. Elle offre des services d'assurance, d'administration et de règlement des réclamations à titre de « payeur », en plus d'offrir des services de santé, notamment en santé mentale, en pharmacie et en soins de santé à titre de « fournisseur ». En unissant les fonctions de fournisseur et de payeur, GreenShield simplifie l'accès aux soins, élimine les obstacles administratifs et améliore les résultats en matière de santé pour sa clientèle.

GreenShield se distingue par sa configuration unique d'entreprise à vocation sociale sans but lucratif qui réinvestit dans la collectivité et déploie ses services pour soutenir les communautés canadiennes en quête d'équité par l'entremise de son secteur axé sur l'impact social, GreenShield Communautaire. L'entreprise s'est engagée à investir 75 millions de dollars dans des initiatives d'impact social pour améliorer la vie d'au moins un million de Canadiens et Canadiennes d'ici à 2025, et particulièrement en santé mentale, en soins buccodentaires et en médicaments essentiels.

En tant que redoutable compétiteur, GreenShield continue d'innover en faisant évoluer son offre pour être en mesure d'atteindre son objectif, soit promouvoir Une meilleure santé pour tous.

GreenShield est composée de trois entités à but non lucratif : Green Shield Canada (GSC), l'Association GreenShield et la Fondation du Bouclier Vert du Canada, ainsi que les filiales en propriété exclusive de l'Association GreenShield, y compris GreenShield Santé inc. et GreenShield Administration inc.

