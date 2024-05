CHRIS HEMSWORTH, CHRISTINA RICCI, KEN JEONG, WILL ARNETT ET AULI'I CRAVALHO S'ASSOCIENT À SUPERCELL POUR LE LANCEMENT MONDIAL D'UN JEU





Les stars d' Hollywood affrontent les influenceurs des réseaux sociaux dans une bande-annonce hilarante pour le lancement de Squad Busters, qui est disponible en téléchargement maintenant.

Chris Hemsworth , acteur star de Furiosa, Christina Ricci de Yellowjackets, Ken Jeong de Masked Singer, Will Arnett de Smartless, Auli'i Cravalho de Vaiana et certains des plus grands influenceurs du monde complètent le casting de la bande-annonce de lancement.

HELSINKI, 29 mai 2024 /CNW/ -- Squad Busters, le jeu mobile d'action multijoueur de Supercell, sort mondialement aujourd'hui, accompagné d'une publicité au casting 5 étoiles portée par Chris Hemsworth, Christina Ricci, Ken Jeong, Will Arnett et Auli'i Cravalho.

Dans la bande-annonce de lancement, les acteurs incarnent les personnages emblématiques du jeu Supercell qui figurent dans le dernier grand succès du géant du jeu mobile

Dans Squad Busters, les joueurs disputent des matchs de 4 minutes au cours desquels 10 participants s'affrontent. Chacun doit alors créer une squad et se battre contre les autres joueurs pour obtenir le plus de gemmes. Le jeu nous fait redécouvrir les personnages de l'univers Supercell et s'adresse à toutes les personnes qui disposent d'un appareil mobile, grâce à un gameplay inclusif et intuitif parfait pour les joueurs occasionnels, ou les amoureux de la compétition.

Le début de la publicité montre un homme tiré de son lit par Ken Jeong (Masked Singer) incarnant un poulet excentrique, et on découvre qu'il est entouré de cinq personnages de Squad Busters. Chris Hemsworth incarne le puissant Roi des barbares, tandis que Christina Ricci apporte une présence inquiétante en tant que sorcière, que Will Arnett prête ses traits au sympathique bûcheron Greg et que Auli'i Cravalho devient la gentille Shelly armée de son fusil.

Cette squad de célébrités entreprend alors sa mission de mettre un peu de joie dans la vie de leur joueur, le suivant du matin au soir. Dans une série de scènes comiques, dirigées par Jody Hill, les acteurs accompagnent le joueur à son entretien d'embauche, aux toilettes, et chantent à tue-tête le classique de Nickelback "How You Remind Me" dans une voiture, dans un style qui rappelle Carpool Karaoke.

Le gang d'Hollywood, tout en discutant de l'équipe de Ricci, rencontre l'équipe d'un autre joueur dont les personnages sont interprétés par des sensations Internet, notamment la superstar de TikTok Bella Poarch dans le rôle de la Sorcière, le bûcheron Thoren Bradley dans le rôle de Greg, la légende du lip-syncing Gabriela Moura dans le rôle de Shelly et le prodige de YouTube ZHC dans le rôle du Poulet.

Autre clin d'oeil complice aux spectateurs, Seth Phillips, mieux connu sous le nom du Dude With Sign, fait une brève apparition pendant la bataille "pour les jeunes".

Squad Busters est le premier jeu lancé à l'échelle mondiale par Supercell depuis plus de cinq ans et il était très attendu. Selon l'analyse interne de l'entreprise et à ce jour, le jeu a atteint 40 millions de pré-enregistrements*, ce qui en fait le jeu mobile le plus rapide à atteindre cette étape. Les objectifs internes de Supercell pour le lancement ont été dépassés et la société prévoit que le jeu suivra les traces de ses précédents succès - Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale et Brawl Stars - en générant plus d'un milliard de dollars de revenus sur toute la durée de vie du jeu.

Ilkka Paananen, PDG de Supercell, a déclaré : « Après une réponse incroyable suite à l'annonce de la sortie mondiale de Squad Busters, nous sommes vraiment heureux de faire découvrir le jeu au monde entier ! Nos équipes exigent un niveau de qualité extrêmement élevé pour la sortie de nouveaux jeux, ce qui signifie malheureusement que la plupart des jeux sur lesquels elles travaillent finissent par ne jamais voir le jour. C'est pourquoi nous n'avons pas sorti de nouveau jeu depuis plus de cinq ans. Et c'est aussi pourquoi ce moment, la sortie de Squad Busters, est si spécial ! Je remercie infiniment l'équipe de Squad pour son travail exceptionnel, qui a pu mener à la sortie d'un jeu novateur et super fun pour nos joueurs partout dans le monde.

Pour marquer cette sortie, notre équipe tenait à ce que sa bande-annonce soit époustouflante. Pour ça, quoi de mieux que d'opposer des icônes d'Hollywood à des prodiges des réseaux sociaux de manière comique, montrant que la vie est beaucoup plus marrante en squad ! »

Les fans du monde entier peuvent télécharger le jeu sur n'importe quel appareil iOS ou Android dès maintenant.

Notes aux éditeurs

* Les préinscriptions sont incluses, ainsi que les téléchargements sur les marchés où Squad Busters est jouable depuis le 25 avril.

À propos de Supercell

Supercell est une compagnie de jeux vidéo basée en Finlande, à Helsinki, et possédant des bureaux à San Francisco, Séoul et Shanghai. Depuis sa création en 2010, elle a lancé cinq jeux sur le marché international : Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale et Brawl Stars. Le rêve de Supercell est de créer des jeux qui entreront dans l'Histoire pour autant de joueurs que possible.

29 mai 2024 à 07:00

