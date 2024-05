Imaflex annonce des résultats solides pour le premier trimestre de 2024 et fournit une mise à jour de ses activités





Croissance soutenue par des ventes et des bénéfices robustes

Points saillants

Des produits des activités ordinaires de 27,4 millions de dollars, une hausse de 17,9 % par rapport aux 23,2 millions de dollars enregistrés au premier trimestre de 2023

Résultat net de 1,8 million de dollars (0,04 $ par action 1 ), une hausse de 100,1 % par rapport au résultat net de 0,9 million de dollars (0,02 $ par action) de l'exercice précédent

RAIIA 2 de 3,6 millions de dollars (13,3 % des ventes), en hausse de 65,0 % par rapport au premier trimestre de 2023

Un solide bilan avec une trésorerie disponible pour les activités d'exploitation totalisant 8,5 millions de dollars à la clôture du trimestre, dont un solde de trésorerie de 0,9 million de dollars ainsi qu'un montant de 7,6 millions de dollars disponible aux termes de la facilité de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars d'Imaflex

MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - Imaflex Inc. (« Imaflex » ou la « Société ») (TSXV: IFX), annonce des résultats financiers consolidés pour le premier trimestre (T1) clos le 31 mars 2024 et fournit une mise à jour de ses activités. Tous les montants sont en dollars canadiens.

« Imaflex a enregistré une amélioration prononcée de ses résultats pour le premier trimestre de 2024, caractérisé par des produits des activités ordinaires et une rentabilité croissant de manière importante par rapport à la même période de l'exercice précédent », a déclaré M. Abbandonato, le président et chef de la direction d'Imaflex. « Grâce à des bases solides, nous nous attendons à ce que la vigueur se maintienne dans l'avenir, bien que le rythme et l'ampleur de cette reprise demeurent incertains. »

Croissance durable

« Notre avenir nous enthousiasme et la plateforme de croissance que nous avons construite au cours des dernières années nous encourage », a continué M. Abbandonato. En 2022, Imaflex a annoncé d'importants investissements pour soutenir et augmenter sa capacité et ses moyens de production. Ces investissements comprennent l'achat de trois coextrudeuses, et autre matériel accessoire à l'emballage souple, à savoir un métalliseur. Les nouvelles extrudeuses doubleront la capacité d'Imaflex d'extrusion multicouche et produiront 12 à 15 millions de livres supplémentaires de film par année, selon la composition de produit. Au total, le nouvel équipement devrait se traduire de manière plus significative dans les produits d'exploitation et la rentabilité, tout en augmentant les efficiences opérationnelles. Comme annoncé précédemment, la première extrudeuse et le métalliseur ont été installés et sont entièrement opérationnels; des bénéfices ont déjà été enregistrés. Les autres extrudeuses entreront en service au cours du deuxième semestre de 2024. Après une période de démarrage initiale, il nous faut environ 18 mois avant qu'une nouvelle extrudeuse soit utilisée à plein rendement. « Les résultats solides atteints au cours des dernières années découlent de nos dépenses précédentes en immobilisations et nous avons confiance que ces nouveaux achats répéteront ce processus éprouvé. »

_____________________________ 1 D'après le nombre pondéré de base et dilué d'actions en circulation 2 RAIIA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissement. Se reporter à la rubrique «?Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS?» qui suit.

« Le conseil d'administration et l'équipe de la direction d'Imaflex se concentrent sur le rendement pour les actionnaires et nous évaluons régulièrement des stratégies parallèles aux investissements en capital. Ces stratégies peuvent comprendre l'évaluation d'éventuels rachats d'actions ou d'autres initiatives sous réserve des conjonctures du marché et d'autres facteurs pertinents. Forte d'un solide bilan, Imaflex se trouve dans une situation enviable et nous avons confiance que les mesures que nous prenons placent l'entreprise dans une perspective de croissance durable et de réussite future. »

Planification de la relève

« En accord avec le conseil d'administration, nous reconnaissons l'importance d'une planification proactive du leadership pour assurer notre succès continu », a déclaré M. Abbandonato. « Après avoir fondé Imaflex et lui avoir consacré plus de trente ans de service, j'ai pris la décision de passer à la fonction de président exécutif du conseil dans la prochaine année. Cette transition me permettra de continuer à soutenir l'entreprise à titre de conseiller stratégique tout en pavant la voie à une nouvelle direction, qui guidera la Société vers la prochaine étape de sa croissance. Grâce au soutien sans faille du conseil, nous avons entrepris le processus de planification de la relève pour la fonction de chef de la direction, afin de garantir une transition de la direction en douceur. Nous offrirons des mises à jour en temps utile. »

Faits saillants financiers consolidés (non audités)



Trimestres clos les 31 mars En milliers de dollars canadiens, sauf les données par action

(ou à moins d'indication contraire) 2024 2023 Variation Produits des activités ordinaires 27 404 23 236 17,9 % Marge brute 4 031 3 180 26,8 % Charges de vente et administratives 2 182 1 978 10,3 % Autres gains et pertes (525) (4) s.o. Résultat net 1 847 923 100,1 % Résultat par action de base 0,04 0,02 100,0 % Résultat par action dilué 0,04 0,02 100,0 % Marge brute 14,7 % 13,7 % 1,0 pp Charges de vente et administratives (en % des produits des activités ordinaires) 8,0 % 8,5 % (0,5) pp RAIIA (excluant les opérations de change) 3 114 2 256 38,0 % RAIIA 3 639 2 206 65,0 % Marge du RAIIA 13,3 % 9,5 % 3,8 pp

Survol financier : trimestre clos le 31 mars

Produits des activités ordinaires

Les produits des activités ordinaires se sont élevés à 27,4 millions de dollars pour le premier trimestre de 2024, ce qui représente une hausse de 17,9 % par rapport aux produits des activités ordinaires de 23,2 millions de dollars enregistrés en 2023. L'augmentation est attribuable à la hausse des volumes, en raison de la croissance de nos activités canadiennes et américaines (en fonction du poids).

Marge brute

La marge brute s'est établie à 4,0 millions de dollars (14,7 % des ventes) pour le trimestre considéré, alors qu'elle s'établissait à 3,2 millions de dollars (13,7 % des ventes) en 2023. Bien que la concurrence sur les prix demeure forte, la Société a tiré avantage d'un volume de ventes plus important ainsi que de contrôles continus des coûts et de l'amélioration des efficiences opérationnelles.

Charges d'exploitation

Les charges de vente et administratives se sont chiffrées à 2,2 millions de dollars (8,0 % des ventes) pour le trimestre considéré, ce qui représente une augmentation légère par rapport à 2023 où elles s'établissaient à 2,0 millions de dollars (8,5 % des ventes). Une base de ventes plus élevée en 2024 a mené à une amélioration du ratio des frais de vente.

Imaflex a inscrit d'autres gains s'élevant à 0,5 million de dollars au cours du trimestre considéré, découlant de variations dans le taux de change. Ces gains se comparent à d'autres gains de 4 000 $ en 2023, qui comprennent 51 000 $ en perte de change et 55 000 $ en revenu d'intérêts.

La majorité des gains et pertes de change de la Société ont un effet sur les éléments hors trésorerie et sont liés à des soldes intersociétés dont la Société peut contrôler le moment de règlement.

Résultat net et RAIIA

La Société a enregistré un résultat net de 1,8 million de dollars pour le premier trimestre de 2024, ce qui représente une hausse de 100,1 % par rapport au résultat net de 0,9 million de dollars enregistré en 2023. La hausse d'une année à l'autre découle de l'augmentation de la marge brute ainsi qu'à un gain de change pour le premier trimestre de 2024 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Le RAIIA s'est établi à 3,6 millions de dollars (13,3 % des ventes) pour le premier trimestre de 2024, une hausse de 65 % comparativement à 2,2 millions de dollars (9,5 % des ventes) en 2023. À taux de change constant, le RAIIA s'est établi à 3,1 millions de dollars (11,4 % des ventes) pour le trimestre considéré, comparativement à 2,3 millions de dollars (9,7 % des ventes) en 2023.

Liquidités et ressources en capital

Les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation, avant les variations du fonds de roulement et les impôts payés, ont atteint 3,1 millions de dollars pour le premier trimestre de 2024, ce qui représente une hausse au montant de 0,9 million de dollars par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. L'augmentation d'un exercice à l'autre est attribuable à la hausse de la marge pour le trimestre considéré. Compte tenu des variations du fonds de roulement et des impôts payés, la Société a enregistré des sorties de fonds nettes liées aux activités opérationnelles de 2,0 millions de dollars au cours du trimestre considéré, alors que les entrées générées en 2023 s'établissaient à 3,5 millions de dollars. La diminution de 5,5 millions de dollars par rapport à 2023 est attribuable principalement à des variations d'un exercice à l'autre des créances clients et autres créditeurs, ainsi que des stocks.

Au 31 mars 2024, la trésorerie pour ses activités d'exploitation s'est établie à 8,5 millions de dollars, y compris un solde de trésorerie de 0,9 million de dollars et un autre montant disponible de 7,6 millions de dollars aux termes de la marge de crédit renouvelable de 12,0 millions de dollars d'Imaflex. Au cours du trimestre, la Société a investi 1,2 million de dollars, principalement dans l'acquisition du nouvel équipement d'extrusion annoncé au deuxième trimestre de 2022. Pour aider au financement de cette acquisition, la Société a obtenu du crédit-bail à hauteur de 3,0 millions de dollars au cours du trimestre. Ces investissements augmentent notre capacité de production, ce qui devrait ultimement stimuler la croissance des ventes et la rentabilité. « Notre programme d'acquisition de nouvelles immobilisations échelonné sur plusieurs années tire à sa fin et nous changeons donc d'objectif afin de nous concentrer sur la maximisation de l'utilisation d'actifs et sur l'augmentation des efficiences opérationnelles qu'ils procurent », a déclaré M. Abbandonato. Il est prévu que les dépenses en immobilisations atteignent des niveaux historiques.

Mise à jour sur ADVASEALMD

Imaflex continue de croire au potentiel d'ADVASEALMD et obtenir l'approbation de la part de l'Environmental Protection Agency (l'« EPA ») des États?Unis demeure un objectif clé. Comme c'est généralement le cas pour le processus de révision de l'EPA, aucun échéancier de prise de décision n'a été communiqué bien que le processus prenne plus de temps que la Société avait prévu initialement.

Perspective de la direction

« Imaflex est en bonne position pour maintenir une croissance continue, bien que son rythme et son échelle demeurent incertains en raison des conjonctures du marché », a déclaré M. Abbandonato. Toutes les acquisitions d'équipement importantes ont été reçues et les deux dernières extrudeuses seront mises en service bientôt. « Ces investissements devraient augmenter de manière importante nos capacités de production de film multicouches et favoriser des efficiences opérationnelles. La combinaison de ces acquisitions et de ces investissements devrait nous permettre d'obtenir une croissance supérieure aux normes historiques. Grâce à un bilan sain, nous avons la flexibilité financière nécessaire pour réaliser une croissance durable et affronter les incertitudes éventuelles. »

Assemblée générale annuelle

Imaflex tiendra une assemblée générale annuelle en direct virtuelle seulement cette année afin de favoriser une plus grande participation par les actionnaires et leurs fondés de pouvoir. L'assemblée aura lieu le jeudi 13 juin 2024 à 10 h (heure de Montréal) par l'entremise d'une webdiffusion en direct seulement. Tous les actionnaires pourront assister à l'assemblée. Les renseignements sur la façon d'y participer se trouvent dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction d'Imaflex datée du 16 mai 2024, ou sur le site Web d'Imaflex à l'adresse www.imaflex.com (« Actualités et événements/Événements et présentations ») et sous le profil d'Imaflex à l'adresse www.sedarplus.ca.

Mise en garde concernant les mesures financières non conformes aux IFRS

Dans le présent communiqué de presse, la direction de la Société a recours à des mesures non définies selon les IFRS, soit le RAIIA (résultat avant intérêts, impôts et amortissement) et le RAIIA excluant les gains et pertes de change.

Même si le RAIIA n'est pas une mesure conforme aux normes internationales d'information financière (IFRS), la direction, les analystes, les investisseurs et d'autres intervenants l'utilisent afin d'évaluer le rendement et la gestion de la Société sur les plans financiers et de l'exploitation. Toutefois, les investisseurs ne doivent pas interpréter le RAIIA comme une mesure de remplacement du bénéfice net déterminé en conformité aux IFRS comme un indicateur de la performance de la Société. La définition du RAIIA utilisée par la Société peut différer de celle qui est utilisée par d'autres entreprises, et elle ne doit donc pas être prise isolément.

À propos d'Imaflex

Fondée en 1994, Imaflex se spécialise dans le développement et la production de solutions novatrices pour les industries de l'emballage souple et agricole. Parallèlement, la Société conçoit et fabrique des pellicules pour l'industrie agricole. Les produits de la Société consistent principalement en des pellicules et des sacs en polyéthylène (plastique), y compris des pellicules métallisées, destinés aux marchés du détail, industriel et agricole. Basée à Montréal, au Québec, Imaflex a des usines au Canada et aux États?Unis. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole IFX. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web à www.imaflex.com .

Mise en garde concernant l'information prospective

Certains renseignements compris dans le présent communiqué constituent des énoncés « prospectifs », au sens des dispositions de la législation en valeurs mobilières du Canada. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par la direction de la Société, sont intrinsèquement assujetties à des incertitudes, à des risques et à des imprévus considérables sur le plan des affaires, de l'économie et de la concurrence. La Société avertit le lecteur que ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats financiers, le rendement et les réalisations réels d'Imaflex diffèrent de façon marquée des résultats, du rendement ou des réalisations futurs estimatifs de la Société que ces énoncés prospectifs expriment ou sous?entendent et que les énoncés prospectifs ne garantissent pas les résultats futurs. Ces énoncés reposent également sur certains facteurs et hypothèses. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez consulter le plus récent rapport de gestion déposé dans SEDAR+ à www.sedarplus.c a et dans la section Information investisseurs du site Web de la Société à www.imaflex.com . La Société précise qu'elle n'a aucunement l'obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit par suite, notamment, de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements, à moins que la législation ne l'exige expressément. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Imaflex inc.

29 mai 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :