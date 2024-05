La Banque Nationale divulgue ses résultats du deuxième trimestre de 2024 et hausse son dividende trimestriel de 4 cents, à 1,10 $ par action





L'information financière contenue dans le présent document est basée sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour le trimestre et le semestre terminés le 30 avril 2024 préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS) telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB), sauf indication contraire. Les IFRS représentent les principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada. Les symboles M$ et G$ désignent respectivement les millions et les milliards de dollars canadiens.

MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - La Banque Nationale déclare un résultat net de 906 M$ au deuxième trimestre de 2024 comparativement à 832 M$ au deuxième trimestre de 2023, en hausse de 9 %. Le résultat dilué par action s'établit à 2,54 $ au deuxième trimestre de 2024 par rapport à 2,34 $ au trimestre correspondant de 2023. Ces hausses s'expliquent par la croissance du revenu total de tous les secteurs d'exploitation atténuée par l'augmentation des frais autres que d'intérêts et des dotations aux pertes de crédit.

Le résultat net de la Banque pour le semestre terminé le 30 avril 2024 se chiffre à 1 828 M$ par rapport à 1 708 M$ pour la période correspondante de 2023, en hausse de 7 %. Le résultat dilué par action atteint 5,13 $ pour le semestre terminé le 30 avril 2024, contre 4,81 $ pour le semestre terminé le 30 avril 2023. Ces hausses proviennent de la bonne performance de tous les secteurs d'exploitation attribuable à la croissance des revenus, en partie contrebalancée par l'augmentation des frais autres que d'intérêts et des dotations aux pertes de crédit, ainsi que de l'impact des mesures fiscales 2022 du gouvernement du Canada sur la charge d'impôts enregistré au cours du premier semestre de 2023. En excluant l'impact de ces mesures, le résultat net ajusté (1) pour le semestre terminé le 30 avril 2024 s'élève à 1 828 M$ et se compare à 1 732 M$ pour le semestre correspondant de 2023, en hausse de 6 %, et le résultat dilué par action ajusté (1) se chiffre à 5,13 $ par rapport à 4,88 $ pour le semestre terminé le 30 avril 2023, en hausse de 5 %.

« La Banque Nationale a généré de très bons résultats financiers au deuxième trimestre de 2024, grâce à une exécution disciplinée de notre stratégie dans tous nos secteurs d'exploitation et à notre modèle d'affaires diversifié », a commenté Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada. « Dans un environnement macroéconomique toujours incertain, nous restons engagés à maintenir notre approche prudente au niveau du capital, du crédit et des coûts, et à générer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

Faits saillants

(en millions de dollars canadiens)

Trimestre terminé le 30 avril

Semestre terminé le 30 avril





2024



2023 (2)

Variation %

2024



2023 (2)

Variation %

Résultat net

906



832



9

1 828



1 708



7

Résultat dilué par action (en dollars)

2,54 $

2,34 $

9

5,13 $

4,81 $

7

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts

1 278



1 084



18

2 539



2 256



13

Rendement des capitaux propres attribuables aux



































détenteurs d'actions ordinaires (3)

16,9 %

17,2 %





17,0 %

17,5 %





Ratio de versement des dividendes (3)

43,2 %

40,5 %





43,2 %

40,5 %





Résultats d'exploitation - ajustés (1)

































Résultat net - ajusté

906



832



9

1 828



1 732



6

Résultat dilué par action - ajusté (en dollars)

2,54 $

2,34 $

9

5,13 $

4,88 $

5

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté

1 365



1 216



12

2 736



2 518



9





























































Au 30

avril 2024



Au 31

octobre 2023







Ratio des fonds propres CET1 selon Bâle III (4)

















13,2 %

13,5 %





Ratio de levier selon Bâle III (4)

















4,4 %

4,4 %







(1) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 3 à 6 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (2) Certains montants ont été ajustés à la suite de modifications de méthodes comptables relatives à l'adoption de l'IFRS 17. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 2 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (3) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024 aux pages 47 à 50, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (4) Pour de plus amples renseignements sur les mesures de gestion du capital, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024 aux pages 4 à 10, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Particuliers et Entreprises

Résultat net de 311 M$ au deuxième trimestre de 2024 par rapport à 320 M$ au deuxième trimestre de 2023, une baisse de 3 % principalement attribuable à l'augmentation des dotations aux pertes de crédit.

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts de 519 M$ au deuxième trimestre de 2024 par rapport à 478 M$ au deuxième trimestre de 2023, en hausse de 9 %.

Revenu total de 1 131 M$ au deuxième trimestre de 2024, une hausse de 64 M$ ou 6 % par rapport au trimestre correspondant de 2023 provenant principalement du revenu net d'intérêts, en lien avec la croissance des volumes de prêts et de dépôts et l'accroissement de la marge nette d'intérêts.

Croissance du crédit aux particuliers de 3 % et du crédit aux entreprises de 12 %, depuis un an.

La marge nette d'intérêts (1) de 2,36 % au deuxième trimestre de 2024 affiche une hausse par rapport à 2,34 % au deuxième trimestre de 2023.

de 2,36 % au deuxième trimestre de 2024 affiche une hausse par rapport à 2,34 % au deuxième trimestre de 2023. Les frais autres que d'intérêts de 612 M$ augmentent de 4 % par rapport au deuxième trimestre de 2023.

Les dotations aux pertes de crédit sont en hausse de 52 M$ par rapport au deuxième trimestre de 2023 principalement en raison de l'augmentation des dotations aux pertes de crédit sur les prêts dépréciés.

Le ratio d'efficience (1) de 54,1 % s'améliore comparativement à 55,2 % au deuxième trimestre de 2023.

Gestion de patrimoine

Résultat net de 205 M$ au deuxième trimestre de 2024 par rapport à 178 M$ au trimestre correspondant de 2023, une hausse de 15 %.

Revenu total de 683 M$ au deuxième trimestre de 2024, contre 617 M$ au trimestre correspondant de 2023, une augmentation de 66 M$ ou 11 % provenant majoritairement de la croissance des revenus tirés des services tarifés.

Les frais autres que d'intérêts s'établissent à 400 M$ au deuxième trimestre de 2024 par rapport à 372 M$ au trimestre correspondant de 2023, une hausse de 8 % en lien avec la croissance des revenus.

Le ratio d'efficience (1) de 58,6 % s'améliore comparativement à 60,3 % au deuxième trimestre de 2023.

Marchés financiers

Résultat net de 322 M$ au deuxième trimestre de 2024 contre 268 M$ au trimestre correspondant de 2023, une hausse de 20 %.

Revenu total en équivalent imposable de 766 M$, une augmentation de 94 M$ ou 14 % attribuable à la hausse des revenus des marchés mondiaux ainsi qu'à la hausse des revenus provenant des services financiers aux entreprises et services de banque d'investissement.

Les frais autres que d'intérêts se chiffrent à 312 M$ au deuxième trimestre de 2024, par rapport à 283 M$ au trimestre correspondant de 2023, une hausse en partie attribuable à la rémunération et aux avantages du personnel ainsi qu'aux investissements technologiques du secteur.

Les dotations aux pertes de crédit s'élèvent à 11 M$ au deuxième trimestre de 2024 et sont en baisse de 8 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2023.

sont en baisse de 8 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2023. Le ratio d'efficience (1) en équivalent imposable de 40,7 % s'améliore comparativement à 42,1 % au deuxième trimestre de 2023.

Financement spécialisé aux États-Unis et International

Résultat net de 163 M$ au deuxième trimestre de 2024 contre 128 M$ au trimestre correspondant de 2023, une hausse de 27 %.

Revenu total de 350 M$ au deuxième trimestre de 2024, en hausse de 23 % par rapport au deuxième trimestre de 2023, une augmentation qui provient de la croissance des revenus des filiales Credigy et ABA Bank.

Les frais autres que d'intérêts de 108 M$ au deuxième trimestre de 2024 sont en hausse de 10 % par rapport au trimestre correspondant de 2023, une hausse principalement attribuable à la croissance des activités de la filiale ABA Bank.

Les dotations aux pertes de crédit sont en hausse de 11 M$ par rapport au deuxième trimestre de 2023, une hausse attribuable aux filiales Credigy et ABA Bank.

Le ratio d'efficience (1) de 30,9 % s'améliore par rapport à 34,4 % au trimestre correspondant de 2023.

Autres

Perte nette de 95 M$ au deuxième trimestre de 2024, contre une perte nette de 62 M$ au trimestre correspondant de 2023, en raison d'une contribution plus faible des activités de trésorerie et de la hausse des frais autres que d'intérêts.

Gestion du capital

Ratio des fonds propres de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1) selon Bâle III (2) de 13,2 % au 30 avril 2024, en baisse par rapport à 13,5 % au 31 octobre 2023, notamment en raison de l'incidence négative de la mise en oeuvre des cadres révisés relativement au risque de marché et au risque lié à l'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA).

de 13,2 % au 30 avril 2024, en baisse par rapport à 13,5 % au 31 octobre 2023, notamment en raison de l'incidence négative de la mise en oeuvre des cadres révisés relativement au risque de marché et au risque lié à l'ajustement de l'évaluation de crédit (CVA). Ratio de levier selon Bâle III (2) de 4,4 % au 30 avril 2024, stable par rapport au 31 octobre 2023.

Dividendes

Le 28 mai 2024, le conseil d'administration a déclaré les dividendes réguliers sur les diverses séries d'actions privilégiées de premier rang, ainsi qu'un dividende de 1,10 $ par action ordinaire, en hausse de 4 cents ou 4 %, payable le 1er août 2024 aux actionnaires inscrits le 24 juin 2024.

(1) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024 aux pages 47 à 50, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (2) Pour de plus amples renseignements sur les mesures de gestion du capital, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024 aux pages 4 à 10, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Mode de présentation de l'information

Les états financiers consolidés de la Banque sont préparés conformément aux IFRS, telles que publiées par l'IASB. Les états financiers sont également conformes à l'article 308(4) de la Loi sur les banques (Canada) qui prévoit, à moins d'indication contraire du Bureau du surintendant des institutions financières (Canada) (BSIF), que les états financiers consolidés doivent être préparés selon les IFRS qui représentent les PCGR du Canada. Aucune des exigences comptables du BSIF ne fait exception aux IFRS.

La présentation des informations sectorielles est conforme à la présentation que la Banque a adoptée pour l'exercice qui a débuté le 1er novembre 2023. Cette présentation tient compte de la mise en application de manière rétrospective des modifications de méthodes comptables en lien avec l'adoption de la norme IFRS 17- Contrats d'assurance (IFRS 17). Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 2 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . Les données pour les trimestres de 2023 ont été ajustées afin de refléter ces modifications de méthodes comptables.

Mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières

La Banque a recours à diverses mesures financières pour évaluer les résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées selon les PCGR. Le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières (le Règlement 52-112) prévoit des obligations d'information s'appliquant aux mesures suivantes utilisées par la Banque :

mesures financières non conformes aux PCGR;

ratios non conformes aux PCGR;

mesures financières supplémentaires;

mesures de gestion du capital.

Mesures financières non conformes aux PCGR

La Banque utilise des mesures financières non conformes aux PCGR qui n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et il pourrait donc être impossible de les comparer avec des mesures similaires utilisées par d'autres entreprises. Le fait de recourir à des mesures financières non conformes aux PCGR donne aux lecteurs une meilleure compréhension de la façon dont la direction analyse les résultats, en plus de leur permettre d'apprécier l'incidence d'éléments particuliers sur les résultats des périodes visées et de mieux évaluer les résultats en ne tenant pas compte de ces éléments s'ils considèrent que ceux-ci ne reflètent pas la performance financière sous-jacente des activités d'exploitation de la Banque. De plus, la Banque utilise l'équivalent imposable comme méthode de calcul du revenu net d'intérêts, des revenus autres que d'intérêts et de la charge d'impôts. Cette méthode consiste à ajuster certains revenus à taux d'imposition moindre (notamment les dividendes), en les majorant de l'impôt à un niveau permettant de les rendre comparables aux revenus provenant de sources imposables au Canada. Un montant équivalent est ajouté à la charge d'impôts. Cet ajustement est nécessaire pour comparer le rendement des différents éléments de l'actif sans égard à leur traitement fiscal. Toutefois, à la lumière du projet de loi concernant les dividendes canadiens, la Banque n'a pas comptabilisé de déduction d'impôts sur le résultat ni utilisé la méthode de l'équivalent imposable pour ajuster les revenus liés aux dividendes visés, reçus après le 1er janvier 2024 (pour de plus amples renseignements se reporter à la section « Impôts sur le résultat - Propositions législatives » du Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca , ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca ).

Les principales mesures financières non conformes aux PCGR utilisées par la Banque afin d'analyser ses résultats sont décrites ci-dessous et le rapprochement quantitatif de ces mesures est présenté dans les tableaux de la section « Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR » aux pages 4 à 6. À noter que pour le trimestre et le semestre terminés le 30 avril 2024, aucun élément particulier n'a été exclu des résultats. Pour le semestre terminé le 30 avril 2023, une charge d'impôts de 24 M$ liée aux mesures fiscales 2022 du gouvernement du Canada avait été exclue des résultats en raison de sa nature ponctuelle. Ce montant comprenait une charge d'impôts de 32 M$ au titre du dividende pour la relance au Canada, sous la forme d'un impôt ponctuel de 15 % basé sur le revenu imposable moyen des exercices 2021 et 2020 excédant 1 G$, ainsi qu'une économie d'impôts de 8 M$ en lien avec la hausse du taux d'impôt prévu par la loi de 1,5 % qui comprenait l'impact lié aux impôts exigibles et différés de l'exercice 2022.

Pour de plus amples renseignements sur les mesures financières non conformes aux PCGR, sur les ratios non conformes aux PCGR, sur les mesures financières supplémentaires et sur les mesures de gestion du capital, se reporter aux sections « Mode de présentation de l'information » et « Glossaire » du Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, aux pages 4 à 10 et 47 à 50, respectivement, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca , ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR

Présentation des résultats - ajustés

(en millions de dollars canadiens)











Trimestre terminé le 30 avril























2024

2023 (1)





Particuliers et Entreprises

Gestion de patrimoine

Marchés financiers

FSEU&I

Autres

Total

Total



















Résultats d'exploitation



























Revenu net d'intérêts 870

203

(659)

318

(97)

635

882

Revenus autres que d'intérêts 261

480

1 425

32

(83)

2 115

1 564

Revenu total 1 131

683

766

350

(180)

2 750

2 446

Frais autres que d'intérêts 612

400

312

108

40

1 472

1 362

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts 519

283

454

242

(220)

1 278

1 084

Dotations aux pertes de crédit 89

?

11

37

1

138

85

Résultat avant charge (économie) d'impôts 430

283

443

205

(221)

1 140

999

Charge (économie) d'impôts 119

78

121

42

(126)

234

167

Résultat net 311

205

322

163

(95)

906

832

Participations ne donnant pas le contrôle ?

?

?

?

(1)

(1)

(1)

Résultat net attribuable aux actionnaires et aux détenteurs d'autres instruments de capitaux propres de la Banque 311

205

322

163

(94)

907

833

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur billets de capital à recours limité



















37

35

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires



















870

798































Éléments ayant une incidence sur les résultats



























Revenu net d'intérêts





























Équivalent imposable (2) ?

?

?

?

14

14

76

Incidence sur le revenu net d'intérêts ?

?

?

?

14

14

76

Revenus autres que d'intérêts





























Équivalent imposable (2) ?

?

?

?

73

73

56

Incidence sur les revenus autres que d'intérêts ?

?

?

?

73

73

56

Charge d'impôts























?



Équivalent imposable (2) ?

?

?

?

87

87

132

Incidence sur la charge d'impôts ?

?

?

?

87

87

132

Incidence sur le résultat net ?

?

?

?

?

?

?

































Résultats d'exploitation - ajustés



























Revenu net d'intérêts - ajusté 870

203

(659)

318

(83)

649

958

Revenus autres que d'intérêts - ajustés 261

480

1 425

32

(10)

2 188

1 620

Revenu total - ajusté 1 131

683

766

350

(93)

2 837

2 578

Frais autres que d'intérêts - ajustés 612

400

312

108

40

1 472

1 362

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté 519

283

454

242

(133)

1 365

1 216

Dotations aux pertes de crédit 89

?

11

37

1

138

85

Résultat avant charge (économie) d'impôts - ajusté 430

283

443

205

(134)

1 227

1 131

Charge (économie) d'impôts - ajustée 119

78

121

42

(39)

321

299

Résultat net - ajusté 311

205

322

163

(95)

906

832

Participations ne donnant pas le contrôle ?

?

?

?

(1)

(1)

(1)

Résultat net attribuable aux actionnaires et aux détenteurs d'autres instruments de capitaux propres de la Banque - ajusté 311

205

322

163

(94)

907

833

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur billets de capital à recours limité



















37

35

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - ajusté



















870

798



(1) Certains montants ont été ajustés à la suite de modifications de méthodes comptables relatives à l'adoption de l'IFRS 17. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 2 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (2) À la lumière du projet de loi concernant les dividendes canadiens, la Banque n'a pas comptabilisé de déduction d'impôts sur le résultat ni utilisé la méthode de l'équivalent imposable pour ajuster les revenus liés aux dividendes visés, reçus après le 1er janvier 2024 (pour de plus amples renseignements se reporter à la section « Impôts sur le résultat - Propositions législatives » du Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca , ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca ).

(en millions de dollars canadiens)











Semestre terminé le 30 avril























2024

2023 (1)





Particuliers et Entreprises

Gestion de patrimoine

Marchés financiers

FSEU&I

Autres

Total

Total



















Résultats d'exploitation



























Revenu net d'intérêts 1 740

401

(1 177)

619

(197)

1 386

1 981

Revenus autres que d'intérêts 545

942

2 698

57

(168)

4 074

3 027

Revenu total 2 285

1 343

1 521

676

(365)

5 460

5 008

Frais autres que d'intérêts 1 227

790

625

208

71

2 921

2 752

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts 1 058

553

896

468

(436)

2 539

2 256

Dotations aux pertes de crédit 160

?

28

73

(3)

258

171

Résultat avant charge (économie) d'impôts 898

553

868

395

(433)

2 281

2 085

Charge (économie) d'impôts 248

152

238

82

(267)

453

377

Résultat net 650

401

630

313

(166)

1 828

1 708

Participations ne donnant pas le contrôle ?

?

?

?

(1)

(1)

(1)

Résultat net attribuable aux actionnaires et aux détenteurs d'autres instruments de capitaux propres de la Banque 650

401

630

313

(165)

1 829

1 709

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur billets de capital à recours limité



















74

70

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires



















1 755

1 639































Éléments ayant une incidence sur les résultats



























Revenu net d'intérêts





























Équivalent imposable (2) ?

?

?

?

51

51

154

Incidence sur le revenu net d'intérêts ?

?

?

?

51

51

154

Revenus autres que d'intérêts





























Équivalent imposable (2) ?

?

?

?

146

146

108

Incidence sur les revenus autres que d'intérêts ?

?

?

?

146

146

108

Charge d'impôts























?



Équivalent imposable (2) ?

?

?

?

197

197

262



Charge d'impôts liée aux mesures fiscales 2022 du gouvernement du Canada (3) ?

?

?

?

?

?

(24)

Incidence sur la charge d'impôts ?

?

?

?

197

197

238

Incidence sur le résultat net ?

?

?

?

?

?

(24)

































Résultats d'exploitation - ajustés



























Revenu net d'intérêts - ajusté 1 740

401

(1 177)

619

(146)

1 437

2 135

Revenus autres que d'intérêts - ajustés 545

942

2 698

57

(22)

4 220

3 135

Revenu total - ajusté 2 285

1 343

1 521

676

(168)

5 657

5 270

Frais autres que d'intérêts - ajustés 1 227

790

625

208

71

2 921

2 752

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté 1 058

553

896

468

(239)

2 736

2 518

Dotations aux pertes de crédit 160

?

28

73

(3)

258

171

Résultat avant charge (économie) d'impôts - ajusté 898

553

868

395

(236)

2 478

2 347

Charge (économie) d'impôts - ajustée 248

152

238

82

(70)

650

615

Résultat net - ajusté 650

401

630

313

(166)

1 828

1 732

Participations ne donnant pas le contrôle ?

?

?

?

(1)

(1)

(1)

Résultat net attribuable aux actionnaires et aux détenteurs d'autres instruments de capitaux propres de la Banque - ajusté 650

401

630

313

(165)

1 829

1 733

Dividendes sur actions privilégiées et distributions sur billets de capital à recours limité



















74

70

Résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires - ajusté



















1 755

1 663



(1) Certains montants ont été ajustés à la suite de modifications de méthodes comptables relatives à l'adoption de l'IFRS 17. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 2 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (2) À la lumière du projet de loi concernant les dividendes canadiens, la Banque n'a pas comptabilisé de déduction d'impôts sur le résultat ni utilisé la méthode de l'équivalent imposable pour ajuster les revenus liés aux dividendes visés, reçus après le 1er janvier 2024 (pour de plus amples renseignements se reporter à la section « Impôts sur le résultat - Propositions législatives » du Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca , ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca ). (3) Au cours du semestre terminé le 30 avril 2023, la Banque avait enregistré, dans la rubrique Autres des informations sectorielles, une charge d'impôts de 32 M$ au titre du dividende pour la relance du Canada, sous la forme d'un impôt ponctuel de 15 % basé sur le revenu imposable moyen des exercices 2021 et 2020 excédant 1 G$, ainsi qu'une économie d'impôts de 8 M$ en lien avec la hausse du taux d'impôt prévu par la loi de 1,5 % qui comprenait l'impact lié aux impôts exigibles et différés de l'exercice 2022. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures fiscales, se reporter à la section « Impôts sur le résultat » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Présentation du résultat de base et dilué par action - ajustés

(en dollars canadiens)

Trimestre terminé le 30 avril

Semestre terminé le 30 avril





2024



2023 (1)



2024



2023 (1)



Résultat de base par action

2,56 $

2,37 $

5,18 $

4,86 $

Charge d'impôts liée aux mesures fiscales 2022 du gouvernement du Canada (2)

?



?



?



0,07



Résultat de base par action - ajusté

2,56 $

2,37 $

5,18 $

4,93 $

































Résultat dilué par action

2,54 $

2,34 $

5,13 $

4,81 $

Charge d'impôts liée aux mesures fiscales 2022 du gouvernement du Canada (2)

?



?



?



0,07



Résultat dilué par action - ajusté

2,54 $

2,34 $

5,13 $

4,88 $



































(1) Certains montants ont été ajustés à la suite de modifications de méthodes comptables relatives à l'adoption de l'IFRS 17. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 2 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (2) Au cours du semestre terminé le 30 avril 2023, la Banque avait enregistré, dans la rubrique Autres des informations sectorielles, une charge d'impôts de 32 M$ au titre du dividende pour la relance du Canada, sous la forme d'un impôt ponctuel de 15 % basé sur le revenu imposable moyen des exercices 2021 et 2020 excédant 1 G$, ainsi qu'une économie d'impôts de 8 M$ en lien avec la hausse du taux d'impôt prévu par la loi de 1,5 % qui comprenait l'impact lié aux impôts exigibles et différés de l'exercice 2022. Pour de plus amples renseignements sur ces mesures fiscales, se reporter à la section « Impôts sur le résultat » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Faits saillants

(en millions de dollars canadiens, sauf pour les données par action) Trimestre terminé le 30 avril

Semestre terminé le 30 avril





2024



2023 (1)

Variation %

2024



2023 (1)

Variation %

Résultats d'exploitation

































Revenu total

2 750



2 446



12

5 460



5 008



9

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts

1 278



1 084



18

2 539



2 256



13

Résultat net

906



832



9

1 828



1 708



7

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires (2)

16,9 %

17,2 %





17,0 %

17,5 %





Levier opérationnel (2)

4,3 %

(4,5) %





2,9 %

(4,6) %





Ratio d'efficience (2)

53,5 %

55,7 %





53,5 %

55,0 %





Résultat par action



































de base

2,56 $

2,37 $

8

5,18 $

4,86 $

7



dilué

2,54 $

2,34 $

9

5,13 $

4,81 $

7

Résultats d'exploitation - ajustés (3)

































Revenu total - ajusté (3)

2 837



2 578



10

5 657



5 270



7

Résultat avant dotations aux pertes de crédit et charge d'impôts - ajusté (3)

1 365



1 216



12

2 736



2 518



9

Résultat net - ajusté (3)

906



832



9

1 828



1 732



6

Rendement des capitaux propres attribuables aux détenteurs d'actions ordinaires - ajusté (4)

16,9 %

17,2 %





17,0 %

17,8 %





Levier opérationnel - ajusté (4)

1,9 %

(1,3) %





1,2 %

(1,7) %





Ratio d'efficience - ajusté (4)

51,9 %

52,8 %





51,6 %

52,2 %





Résultat dilué par action - ajusté (3)

2,54 $

2,34 $

9

5,13 $

4,88 $

5

Informations sur les actions ordinaires

































Dividendes déclarés

1,06 $

0,97 $

9

2,12 $

1,94 $

9

Valeur comptable (2)

62,28 $

57,45 $





62,28 $

57,45 $





Cours de l'action



































haut

114,68 $

103,45 $





114,68 $

103,45 $







bas

101,24 $

92,67 $





86,50 $

91,02 $







clôture

110,54 $

101,03 $





110,54 $

101,03 $





Nombre d'actions ordinaires (en milliers)

340 056



337 720







340 056



337 720







Capitalisation boursière

37 590



34 120







37 590



34 120















































(en millions de dollars canadiens)

















Au 30 avril 2024



Au 31 octobre 2023 (1)

Variation %

Bilan et hors bilan

































Actif total

















441 690



423 477



4

Prêts et acceptations, déduction faite des provisions

















234 770



225 443



4

Dépôts

















306 881



288 173



6

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

















21 179



20 432



4

Actifs sous administration (2)

















691 554



652 631



6

Actifs sous gestion (2)

















138 848



120 858



15

Ratios réglementaires selon Bâle III (5)

































Ratios des fonds propres



































catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires (CET1)

















13,2 %

13,5 %







catégorie 1

















15,5 %

16,0 %







total

















16,7 %

16,8 %





Ratio de levier

















4,4 %

4,4 %





Ratio TLAC (5)

















30,2 %

29,2 %





Ratio de levier TLAC (5)

















8,5 %

8,0 %





Ratio de liquidité à court terme (LCR) (5)

















155 %

155 %





Ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) (5)

















120 %

118 %





Autres renseignements

































Nombre d'employés - mondial (équivalent temps plein)

















28 665



28 916



(1)

Nombre de succursales au Canada

















369



368



?

Nombre de guichets automatiques au Canada

















939



944



(1)



(1) Certains montants ont été ajustés à la suite de modifications de méthodes comptables relatives à l'adoption de l'IFRS 17. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note 2 afférente aux états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (2) Pour plus de détails sur la composition de ces mesures, consulter le « Glossaire » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024 aux pages 47 à 50, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (3) Consulter le « Mode de présentation de l'information » aux pages 3 à 6 pour le détail des mesures financières non conformes aux PCGR. (4) Pour le détail des ratios non conformes aux PCGR, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024 aux pages 4 à 10, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca . (5) Pour de plus amples renseignements sur les mesures de gestion du capital, consulter le « Mode de présentation de l'information » dans le Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024 aux pages 4 à 10, disponible sur le site Internet de la Banque, à l'adresse bnc.ca ou sur celui de SEDAR+, à l'adresse sedarplus.ca .

Mise en garde à propos des déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce document sont des déclarations prospectives. Ces déclarations sont faites conformément à la législation en valeurs mobilières applicable au Canada et aux États-Unis. Les déclarations prospectives figurant dans le présent document peuvent comprendre, entre autres, des déclarations à l'égard de l'économie, de l'évolution des marchés, des objectifs, des perspectives et des priorités de la Banque pour les exercices 2024 et suivants, de ses stratégies et des mesures qu'elle prendra pour les réaliser, des attentes quant à la situation financière de la Banque, de ses activités, du cadre réglementaire dans lequel elle évolue, de ses cibles et engagements en matière environnementale, sociale et de gouvernance, et de certains risques auxquels la Banque est exposée. Ces déclarations prospectives sont habituellement marquées par l'emploi de verbes ou d'expressions verbales comme « prévoir », « croire », « estimer », « projeter », « planifier », « s'attendre à », « avoir l'intention de », par l'emploi de la forme future ou conditionnelle, notamment des verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir », et par l'emploi d'autres termes ou expressions similaires.

Ces déclarations prospectives visent à aider les porteurs de titres de la Banque à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Banque aux dates indiquées et pour les périodes alors terminées, ainsi que la vision, les objectifs stratégiques et les cibles de performance de la Banque, et peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes, estimations, hypothèses et intentions actuelles et sont sujettes à de l'incertitude et à des risques inhérents, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque. Il est fort possible que les prévisions, projections, attentes ou conclusions expresses ou implicites de la Banque ne se révèlent pas exactes, que ses hypothèses ne soient pas confirmées et que sa vision, ses objectifs stratégiques et ses cibles de performance ne soient pas réalisés. La Banque met en garde les investisseurs que ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ces déclarations en raison d'un certain nombre de facteurs. Ainsi, la Banque recommande aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, étant donné que divers facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des attentes, des estimations ou des intentions exprimées dans ces déclarations prospectives. Les investisseurs et autres personnes qui se fondent sur les déclarations prospectives de la Banque doivent considérer soigneusement les facteurs mentionnés ci-dessous ainsi que les incertitudes et les risques qu'ils comportent. À moins que la législation ne l'y oblige, la Banque ne prévoit pas mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu'elle peut faire ou qui peut de temps à autre être faite en son nom.

Les hypothèses qui ont trait à la performance des économies du Canada et des États-Unis en 2024 et à leur incidence sur les activités de la Banque figurent parmi les facteurs pris en considération au moment de déterminer les priorités et les objectifs stratégiques de la Banque, notamment en ce qui a trait aux provisions pour pertes de crédit. Ces hypothèses figurent à la section Survol et perspectives économiques, et pour chaque secteur d'exploitation, à la section Revue de l'économie et du marché du Rapport annuel 2023 ainsi qu'à la section Survol et perspectives économiques du Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024, et elles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels aux actionnaires déposés par la suite.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document reposent sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujetties à certains facteurs dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Banque et dont les effets sont difficilement prévisibles, y compris, entre autres : la conjoncture économique générale et les conditions du marché au Canada, aux États-Unis et dans les autres pays où la Banque exerce des activités; l'impact des bouleversements de l'industrie bancaire américaine; les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt; l'inflation; la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales; l'augmentation des coûts de financement et la volatilité des marchés; les modifications apportées aux politiques budgétaires et monétaires et à d'autres politiques publiques; les modifications apportées à la réglementation touchant les activités de la Banque; l'incertitude géopolitique et sociopolitique; les changements climatiques, incluant les risques physiques et liés à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, et la capacité de la Banque à répondre aux attentes de ses parties prenantes concernant les enjeux environnementaux et sociaux; les changements importants dans le comportement des consommateurs; la situation du logement, le marché de l'immobilier et l'endettement des ménages au Canada; la capacité de la Banque à réaliser ses principales priorités à court terme et ses stratégies à long terme; la mise au point et le lancement de nouveaux produits et services en temps opportun; la capacité de la Banque à recruter des ressources clés et à les maintenir en poste; l'innovation technologique, incluant les avancées en matière d'intelligence artificielle ou de système bancaire ouvert, et la concurrence accrue exercée par les sociétés établies et les concurrents offrant des services non traditionnels; les variations de la performance et de la solvabilité des clients et des contreparties de la Banque; l'exposition de la Banque à des enjeux réglementaires et à des litiges importants; les modifications apportées aux conventions et méthodes comptables que la Banque utilise à des fins de présentation de sa situation financière, y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux principales estimations comptables; les modifications apportées à la législation fiscale en vigueur dans les pays où la Banque exerce des activités; les modifications apportées aux lignes directrices sur le capital, les fonds propres et la liquidité, ainsi qu'aux instructions relatives à leur présentation et à leur interprétation; les changements aux notations attribuées à la Banque par les agences de notation financière et extra-financière; les perturbations potentielles chez les principaux fournisseurs de biens et de services de la Banque; les effets potentiels de perturbations des systèmes de technologie de l'information de la Banque, y compris en raison des cyberattaques ou des vols de renseignements personnels ou d'identité; l'exposition à des activités frauduleuses; et l'incidence possible d'événements importants sur l'économie, sur les conditions de marché ou sur les perspectives de la Banque, y compris les conflits internationaux, les catastrophes naturelles et les urgences de santé publique, et les mesures prises en réponse à ces événements.

La liste des facteurs de risque qui précède n'est pas exhaustive, et les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont également assujetties au risque de crédit, au risque de marché, au risque de liquidité et de financement, au risque opérationnel, au risque de non-conformité à la réglementation, au risque de réputation, au risque stratégique et au risque environnemental et social, de même qu'à certains risques dits émergents ou jugés importants. Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs sont fournis dans la section Gestion des risques du Rapport annuel 2023 ainsi que dans la section « Gestion des risques » du Rapport aux actionnaires pour le deuxième trimestre de 2024 et peuvent être mis à jour dans les rapports aux actionnaires trimestriels déposés par la suite.

Divulgation des résultats du deuxième trimestre de 2024

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique pour les analystes et investisseurs institutionnels aura lieu le mercredi 29 mai 2024 à 13 h 00 HAE.

Accès par téléphone en mode écoute seulement : 1 800 898-3989 ou 514 392-1587. Le code d'accès est le 6523243#.

L'enregistrement téléphonique archivé sera accessible jusqu'au 23 août 2024 en composant le 1 800 408-3053 ou le 905 694-9451. Le code d'accès est le 8431044#.

Diffusion de l'appel sur Internet

La conférence téléphonique sera diffusée en direct via Internet à l'adresse bnc.ca/relationsinvestisseurs.

Une version archivée de la conférence sera disponible après la fin de l'appel sur le site Internet de la Banque Nationale.

Documents financiers

Le Rapport aux actionnaires (qui inclut les états financiers consolidés trimestriels) est en tout temps disponible sur le site Internet de la Banque Nationale à l'adresse bnc.ca/relationsinvestisseurs.

Le Rapport aux actionnaires, les informations financières complémentaires, les informations complémentaires sur les fonds propres réglementaires et informations du Pilier 3, ainsi que la présentation seront disponibles sur le site Internet de la Banque Nationale à la page Relations investisseurs le matin de la conférence téléphonique.

