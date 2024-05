Radisson étend son programme de forage à 35 000 m au projet O'Brien





ROUYN-NORANDA, Québec, 29 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS, OTCQB : RMRDF) (« Radisson » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle étend son programme de forage à 35 000 m au projet à hautes teneurs en or O'Brien situé le long de la faille Larder-Lake-Cadillac (voir carte de localisation 1 et 2), à mi-chemin entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, au Québec, Canada.

Faits saillants du programme de forage élargi :

60 à 70 % des forages porteront sur l'expansion des ressources entre les vecteurs 0 et 4 Environ 15 000 mètres pour 27 sondages (Voir Figure 1 et 2)



30 à 40 % des forages porteront sur des cibles d'exploration et d'extensions à hautes priorités En profondeur sur l'ancienne mine O'Brien et le Vecteur 1: 8 200 mètres pour 6 trous sondages (Voir Figure 1 et 2) Cible New Alger : 2 400 mètres pour 5 sondages (Voir Figure 3)





Entièrement financé pour un programme de forage de 35 000 mètres (22 000 mètres restants)

À ce jour, 24 sondages de forage ont été complétés pour un total de 12 960 mètres

Les résultats sont en attente pour 5 804 mètres dans 11 sondages, y compris 8 intersections d'or visibles sur les vecteurs 1, 2 et 3 (Voir Or visible dans les sondages OB-24-320 et OB-24-317)

Avec environ 6,5 millions $1 en trésorerie, Radisson dispose du financement entier pour compléter le programme de forage de 35 000 mètres

1Estimé au 25 mai, 2024

Cette expansion substantielle du programme de forage permettra à Radisson d'accélérer simultanément l'expansion des ressources et les efforts d'exploration. Le programme élargi consacrera 60 à 70 % du forage à l'augmentation des ressources courantes à proximité des zones minéralisées hautes teneurs. En parallèle, la Société priorisera la cible à fort potentiel identifiée sur 2 km dans la région nord-ouest du secteur de New Alger mesurant 74 km2, dans l'objectif d'y faire une nouvelle découverte. De plus, la Société ciblera par forage l'extension de la minéralisation sous les infrastructures souterraines de l'ancienne mine O'Brien et également 300 m en-dessous des ressources courantes des vecteurs #0 et #1. Cette approche à double volet souligne l'engagement de Radisson à générer la pleine valeur du très prometteur projet aurifère O'Brien via l'expansion des ressources et la démonstration du potentiel d'exploration supplémentaire.

Un total de 24 sondages (12 960 mètres) ont été complétés à ce jour dans le cadre de la Phase initiale du programme de forage. La société anticipe de publier les résultats d'analyse de la Phase I dans les semaines à venir.

"Nous sommes enthousiastes à l'idée d'élargir notre programme de forage à 35 000 mètres à O'Brien", a commenté Denis V. Lachance, président et chef de la direction par intérim. "Cette augmentation substantielle nous permettra de nous concentrer sur l'expansion des ressources, tout en poursuivant nos efforts vers de nouvelles découvertes sur le prometteur secteur de New Alger. De plus, nous ciblerons pour la première fois, sous l'ancienne mine O'Brien et les Vecteur #0 et #1 où nous anticipons un fort potentiel de minéralisation aurifère. Avec l'accélération et l'augmentation de notre campagne de forage entièrement financée, nous attendons impatiemment une abondance de résultats de forage dans les semaines à venir."





Figure 1. Vue longitudinale ? Potentiel d'exploration du projet O'Brien





Figure 2. Vue longitudinale rapprochée ? O'Brien Est







Figure 3. Secteur New Alger





Or visible ? Sondage OB-24-320





Or visible ? Sondage OB-24-317

Potentiel d'exploration ? Projet O'Brien

Ancienne mine O'Brien

L'ancienne mine O'Brien, considérée comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l'époque de sa production, a produit plus de 587 121 onces d'or à une teneur de 15,25 g/t Au entre 1926 et 1957. Sur la base des données historiques et de la géométrie de l'ancienne mine O'Brien, il est interprété que 90% de la production d'or provenait d'un vecteur d'enrichissement formé à la croisée d'un système conjugué de veines. Bien que la mine O'Brien héberge actuellement des ressources historiques, l'extension en profondeur de ce vecteur d'enrichissement n'a jamais été testé en dessous de la mine à une profondeur de 1 050 mètres. Dans le cadre du programme étendu, deux sondages pilotes pouvant éventuellement accueillir des sondages déviés (« wedges ») ont été planifiés pour cibler l'extension verticale de l'ancienne mine O'Brien.

O'Brien Est ? Secteur principal des ressources courantes

L'expansion des ressources portera sur plus de 100 cibles à hautes priorités établies à proximité des ressources courantes sur O'Brien Est. Elle se concentrera principalement sur des cibles établies entre 0 et 500 m de profondeur verticale particulièrement sur des secteurs moins explorés comme les vecteurs d'enrichissement (« vecteurs ») #3 et #4. Des secteurs sous explorés jusqu'à présent tel que le secteur entre les vecteurs d'enrichissement #1 et #2 seront également visés.

Compte tenu de la compréhension géologique actuelle et de l'optimisation de son modèle géologique, la Société estime qu'il existe un fort potentiel de découverte pour d'autres vecteurs d'enrichissement, sur les 5,2 km de terrain prospectif détenus le long de la prolifique Faille Larder-Lake-Cadillac (« FLLC »). Les ressources minérales sont ouvertes sur 750 m supplémentaires à l'est des ressources courantes sur O'Brien Est. La continuité verticale des zones minéralisées des vecteurs d'enrichissement à forte plongée (80° à 85°), offre une bonne prévisibilité pour la croissance des ressources et du potentiel d'exploration.

Les vecteurs d'enrichissement ouverts à l'intérieur des ressources courantes sont:

Vecteur #0: Ouvert à l'ouest et en dessous de 750 m

Vecteur #1: Ouvert latéralement et en dessous de 950 m

Vecteur #2: Ouvert latéralement et en dessous de 900 m

Vecteur #3: Ouvert latéralement et en dessous de 500 m

Vecteur #4: Ouvert latéralement et en dessous de 500 m



O'Brien Ouest

En 2023, la modélisation et la réinterprétation des données de forage disponibles le long de la faille Larder-Lake-Cadillac (« FLLC ») sur O'Brien Ouest ont permis d'y établir des ressources Présumées totalisant 293 000 tonnes à une teneur de 7,59 g/t Au pour 72 000 onces.

Avec environ 2,5 km de terrain le long de la prolifique faille Larder-Lake-Cadillac, O'Brien Ouest demeure ouvert et peu exploré dans toutes les directions. Des cibles d'exploration, faisant le suivi d'une intersection en forage de 5.63 g/t sur 9.00 m, ont été établies sur ce secteur et seront éventuellement intégrées au programme de forage.

À propos de New Alger

New Alger est un secteur de plus de 74 km2 dans les Sédiments du Pontiac comportant des caractéristiques similaires, à celles de mines historiques et en exploitation dans la région, avec la présence de zones de cisaillement potentiellement prolifiques, de dykes intermédiaires à felsiques et d'intrusions. Le programme d'échantillonnage de till glaciaire complété en 2023 y a identifié 14 échantillons anomaux formant un cône de dispersion des grains d'or vers le sud, qui, jumelé aux données géophysiques a permis d'établir une cible de forage de 2 km dans la région nord-ouest de la propriété. Lors d'un échantillonnage préalable sur le secteur un échantillon contenant 7,33 g/t Au (bloc erratique) y avait été prélevé, indiquant la présence d'au moins une zone riche en or sur le secteur.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Toutes les carottes de forages de cette campagne sont de calibre NQ. Les analyses ont été réalisées de façon systématique sur une moitié sciée de la carotte. La seconde moitié de la carotte est conservée pour référence future. Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats supérieurs à 5 g/t Au, ont systématiquement été réanalysés par gravimétrie. Les zones minéralisées contenant de l'or visible ont systématiquement été analysées avec la procédure de tamisage métallique ? pulvérisation totale. Le protocole de contrôle de qualité comprend l'insertion d'un échantillon standard, d'un blanc et d'un doublon pour chaque groupe d'échantillons. Radisson a retenu les services du Laboratoire ALS Canada Ltd. à Val-d'Or au Québec.

Personne qualifiée

Richard Nieminen, géo., Conseiller géologique pour Radisson est la personne qualifiée conformément aux exigences du Règlement 43-101 a revu et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse.



À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration minière basée au Québec. Le projet O'Brien, détenu à 100 %, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l'intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 25 000 000 d'onces d'or au cours des 100 dernières années. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien, considérée comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l'époque de sa production.

Pour plus d'information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :

Denis V. Lachance

Président du conseil d'administration, Président et chef de la direction par intérim

819-806-3340

[email protected]

Hubert Parent-Bouchard

Chef de la direction financière

819-763-9969

[email protected]

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y restreindre, ceux relatifs à l'utilisation prévue du produit de la levée de fonds du Placement, l'approbation finale de la Bourse en lien avec le Placement, la date de renonciation des dépenses admissibles, le développement du projet O'Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d'incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les efforts de la direction de développer projet O'Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d'expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

29 mai 2024 à 06:30

